تسريع رحلة SAP S/4HANA الخاصة بك باستخدام IBM Transformation Suite for SAP Applications

يُعَد نقل أعباء عمل SAP إلى السحابة أكثر تعقيدًا بكثير من نقل أعباء العمل للأغراض العامة. يواجه العملاء تحديات مثل عمليات الترحيل المطولة والتكاليف المرتفعة والأدوات المحدودة وعقبات التكامل وتعقيدات بناء منصة سحابية هجينة.

لمواجهة هذه التحديات، يسرُّ IBM الإعلان عن التوفر العام لمجموعة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP في 24 مارس 2025. تم تصميم هذه الحزمة الشاملة لتبسيط وتسريع عملية الترحيل إلى SAP S/4HANA وRISE with SAP. من خلال دمج البرمجيات والخدمات من IBM ومزودي الصناعة المعتمَدين، تعمل الحزمة على أتمتة المهام الأساسية للترحيل، بما في ذلك التقييمات التقنية، وترحيل البيانات والتعليمات البرمجية، وتحليل التعليمات البرمجية، وأتمتة الاختبارات.

يعتمد هذا الإعلان على تقديم IBM وSAP الأخير لـ RISE with SAP on IBM Power Virtual Server، وهو عرض مصمم للمساعدة على تقليل المخاطر وتحسين وقت ترحيل SAP S/4HANA من IBM Power في البيئات المحلية إلى السحابية خلال 90 يومًا. تعزز حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP هذه القيمة بشكل أكبر من خلال توفير الأدوات والخدمات التي تساعد على تبسيط رحلة RISE with SAP، بدءًا من التقييم الأوَّلي وحتى الصيانة المستمرة.