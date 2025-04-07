نماذج Meta Llama 4 Maverick وLlama 4 Scout متوفرة الآن في watsonx.ai

تهدف بنية مزيج الخبراء (MoE) إلى موازنة سعة المعرفة للنماذج الكبيرة مع كفاءة الاستدلال للنماذج الصغيرة من خلال تقسيم طبقات شبكة النموذج العصبية إلى عدة "خبراء". بدلًا من تفعيل كل مَعلمة للنموذج لكل رمز مميز، تستخدِم نماذج MoE دالّة بوابة تعمل على تفعيل "الخبراء" الأنسب فقط لمعالجة هذا الرمز المميز.

يحتوي Llama 4 Scout، وهو الأصغر بين النموذجين الجديدين، على إجمالي 109 مليارات مَعلمة، ومقسم إلى 16 خبيرًا. وأثناء الاستدلال، لا يتم تفعيل سوى 17 مليار مَعلمة فقط، ما يُتيح له خدمة عدد أكبر من المستخدمين بالتوازي. وقد تم تدريبه على 40 تريليون وحدة نصية، ويقدم أداءً يضاهي أو يتفوق على نماذج ذات عدد مَعلمات نشطة أكبر بكثير، مع الحفاظ على انخفاض التكاليف وزمن الاستجابة. وعلى الرغم من متطلبات الحوسبة المحدودة هذه، يتفوق Llama 4 Scout على النماذج المماثلة في اختبارات الترميز، والاستدلال، والسياقات الطويلة، وفهم الصور.

ينقسم Llama 4 Maverick إلى 128 خبيرًا، مستفيدًا من المعرفة المستمدة من إجمالي 400 مليار مَعلمة، مع الحفاظ على نفس عدد المَعلمات النشطة البالغ 17 مليارًا كما في Llama 4 Scout. ووفقًا لإعلان Meta AI الرسمي، يتفوق Llama 4 Maverick على GPT-4o من OpenAI وGemini 2.0 Flash من Google "بشكل شامل" في مجموعة واسعة من اختبارات الأداء متعددة الوسائط، ويضاهي أداء DeepSeek-V3 الأكبر حجمًا في مهام الاستدلال والبرمجة.