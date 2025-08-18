ABBYY وIBM watsonx.ai ينظِّمان تحويل أتمتة KYC على نطاق المؤسسة

18 أغسطس 2025
اليوم، تعمل كلٌّ ABBYY وIBM على توسيع شراكتهما لتقديم حل يركِّز على الامتثال لمؤسسات الخدمات المالية والتأمين التي تتطلب الدقة وقابلية التدقيق والمرونة التشغيلية. من خلال دمج تقنيات ABBYY المتقدمة في Document AI وProcess AI مع وكلاء IBM watsonx.ai Orchestrate المدعومين بالذكاء الاصطناعي، نقوم بتحويل عملية "اعرف عميلك" (KYC) بأكملها -من استلام المستندات إلى مراقبة الامتثال- إلى سير عمل شفاف وقابل للتوسع وذكي.
الأمر يتجاوز أتمتة المهام فقط. إنها عملية تنسيق ديناميكية شاملة مع دمج رؤى المخاطر في الوقت الفعلي فيها.
عملية KYC اليدوية بطيئة وعرضة للأخطاء ومكلفة. غالبًا ما تكون أدوات الأتمتة التقليدية محدودة في التحقق عبر المستندات، والاستعداد للتدقيق، والتحكم في العمليات في الوقت الفعلي. تواصِل فرق الامتثال مواجهة صعوبات مع الأنظمة المنفصلة، والإشارات غير الواضحة للمخاطر، والضغط التنظيمي المتزايد.
تقوم كلٌّ ABBYY وIBM watsonx.ai Orchestrate بتغيير هذا الواقع. من خلال هذا التكامل، يمكن للمؤسسات تبسيط إجراءات الإعداد، وتقليل مخاطر الاحتيال، وتطبيق سياسات الامتثال تلقائيًا - بدعم من ذكاء اصطناعي يفهم كلًّا من العمليات والمستندات.
كل نشاط يتم تسجيله. كل إجراء قابل للتفسير. كل خطوة قابلة للتدقيق.
يُتيح تكامل ABBYY مع IBM watsonx Orchestrate للمؤسسات ما يلي:
يجب على مزوِّد التأمين العالمي الذي يقوم بإعداد حاملي وثائق التأمين الجُدُد الحصول على وثائق الهوية والتحقق من صحة المعلومات وضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال/عملية "اعرف عميلك" في العديد من الاختصاصات القضائية.
مع ABBYY وIBM:
ما النتيجة؟ إعداد أسرع وأكثر أمانًا مع الامتثال المستمر.
تقدِّم ABBYY وIBM معًا معيارًا جديدًا لأتمتة عملية KYC - مصممًا للصناعات المنظمة التي تُعَد الثقة والشفافية والمرونة فيها أمورًا لا يمكن التفاوض بشأنها. بدءًا من استقبال المستندات الأوَّلية إلى مراقبة المخاطر المستمرة، يُتيح هذا التكامل لفرق الامتثال الانتقال من النهج التفاعلي إلى الاستباقي - دون زيادة التعقيد.
من تعقيدات العمليات إلى ذكاء العمليات - أصبحت عملية KYC أكثر ذكاءً.
شاهِد التكامل أثناء العمل.