الصفحة الرئيسية
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
موجهات ومحولات SAN c-type لحلول Storage Networking
توفر مجموعة منتجات IBM Storage Networking c-type اتصالًا متقدمًا للتخزين، يلبي احتياجات التطبيقات المهمة، والكميات الهائلة من البيانات، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، والبيئات القائمة على السحابة، وذلك من خلال نظام تشغيل واحد موثوق ومنصة إدارة مركزية تتيح تبني التطورات بشكل تدريجي وضمان استمرارية تشغيل شبكات SAN.
إمكانيات التوسع وتعزيز الأداء مع 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجا بمعدل خطي.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع باستخدام تحليلات مدمجة قائمة على العتاد.
دعم متعدد البروتوكولات يشمل قناة ليفية بسرعة 32 جيجا وقناة ليفية عبر الإيثرنت بسرعة 40 جيجا وذاكرة NVMe عبر الألياف.
محولات شبكات SAN من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق بهدف دعم السحابات المؤسسية وتلبية احتياجات بيئات تخزين مراكز البيانات الافتراضية الكبرى.
محولات شبكات التخزين (SAN) من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق لدعم السحابات المؤسسية. توفر بنية تحتية FICON فائقة الأداء وموثوقة لدعم خوادم ®IBM Z.
محولات شبكات التخزين (SAN) من فئة الموجهات مصممة للنشر في شبكات التخزين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها دعم السحابات المؤسسية. تُضيف مجموعة شاملة من المزايا الذكية إلى ألياف محولات فائقة الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.
تُلبي محولات الألياف (Fabric Switches) متطلبات البنية التحتية الذكية لشبكات SAN عالية القابلية للتوسع والافتراضية والذكية في بيئات مراكز البيانات الحديثة.
توفر المحولات الليفية اتصالاً فائق السرعة بقناة ليفية لجميع مصفوفات الذاكرة الوميضية، مع زمن انتقال قصير وعمليات نشر افتراضية كثيفة للغاية.
يتيح للمؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية إمكانيات تخزين متقدمة. يوفر هذا الجيل الحديث من المحولات سرعة اتصال فائقة بالقناة الليفية من حامل الخادم إلى مركز شبكات SAN. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. كما يوفر خيار ترقية فوري إلى اتصال الخادم بسرعة 32 جيجابت في الثانية باستخدام وصلات HBA بسرعة 32 جيجابت في الثانية.
هل أنت مستعد لتحديد متطلبات التخزين لديك وتهيئتها؟
خبراء التخزين لدينا يتطلعون إلى مساعدتك.
تعرّف على المزيد حول نظام المنصة الموحدة الذي يتيح لك إدارة البيانات بسلاسة وأمان عبر البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات.