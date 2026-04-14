الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل الرياضة: وباتت الشركات الناشئة قادرة الآن على دخول المنافسة | IBM

ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصاد الرياضة العالمي البالغة قيمته 2.3 تريليون دولار أمريكي، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا في الطريقة التي نتواصل بها، ونتنافس، ونعيش بها تجربة اللعبة، سواء من خارج الملعب أو عبر الأجهزة التي نحملها في راحة أيدينا.
مثل غيرها من القطاعات، تولّد الدوريات الرياضية والفرق والبطولات كمًا هائلًا من البيانات يصعب تصوره، سواء تعلق ذلك بتحليلات اللاعبين، أو نسب مشاهدة الجماهير، أو غير ذلك. ومع ذلك، وحتى وقت قريب، ظل جزء كبير من هذه البيانات غير مستغل على النحو الكافي في عالم الرياضة، مقارنة بمعظم القطاعات الناضجة الأخرى. أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يغير هذا الواقع بالكامل، بل يعيد رسم قواعد اللعبة نفسها.
عبر الفرق، والدوريات، وجهات البث، وغيرها، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا يعيد تشكيل عملية صنع القرار. وبات قطاع الرياضة في موقع يتيح له جني فوائد كبيرة من موجة الشركات الناشئة الجديدة التي تتعامل مع هذه الكيانات الرياضية بوصفها فرص أعمال كبرى قائمة على مدار العام.
ولا تكتفي الشركات الناشئة التي تقود هذا التحول بإدخال تحسينات تدريجية، بل ترسي البنية الأساسية لقطاع مهيأ لتحول واسع النطاق، فتجعل ما كان في السابق غير قابل للقياس قابلًا للقياس اليوم.
فماذا يعني ذلك، وأين تكمن الفرصة بالنسبة إلى الكيانات الرياضية؟
ومع هذا الزخم الابتكاري الذي يشهده كامل النظام المتكامل لأعمال الرياضة، ستتوقف الميزة التنافسية بدرجة متزايدة على مدى فاعلية فرق المؤسسات في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها.
وعلى مدى أكثر من 35 عامًا، كانت IBM شريكًا موثوقًا في الابتكار لأبرز المؤسسات الرياضية العالمية، من The Masters وWimbledon وUS Open إلى Formula 1 وUFC. وقد أسهمنا في تشكيل الطريقة التي يشاهد بها العالم الرياضة، ويحللها، ويتفاعل معها، ونحن نرى هذا القطاع مقبلًا على منعطف مفصلي سيترك أثره لأجيال.
والشركات الناشئة العاملة عند تقاطع الرياضة والتقنية لا تطور خصائص منفصلة أو حلولًا محدودة النطاق. بل تبني البنية التحتية الرقمية التي ستحدد كيفية عمل المنظومة الرياضية العالمية لعقود مقبلة.
وسيشمل IBM Sports Tech Startup Challenge فعاليات استعراضية في Web Summit Rio وWeb Summit Vancouver وWeb Summit Lisbon، إلى جانب فعاليات تقام على هامش أحداث تقنية كبرى مثل a16z Tech Week 2026 في نيويورك وسان فرانسيسكو. وتوفر هذه الفعاليات منصة للمؤسسين في البيئات التي يتشكل فيها الابتكار، بما يمنح الشركات الناشئة فرصة عرض حلولها أمام جماهير مهتمة حول العالم.
ولا تقتصر قيمة هذه الفعاليات على إتاحة الظهور أمام وسائل الإعلام والجمهور فحسب، بل تمتد أيضًا إلى صناع القرار الرئيسيين في فريقي IBM Ventures وIBM Sports & Entertainment Partnerships، وصناديق رأس المال الجريء، وقادة التقنية القادرين على تقديم الإرشاد وفتح قنوات تواصل مؤثرة.
وفي نهاية عام 2026، قد تُدعى الشركات الناشئة، وفقًا لتقدير IBM، إلى منافسة IBM Sports Tech Startup Prize Competition خلال قمّة Web Summit Lisbon، لعرض حلولها في مجال التقنية الرياضية والتنافس على الجائزة. وسيتولى تقييم العروض التنفيذيون من فريق IBM Ventures وفريق IBM Sports & Entertainment Partnerships، إلى جانب رياضيين مشهورين وقادة في قطاع رأس المال الجريء.
وقد تحصل الشركة الناشئة الفائزة على مشروع مدفوع لإثبات المفهوم تصل قيمته إلى 100,000 دولار أمريكي، بالتعاون مع فريق IBM Sports and Entertainment Partnerships، وذلك رهناً بالموافقات المعمول بها.
ولا يقتصر تحدّي IBM Sports Tech Startup Challenge على كونه مسابقة لعرض الأفكار. بل يمثل منصة انطلاق للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي في الرياضة.
وتركز IBM Ventures على الشركات الناشئة في مرحلة النمو، أي من Seed إلى Series B، لا من MVP إلى Seed، شريطة أن تكون متخصصة في التقنية الرياضية ومكرسة لتعزيز أعمال الرياضة. وعند التقييم، تأخذ IBM Ventures في الاعتبار عوامل مثل الأهمية الاستراتيجية، وتكوين الفريق، وجودة المنتج، وحجم السوق، والوضع المالي.
ونلتقي بالمؤسسين في الأماكن التي يتشكل فيها الابتكار. ومن فعاليات Web Summit الرسمية حول العالم، إلى NY Tech Week وSF Tech Week، وصولاً إلى الفعاليات المقامة على هامش أحداث رياضية عالمية كبرى مثل British Grand Prix وWimbledon، ستستضيف IBM فعاليات استعراضية للشركات الناشئة بهدف إبراز أكثر الشركات الناشئة الواعدة في مجال التقنية الرياضية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويسعدنا أن نراك هناك. قدّم طلبك أدناه للحصول على فرصة للمشاركة في إحدى فعالياتنا الاستعراضية، التي ستقام في:
وفي IBM Ventures، نحن لا نستثمر في مستقبل الرياضة فحسب، بل نُسهم أيضًا في بنائه. ونحن نبحث عن مؤسسين أصحاب رؤية يطورون حلولاً جاهزة للمؤسسات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق نتائج تنافسية وتشغيلية وتجارية ملموسة للمؤسسات الرياضية حول العالم. وإذا كنت شركة ناشئة عالمية تسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من التقنية الرياضية، فنحن نرغب في التعرَّف إليك.
دعونا نبني معًا الجيل القادم من الرياضة
أما الفعاليات الاستعراضية ضمن Discovery Program، فهي فعاليات مستقلة يقتصر هدفها على إتاحة الظهور والتعريف بالشركات. إن المشاركة في إحدى الفعاليات الاستعراضية، أو اختيار جهة ما كمشاركة فيها أو فائزة بها، لا يمنح أي أهلية أو أولوية أو ترتيب أو تأهل للمشاركة في تحدّي Web Summit Lisbon Prize Challenge المخصص للمدعوين فقط. وتُوجَّه الدعوات حصريًا وفقًا لتقدير IBM.
كما أن المشاركة في إحدى الفعاليات الاستعراضية أو الفوز بها لا يضمن تلقي دعوة إلى تحدّي Web Summit Lisbon Prize Challenge، ولا يضمن أي استثمار، أو مشروع لإثبات المفهوم، أو شراكة تجارية، أو علاقة عمل حالية أو مستقبلية مع IBM.
ويخضع أي تعاون محتمل في إطار إثبات المفهوم لمتطلبات IBM الداخلية، والموافقات المعمول بها، وإبرام اتفاقيات نهائية منفصلة، بما في ذلك بيان عمل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتخضع المشاركة للقوانين المحلية السارية، وكذلك للشروط والقواعد الترويجية الرسمية التي سيتم نشرها قبل كل فعالية.