تعوق البنية الشبكية التقليدية التحول الرقمي.

في بيئة الأعمال اليوم، لم تَعُد المرونة خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ضرورة. لكن ربط التطبيقات الحديثة عبر البيئات الهجينة غالبًا ما يتطلب تعديل الشبكات الطرفية التقليدية، وإعدادات يدوية، وأسابيع من التنسيق بين الفرق.

يقضي Hybrid Cloud Mesh على هذا التعقيد. فهو يوفر طبقة حماية قوية وآمنة تعتمد على مبدأ الثقة الصفرية لتطبيقاتك الموزعة، ما يُتيح لفرقك ما يلي:

ربط عمليات نشر التطبيقات الجديدة في دقائق معدودة

تمكين اتصال الخدمة الذاتية لفرق عمل التطبيقات

لفرق عمل التطبيقات تقليل متوسط وقت الحل (MTTR) للحوادث

للحوادث تحسين قابلية الملاحظة من خلال طرق عرض الطوبولوجيا في زمن شبه حقيقي

من خلال طرق عرض الطوبولوجيا في زمن شبه حقيقي تقليل أخطاء الشبكات وانقطاعاتها وفترات التعطل

كانت المرونة في الأعمال تُعَد مخاطرة أمنية في السابق. والآن، مع IBM Hybrid Cloud Mesh، أصبحت ميزة تنافسية.