تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز الإنتاجية والأتمتة الذكية على IBM Z.

يأتي IBM Z RAG Agent مزودًا بميزات جديدة توفر استدلالًا أكثر ذكاءً، وسياقًا أعمق، ونطاقًا أوسع، بما في ذلك الاستدلال متعدد الخطوات، وتراكم السياق، والبحث عبر الويب.

مع الاستدلال متعدد الخطوات

يتم تقسيم الأسئلة المعقدة تلقائيًا إلى خطوات أصغر يسهل التعامل معها. يجيب الوكيل عن كل خطوة بشكل مستقل ثم يجمع النتائج لصياغة توصية نهائية. على سبيل المثال، إذا طرحت السؤال: "كيف يمكنني تقليل تكاليف تطبيقات COBOL مع تحسين المرونة والاستعداد للتكامل مع السحابة؟" فإن الوكيل يُجزّئ السؤال إلى محاور فرعية تشمل عوامل التكلفة، وخيارات التحديث، والتكامل السحابي، ثم يدمج نتائجها ليقدم إجابة واضحة.

مع تراكم السياق

يمكن للوكيل إجراء عمليات بحث متعددة داخليًا باستخدام الاستدلال التكيفي قبل تقديم إجابته، وتجميع المعلومات في ذلك لتحسين الاستفسارات وبناء فهم أكثر اكتمالًا للموضوع قبل تقديم إجابته. على سبيل المثال، قد يتطلب السؤال عن اللغات التي يدعمها منتج ما إجراء عمليات بحث إضافية لكل لغة مذكورة في البحث الأولي لتوفير المزيد من التفاصيل عن مستوى الدعم.

مع البحث على الويب

هناك خيار لتكوين وكيل ZRAG لتوسيع البحث بحيث عندما تكون المعلومات غير متوفرة في المحتوى المدمج أو تكون حساسة للوقت، يمكن للوكيل إضافة مصادر خارجية موثوقة إلى وثائق IBM Z الداخلية. على سبيل المثال، إذا سألت: "ما هي أحدث إعلانات IBM z16؟" يمكن للوكيل أن يكمل المعرفة الداخلية برؤى خارجية محدثة.

خلاصة القول؟ لا يقوم الوكيل باسترداد المعلومات فحسب، بل يجمع المعرفة عبر عمليات البحث، والأسباب من خلال الأسئلة المعقدة، ويتوسع إلى ما هو أبعد من مجموعة RAG، عند الحاجة، لتقديم إجابات أكثر اكتمالًا.