حلول الدفاع والاستخبارات

تعرَّف على السبب الذي يجعل للذكاء الاصطناعي المسؤول والابتكار التقني دورًا حساسًا في تعزيز ميزة اتخاذ القرار
لتعزيز عملية صنع القرار البشرية، تضطر مؤسسات الأمن القومي اليوم إلى الاستفادة من مصادر البيانات المتعددة في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من فاعلية هذا النموذج، إلا أن تقنية المعلومات قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكون محفوفة بالأخطاء البشرية.
وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يمتلك القدرة على تعزيز الدفاع والاستخبارات والعمليات العسكرية من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات وتحليلها بسرعة عالية. وهذا لا يعني فقط اتخاذ قرارات أكثر ثقة، بل يعني أيضًا توفير ميزة تكتيكية وتشغيلية غير مسبوقة.
على مدار عقود من الزمن، كسبت IBM ثقة عملائنا من خلال نشر التقنيات الجديدة بشكل مسؤول وبهدف واضح، وتمكنت من تلبية المتطلبات الصارمة التي تتعلق بالأمان وإدارة البيانات. تعرَّف على أحدث الحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تضيف قوةً إلى اتخاذ القرارات في المؤسسات الدفاعية.
تعرَّف على كيفية تحسين مؤسستك كلاً من الخدمة والعائد على الاستثمار باستخدام IBM watsonx Assistant
استكشف حلول IBM للقطاع الفيدرالي الأمريكي
جرِّب تخطيط المهمات في الوقت الفعلي الذي يوسِّع مجال قرارات القائد من خلال الوعي بالوضع وتحليل مسار العمل.
اكتشف لماذا يجب أن يكون الإلمام بالذكاء الاصطناعي أساسًا للأمن، وتعرَّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي الموثوق به.
تمكَّن من تحسين موثوقية الأصول وتقليل التكاليف باستخدام IBM Maximo، وهي منصة موحدة لإدارة الأصول الذكية، والمراقبة، والصيانة التنبؤية، والموثوقية.
احصل على حلول تحويلية تمكِّن الوكالات الحكومية والدفاعية من التحديث بشكل أسرع، ما يؤدي إلى تعزيز الجاهزية للمهام وتحسين عملية اتخاذ القرار.
تعرَّف على كيفية مساعدة IBM Quantum Safe إدارات الدفاع على حماية الأمن القومي والاقتصادي.
اكتشف كيف تساعد IBM قطاع الدفاع على ربط البيئات السحابية والفِرَق والعمليات من خلال نهج Red Hat المفتوح والمرن للسحابة الهجينة.
تعمل كلٌّ من IBM و ProMare على تمكين السفن ذاتية القيادة والابتكار البحري باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وحوسبة الحافة، والتقنيات السحابية.
تعمل كلٌّ من Improbable و IBM و Digital Foundry على ضمان وصول الجيل التالي من البيئات الاصطناعية إلى المستخدمين النهائيين بأسرع ما يمكن، أثناء مساعدة وزارة الدفاع البريطانية (MOD) على تحقيق قيمة كبيرة.
في إطار جدول زمني مدته 31 شهرًا، أكمل معهد الطيران التابع للقوات الجوية في بولندا نظام المراقبة الأرضية المشتركة (AGS)، ما سمح لحلف الناتو بتشغيل أسطول مكون من خمس طائرات عالمية من نوع Global Hawk عن بُعد.
في عالم مليء بالتحديات الجيوسياسية، يسعى قادة الدفاع إلى سد الفجوة بين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.
التعاون بين الحكومة والقطاعات في دول شراكة أوكوس—أستراليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة—لتنفيذ اتفاق أمني تاريخي.
حدَّدت كلٌّ من IBM و Oxford Economics الخطوات الحاسمة للاستفادة من البيانات لتحقيق ميزة في اتخاذ القرارات وردع النزاعات المستقبلية.
يمكن للمؤسسات الدفاعية تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات والابتكار المفتوح.
تؤدي العروض المصورة للبيانات دورًا رئيسيًا في إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرارات في الظروف الواقعية.
تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مبادرات استكشاف الفضاء وتُسهم في تحسين حياتنا جميعًا على الأرض.
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ورؤى قادة الفكر، وآخر الدراسات المتعلقة بالحكومة في قسم مدونة الحكومات من IBM.
انضم إلى IBM في مؤتمر التقنيات والأعمال الذي يشكِّل مستقبل الدفاع، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في تامبا
خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن