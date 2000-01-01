بغض النظر عن هدفك في إدارة المواهب—بدءاً من التوظيف وانتقالاً إلى إنشاء تجربة توظيف عادلة وصولاً إلى إعادة تأهيل الموظفين بالمهارات اللازمة—لديك العديد من الخيارات. تعاون مع مستشاري الموارد البشرية لدى IBM للانتقال سريعًا من مرحلة تحديد مواطن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير كبير إلى إطلاق برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي في غضون أربعة إلى ستة أسابيع. أو ابدأ في أتمتة المهام الروتينية (مثل إنشاء التوصيفات الوظيفية) في دقائق باستخدام واجهة تقنية واحدة على مستوى التطبيقات. IBM Consulting و watsonx Orchestrate يوفران الخبرة في مجال الموارد البشرية وتقنية الذكاء الاصطناعي اللازمة لمساعدتك في بناء القوى العاملة الناجحة.
تعمل IBM Consulting Advantage على تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم القيمة الاستشارية من خلال الخبراء البشريين المدعومين بمساعدين ووكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي متخصصين في ذلك.
تعلّم من خبراء الموارد البشرية وجهّز مؤسستك لمستقبل إدارة المواهب مع الذكاء الاصطناعي
توقعات الموظفين مرتفعة. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل تجارب الموظف من أجل إنتاجية أعلى ونتائج أفضل، بدءاً من استقطاب المواهب إلى الاحتفاظ بالموظفين.
ماذا لو استطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي تحرير الموظفين للتركيز على المهام الأكثر أهمية؟
ماذا لو كان بإمكانك إنشاء تجارب أكثر دقة وتفاعلية للمساعدة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها بفعالية – على نطاق واسع؟
ماذا لو ساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد موظفيك وأعمالك وتزويدهم بمهارات المستقبل؟
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في هذا الدليل السريع، يحدد معهد IBM لقيمة الأعمال ثلاثة أشياء يحتاج كل رائد في مجال الموارد البشرية إلى معرفتها، وثلاثة أشياء يحتاج إلى أدائها، عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
شاهد كيف وفَّر قسم الموارد البشرية في IBM نحو 12,000 ساعة من أعمال جمع البيانات يدويًا -وهو تحسن بنسبة 40% في الإنتاجية- بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
إذا أعددت تصميمًا لعملية التوظيف لشركة جديدة، فأين ستطبق الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل المواهب والحصول عليها؟ اكتشف ما سيفعله خبيرنا.
تتمتع شركة IBM بالتقنية والخبرة اللازمة لمساعدتك على التفكير بمدارك واسعة والتنفيذ بسرعة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي — بشكل مسؤول.
احضر جلسة استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاتخاذ الخطوة الأولى نحو إطلاق العنان لإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكاملة على نطاق واسع. ستخرج من هنا وأنت على دراية تامة بمكان البدء، وما هو مطلوب لبدء المشروع التجريبي وكيفية توسيع النطاق بمسؤولية من هناك.
إعادة تصور الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها - تقديم قيمة الأعمال وتسريع جدول الأعمال الرقمي وإطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة والتحلي بالمرونة.
ابدأ في تبسيط عمليات الموارد البشرية، مثل استقطاب المواهب، في دقائق معدودة مع watsonx Orchestrate.
يمكنك تعزيز قدرات القوى العاملة لديك باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوحيد تجربة دعم الموارد البشرية، وتقليل إحباط الموظفين، وتحسين مشاركة الموظفين، وتقليل العبء التشغيلي على أخصائيي الموارد البشرية لديك.