إدارة أصول تقنية المعلومات يمكنك تقديم عرض مصوَّر لمنظومة تقنية المعلومات الخاصة بك بالكامل واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بدايةً من المواقع المحلية ومرورًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS) ووصولاً إلى التقنية السحابية. امتلِك القوة لإدارة المخاطر وتقليل التكاليف وتحسين الاستثمار التقني—حتى تتمكن من الاستثمار في الابتكار. تعرَّف على المزيد عن الحل Flexera One with IBM Observability

إدارة موارد التطبيقات يمكنك تقديم الموارد اللازمة لتطبيقاتك بشكل مؤتمت للأداء في المواقع المحلية أو في البيئة السحابية المتعددة أو في البيئة السحابية الهجينة أو في أي بيئة سحابية مع الالتزام بسياسات أعمالك في الوقت نفسه. تعرَّف على المزيد عن IBM Turbonomic