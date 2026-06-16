تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز الإنتاجية والأتمتة الذكية على IBM Z.

تواصل IBM دفع حدود ابتكار الذكاء الاصطناعي في IBM Z من خلال تقديم IBM watsonx Assistant for Z v3.3..
تواجه الفرق اليوم ضغوطًا متزايدة لتوسيع مجموعات المواهب لديها مع تلبية توقعات الإنتاجية المتزايدة. تم تصميم IBM watsonx Assistant for Z خصيصا لمواجهة هذه التحديات من خلال تمكين المستخدمين من جميع مستويات الخبرة من التفاعل عبر وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء ومحادثين، مما يجعل المنصة أكثر سهولة وكفاءة وجاهزية للمستقبل.
يقدم أحدث إصدار من IBM watsonx Assistant for Z v3.3 قدرات جديدة مصممة لتبسيط عمليات المؤسسات، وتعزيز الإنتاجية، ومساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية عبر البيئات ذات المهام الحرجة.
يتضمن هذا الإصدار تحسينات تركز على مرونة النشر، والتنسيق، ودعم نماذج الذكاء الاصطناعي، وبنية الاستدلال، وتحويل المعرفة.
تشمل القدرات والتحسينات الجديدة ما يأتي:
تساعد التحسينات التالية المؤسسات على تبسيط العمليات، وتعزيز الإنتاجية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي عبر بيئات IBM Z.
يتيح دعم تعدد المستأجرين للمؤسسات نشر مثيلات خدمة مخصصة مع توفير عزل قوي وحوكمة فعالة ومرونة تشغيلية. تسمح هذه الميزة بتكوين كل مثيل وإدارته وتوسيع نطاقه بشكل مستقل لدعم المتطلبات الفريدة، سواء كانت أقسامًا داخلية أو بيئات تطوير وإنتاج منفصلة.
على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة مثل IBM نشر عدة مثيلات لـ IBM watsonx Assistant for Z، كل منها مع مجموعة مميزة من المستخدمين والبيانات والتكوينات. يمكن مواءمة هذه المثيلات مع أقسام الأعمال أو المناطق أو وحدات الأعمال أو البيئات، مثل التطوير والاختبار والإنتاج. يتيح هذا النهج للفرق معالجة حالات الاستخدام الخاصة بها مع الحفاظ على الفصل والحوكمة عبر أحمال التشغيل. من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في النشر، يساعد الدعم متعدد المستأجرين الفرق على الابتكار بوتيرة أسرع مع تقليل المخاطر وتبسيط الإدارة.
تعمل طبقة التنسيق الموحدة التي تفهم نية المستخدم وتجمع السياق ذي الصلة وتوجه الطلبات ديناميكيًا إلى الوكلاء أو الأدوات المناسبة على مساعدة المؤسسات في تبسيط تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتحسين الإنتاجية وتسريع عملية اتخاذ القرار.
يمكن للمستخدم الآن أن يسأل Z Assistant، "اعرض لي الحالة الحالية للنظام، وأي مشكلات محتملة". يمكن للمنسق المركزي توجيه هذا الطلب إلى الوكيل المعني—على سبيل المثال، IBM Z OMEGAMON Insights Agent، أو CICS Agent أو IMS Agent—لتزويد المستخدم بالمعلومات المطلوبة.
يقدم هذا الإصدار دعمًا لنماذج Granite 4.1 مع Spyre، الذي يتيح استدلالًا أسرع وأكثر كفاءة مع الحفاظ على أمان وموقع بيانات المؤسسات الحساسة. يمكن للعملاء الذين يقومون بتشغيل نموذجهم على x86 الاستمرار في استخدام Llama 3.3-70b-Instruct. معا، توفر هذه التحسينات للمنظمات إمكانية الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة يمكن أن تساعد في تحسين الإنتاجية ودعم تجارب أكثر تطورا مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
يقدم هذا الإصدار خوادم جديدة للاستدلال بالذكاء الاصطناعي يتم تقديمها من خلال Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) وAI Optimizer for Z. تجمع هذه البنية المحدثة بين التوجيه الذكي والتحكم المركزي على IBM Z مع قدرات خدمة النماذج عالية الأداء، مما يخلق أساسا أكثر مرونة وقابلية للتوسع لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تم تصميم هذا النهج لتحسين الأداء والكفاءة مع تمكين حوكمة متسقة عبر بيئات الذكاء الاصطناعي الهجينة. من خلال تطوير بنية الاستدلال، يمكن للمؤسسات دعم الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع الحفاظ على الإشراف التشغيلي والسيطرة عليه.
مع تحسينات أدخلت على IBM Z Workload Scheduler Insights Agent، يدعم الوكيل الآن أسئلة المعرفة الخاصة بـ IBM Z Workload Scheduler. يؤدي ذلك إلى تحسين تصفية المعلومات المتعلقة بالوظيفة باستخدام المعايير التشغيلية وتحسين أوقات الاستجابة.
أصبحت الاستعلامات مدعومة الآن حسب معايير التصفية، مثل قيمة الحالة واسم محطة العمل واسم المهمة. ويمكنها عرض المهام التي تحتوي على أخطاء، وجميع المهام التي تبدأ بـ OCON، والمهام التي تعمل على CPU1 لمحطة العمل، المهام الموجودة في مسار المهام XYZ. الاستفسارات التي تستفيد من قاعدة المعرفة IBM Z Workload Scheduler Knowledge أصبحت الآن قادرة على طرح أسئلة مثل: "ما معنى حالة المهمة للمهمة XYZ؟ وكذلك "ما معنى المعلمة CPBPLIM؟"
علاوة على ذلك، يدعم الوكيل استخدام مصطلحات خاصة بالكمبيوتر المركزي. على سبيل المثال، يمكنك طلب "التطبيقات" بدلًا من "مسارات المهام". تساعد هذه التحسينات فرق العمليات على الوصول بسرعة إلى معلومات الجدولة ذات الصلة والحصول على رؤية أكبر لنشاط أحمال التشغيل.
يأتي IBM Z RAG Agent مزودًا بميزات جديدة توفر استدلالًا أكثر ذكاءً، وسياقًا أعمق، ونطاقًا أوسع، بما في ذلك الاستدلال متعدد الخطوات، وتراكم السياق، والبحث عبر الويب.
مع الاستدلال متعدد الخطوات
يتم تقسيم الأسئلة المعقدة تلقائيًا إلى خطوات أصغر يسهل التعامل معها. يجيب الوكيل عن كل خطوة بشكل مستقل ثم يجمع النتائج لصياغة توصية نهائية. على سبيل المثال، إذا طرحت السؤال: "كيف يمكنني تقليل تكاليف تطبيقات COBOL مع تحسين المرونة والاستعداد للتكامل مع السحابة؟" فإن الوكيل يُجزّئ السؤال إلى محاور فرعية تشمل عوامل التكلفة، وخيارات التحديث، والتكامل السحابي، ثم يدمج نتائجها ليقدم إجابة واضحة.
مع تراكم السياق
يمكن للوكيل إجراء عمليات بحث متعددة داخليًا باستخدام الاستدلال التكيفي قبل تقديم إجابته، وتجميع المعلومات في ذلك لتحسين الاستفسارات وبناء فهم أكثر اكتمالًا للموضوع قبل تقديم إجابته. على سبيل المثال، قد يتطلب السؤال عن اللغات التي يدعمها منتج ما إجراء عمليات بحث إضافية لكل لغة مذكورة في البحث الأولي لتوفير المزيد من التفاصيل عن مستوى الدعم.
مع البحث على الويب
هناك خيار لتكوين وكيل ZRAG لتوسيع البحث بحيث عندما تكون المعلومات غير متوفرة في المحتوى المدمج أو تكون حساسة للوقت، يمكن للوكيل إضافة مصادر خارجية موثوقة إلى وثائق IBM Z الداخلية. على سبيل المثال، إذا سألت: "ما هي أحدث إعلانات IBM z16؟" يمكن للوكيل أن يكمل المعرفة الداخلية برؤى خارجية محدثة.
خلاصة القول؟ لا يقوم الوكيل باسترداد المعلومات فحسب، بل يجمع المعرفة عبر عمليات البحث، والأسباب من خلال الأسئلة المعقدة، ويتوسع إلى ما هو أبعد من مجموعة RAG، عند الحاجة، لتقديم إجابات أكثر اكتمالًا.
لمساعدة المؤسسات على استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، يقدم IBM watsonx Assistant for Z الإصدار 3.3 تكوين نشر خفيف الوزن مصممًا خصيصًأ لبيئات إثبات المفهوم. يتيح هذا الخيار لنشر العملاء تقييم القدرات ضمن بيئتهم المسيطرة مع الاستفادة من معرفتهم المؤسسية ووكلائهم ما قبل البناء. يمكن للمؤسسات استيعاب معلومات ملكية، والتفاعل مع بيانات العملاء، والحصول على رؤى سياقية في الوقت الفعلي، مما يساعد على تسريع التجارب والتحقق من صحة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أكبر قيمة عندما يمكنهم الوصول إلى معرفة عالية الجودة ومنظَّمة. ومع ذلك، فإن معظم المعارف المؤسسية موجودة في تنسيقات يصعب على أنظمة الاسترجاع المعزز (RAG) بالتوليد معالجتها. غالبا ما تحتوي العروض التقديمية، ومحاضر الاجتماعات، وملفات PDF، وتسجيلات الفيديو على رؤى مهمة، لكن طبيعتها غير المنظمة قد تحد من دقة الاسترجاع وتجعل من الصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي استخلاص المعلومات ذات الصلة.
إن Knowledge Transformer تعتبر خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل المحتوى غير المنظم—vtt، وmp4، وppt، وpdf، وdocx، وtxt، وmd—إلى مستندات مهيكلة ومصنفة وفق تصنيف هرمي، ومُحسَّنة لأنظمة الاسترجاع المعزز بالتوليد. ومن خلال زيادة كثافة المعرفة والدقة السياقية، فهي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانية تقديم ردود أكثر دقة بكثير. على سبيل المثال، قد تحتوي جلسة تقنية مدتها 90 دقيقة مسجلة كفيديو مع شرائح على مفاهيم رئيسية وأمثلة على التعليمات البرمجية وقرارات تتعلق بمعمارية النظام. تقوم ميزة Knowledge Transformer باستخراجها وتنظيمها في مستند تخفيضي منظَّم مع أقسام واضحة وتصنيف قابل للبحث.
عند دمجه في IBM ZRAG، يمكن للمحتوى المحوَّل أن يوفر دقة استرجاع أفضل بكثير، مما يتيح إجابات دقيقة كان من المستحيل ظهورها من الشكل الأصلي.
سيقدم IBM Project Polaris تجربة مستخدم مبسَّطة من الجيل التالي لنظام z/OS مصممة لتلبية احتياجات المتخصصين في أنظمة الكمبيوتر المركزي في بداية مسيرتهم المهنية، مع التكامل العميق مع watsonx Assistant for Z وتقديم إرشادات على مستوى الخبراء وتوصيات سياقية لمساعدة المستخدمين على العمل بكفاءة أعلى وثقة أكبر.
من المتوقع أن يكون BM watsonx Assistant for Z v3.3 متاحًا بشكل عام بدءًا من 26 يونيو 2026.
هذا الإصدار الأخير مليء بالابتكارات الجديدة التي سترفع قدراتك في الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى المستوى التالي. مع التطورات الجديدة في التنسيق، ومرونة النشر، ودعم نماذج الذكاء الاصطناعي، والتحول، ستتمكن من تبسيط التعقيد، وتعزيز الإنتاجية، وتسريع النتائج، مع الحفاظ على الأمان والحوكمة والموثوقية التي تتوقعها من بيئات IBM Z.
اكتشف كيف يمكن لروبوت المحادثة IBM watsonx Assistant for Z أن يساعدك على تبسيط عمليات سير العمل، وأتمتة المهام، واكتساب رؤى أعمق حول عملياتك. لمعرفة المزيد عن IBM watsonx Assistant for Z، تفضل بزيارة صفحة منتجات IBM أو تواصل مع ممثل IBM لديك.
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