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البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

موجهات ومحولات SAN c-type لحلول Storage Networking

 مجموعة منتجات شبكات التخزين IBM Storage Networking c-type
شبكات تخزين تتميز بجودة الأداء والموثوقية والمرونة لمساعدتك على ربط الأشخاص ومشاركة البيانات المهمة عبر شركتك
نظرة عامة على SAN c-type
نظرة عامة على شبكات التخزين Storage Networking c-type

توفر مجموعة منتجات IBM Storage Networking c-type اتصالًا متقدمًا للتخزين، يلبي احتياجات التطبيقات المهمة، والكميات الهائلة من البيانات، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، والبيئات القائمة على السحابة، وذلك من خلال نظام تشغيل واحد موثوق ومنصة إدارة مركزية تتيح تبني التطورات بشكل تدريجي وضمان استمرارية تشغيل شبكات SAN.
أسباب اختيار IBM لشبكات التخزين لديك
قدرات توسع رائدة في القطاع

إمكانيات التوسع وتعزيز الأداء مع 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجا بمعدل خطي.

رؤية معمقة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع باستخدام تحليلات مدمجة قائمة على العتاد.

مرونة أكبر

دعم متعدد البروتوكولات يشمل قناة ليفية بسرعة 32 جيجا وقناة ليفية عبر الإيثرنت بسرعة 40 جيجا وذاكرة NVMe عبر الألياف.

نماذج محولات Enterprise SAN من فئة الموجهات مبدل SAN768C-6

محولات شبكات SAN من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق بهدف دعم السحابات المؤسسية وتلبية احتياجات بيئات تخزين مراكز البيانات الافتراضية الكبرى.

 مبدل SAN384C-6

محولات شبكات التخزين (SAN) من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق لدعم السحابات المؤسسية. توفر بنية تحتية FICON فائقة الأداء وموثوقة لدعم خوادم ®IBM Z.

 مبدل SAN192C-6

محولات شبكات التخزين (SAN) من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها دعم السحابات المؤسسية. تُضيف مجموعة شاملة من المزايا الذكية إلى ألياف محولات فائقة الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.
محولات شبكات SAN متوسطة المدى مبدل SAN96C-6

تُلبي محولات الألياف (Fabric Switches) متطلبات البنية التحتية الذكية لشبكات SAN عالية القابلية للتوسع والافتراضية والذكية في بيئات مراكز البيانات الحديثة.

 SAN48C-6

توفر المحولات الليفية اتصالاً فائق السرعة بقناة ليفية لجميع مصفوفات الذاكرة الوميضية، مع زمن انتقال قصير وعمليات نشر افتراضية كثيفة للغاية.
نماذج المحولات نموذج محول شبكات SAN الأساسي: SAN32C-6

يتيح للمؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية إمكانيات تخزين متقدمة. يوفر هذا الجيل الحديث من المحولات سرعة اتصال فائقة بالقناة الليفية من حامل الخادم إلى مركز شبكات SAN. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. كما يوفر خيار ترقية فوري إلى اتصال الخادم بسرعة 32 جيجابت في الثانية باستخدام وصلات HBA بسرعة 32 جيجابت في الثانية.
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