بغض النظر عن هدفك في إدارة المواهب—بدءاً من التوظيف وانتقالاً إلى إنشاء تجربة توظيف عادلة وصولاً إلى إعادة تأهيل الموظفين بالمهارات اللازمة—لديك العديد من الخيارات. تعاون مع مستشاري الموارد البشرية لدى IBM للانتقال سريعًا من مرحلة تحديد مواطن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير كبير إلى إطلاق برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي في غضون أربعة إلى ستة أسابيع. أو ابدأ في أتمتة المهام الروتينية (مثل إنشاء التوصيفات الوظيفية) في دقائق باستخدام واجهة تقنية واحدة على مستوى التطبيقات. IBM Consulting و watsonx Orchestrate يوفران الخبرة في مجال الموارد البشرية وتقنية الذكاء الاصطناعي اللازمة لمساعدتك في بناء القوى العاملة الناجحة.