ادفع بمستقبل المحاكاة الافتراضية لديكم قدمًا مع IBM Cloud وRed Hat

1. تبسّط العمليات المُدارة عمليات ما بعد النشر

أحد الجوانب الأكثر تحديًا في منصات المحاكاة الافتراضية هو عمليات اليوم الثاني، مثل تطبيق التصحيحات، والترقيات، والمعالجة، والحفاظ على الامتثال. ويزيل نموذج الخدمة المُدارة من IBM قدرًا كبيرًا من هذا العبء من خلال تولّي ما يلي:

دورة الحياة الكاملة لمشغلي OpenShift Virtualization

ترقيات مستوى التحكم والعُقد العاملة

تطبيق التصحيحات الأمنية باستمرار

استعادة النظام من الأعطال تلقائيًا

معالجة العُقد العاملة

مراقبة ودعم هندسة موثوقية المواقع (SRE) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

ويمنح ذلك المؤسسات طبقة محاكاة افتراضية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ويقلّل "الضوضاء" التشغيلية التي غالبًا ما تستهلك وقت فِرق البنية التحتية. وتدعم منصة IBM Cloud اتفاقية مستوى خدمة بضمان مالي بنسبة 99.99%، ما يجعلها مناسبة لأحمال التشغيل الحساسة التي يجب أن تظل قيد التشغيل دائمًا. اقرأ المزيد هنا.

2. مسار انتقال منخفض المخاطر من جهاز افتراضي إلى جهاز افتراضي

بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، يتمثل أكبر عائق أمام اعتماد منصة جديدة في التخوف من تعقيد الترحيل. وتوفر الخدمة مهام سير عمل منظمة للانتقال من جهاز افتراضي إلى جهاز افتراضي، مصممة لتقليل الاضطراب ودعم انتقالات قابلة للتنبؤ. وباستخدام أدوات الترحيل من Red Hat، إلى جانب المساعدة من خبراء IBM وRed Hat، يمكن للمؤسسات:

اكتشاف أحمال التشغيل وتقييمها

تحويل صور الأجهزة الافتراضية من المنصات القديمة

ترحيل الأجهزة الافتراضية على مراحل أو دفعة واحدة

التحقق من التطبيقات قبل الترحيل النهائي

الحفاظ على أنماط الشبكة والتخزين

يتيح ذلك للفِرق الانتقال من مراقبات الأجهزة الافتراضية القديمة من دون إعادة بناء أحمال التشغيل معماريًا، أو إعادة هيكلة الفِرق، أو إعادة كتابة عمليات التشغيل. فالهدف هو الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار أثناء الانتقال، لا فرض تحول قسري.

3. الأتمتة والاتساق على مستوى مجموعة الأنظمة

مع نمو بيئات الأجهزة الافتراضية، تصبح الحاجة إلى الإدارة المركزية والأتمتة أكثر أهمية. وتدعم الخدمة التوسُّع المدفوع بالأتمتة من خلال أداتين رئيسيتين.

تعمل منصّة Ansible Automation Platform على تبسيط إدارة دورة الحياة من خلال أتمتة مهام مثل توفير الأجهزة الافتراضية، وتطبيق السياسات، وفرض التهيئات، ومهام سير الصيانة القابلة للتكرار. ومن خلال تمكين الفِرق من إعادة استخدام أدلة التشغيل الحالية، تحافظ المنصة على استثمارات الأتمتة القائمة وتسرّع تحقيق الاتساق التشغيلي. واستكمالًا لذلك، يوفّر Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization حوكمة على مستوى مجموعة الأنظمة، ورؤية موحَّدة، وامتثالًا قائمًا على السياسات، وتحسينًا للموارد عبر مجموعات متعددة. وتُمكِّن هذه القدرات، مجتمعةً، المؤسسات من إدارة بيئات الأجهزة الافتراضية واسعة النطاق بمزيد من الاتساق والكفاءة والتحكم.

4. أمان قوي لأحمال التشغيل المؤسسية والخاضعة للتنظيم

تأتي إمكانات الأمان والحوكمة مدمجة مباشرةً في المنصة، بدءًا من تعزيز الأمان على مستوى المنصة، بما يشمل معايير أمان الحجيرات المقيَّدة، وتشغيل الأجهزة الافتراضية من دون امتيازات الجذر، وفرض الفصل بين المهام، وتشفير الاتصالات عبر المجموعة. ويعزز نظام الحوكمة في IBM Cloud هذا الأساس من خلال هوية موحَّدة عبر IAM، وإدارة آمنة للمفاتيح باستخدام Key Protect، وتسجيل شامل وقابلية ملاحظة تدعم مسارات التدقيق، إلى جانب عزل VPC للحفاظ على حدود صارمة للشبكة. وبالإضافة إلى ذلك، توفّر مناطق IBM Cloud التي تضم نطاقات متعددة توافرًا عاليًا، وفصلًا بين نطاقات الأعطال، وطبقات احتياطية من البنية التحتية، بما يوفّر المرونة التي تحتاج إليها القطاعات ذات متطلبات الامتثال الصارمة، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي والاتصالات.

5. التطور وفق الجدول الزمني المناسب لكم

مع أن الخدمة تركّز على أحمال تشغيل الأجهزة الافتراضية، فإنها توفّر أيضًا مسارًا مرنًا لإدخال الحاويات، وممارسات DevOps، والأدوات الأصلية في Kubernetes، أو أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات تشغيل الأجهزة الافتراضية اليوم، ثم التوسُّع إلى Red Hat OpenShift on IBM Cloud عندما تصبح جاهزة. ويمكن للفِرق:

تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات جنبًا إلى جنب

اعتماد GitOps وCI/CD تدريجيًا

الاستفادة من البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إدخال القدرات القائمة على بنية سحابية أصلية من دون انقطاع

لا توجد مواعيد مفروضة، بل مسار واضح ومدعوم عندما تصبح الأعمال جاهزة له.