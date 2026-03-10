دليل تبسيط تحديث التطبيقات

تسريع عملية الترحيل. القضاء على المخاطر. التحديث بثقة.

الانتقال من الأنظمة الأحادية إلى الخدمات المصغرة يضيف تعقيدًا لا تستطيع أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية التعامل معه. ودون رؤية كاملة، تشكِّل النقاط العمياء في البيئات الهجينة تهديدًا للأداء وتبطئ من سرعة التسليم.

يوضِّح هذا الدليل كيفية الحفاظ على السيطرة خلال رحلة التحديث لديك من خلال قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات.

نزِّل الدليل لمعرفة كيفية ما يلي:

- قياس أداء التطبيقات باستمرار في كل مرحلة من مراحل الترحيل.

- القضاء على فجوات الرؤية التي تؤخِّر اكتشاف المشكلات وتعوق سرعة التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD).

- تمكين فِرق عمليات التطوير من تبنّي منهج "الاختبار المبكر" وحل مشكلات الكود قبل الإنتاج.

- أتمتة اكتشاف الموارد وتتبُّعها وإرسال التنبيهات عبر البيئات الهجينة المعقدة.

- استبدال الأدوات التقليدية التفاعلية برؤى دقيقة وشاملة من IBM Instana.