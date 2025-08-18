ABBYY وIBM watsonx.ai ينظِّمان تحويل أتمتة KYC على نطاق المؤسسة

اليوم، تعمل كلٌّ ABBYY وIBM على توسيع شراكتهما لتقديم حل يركِّز على الامتثال لمؤسسات الخدمات المالية والتأمين التي تتطلب الدقة وقابلية التدقيق والمرونة التشغيلية. من خلال دمج تقنيات ABBYY المتقدمة في Document AI وProcess AI مع وكلاء IBM watsonx.ai Orchestrate المدعومين بالذكاء الاصطناعي، نقوم بتحويل عملية "اعرف عميلك" (KYC) بأكملها -من استلام المستندات إلى مراقبة الامتثال- إلى سير عمل شفاف وقابل للتوسع وذكي.

الأمر يتجاوز أتمتة المهام فقط. إنها عملية تنسيق ديناميكية شاملة مع دمج رؤى المخاطر في الوقت الفعلي فيها.