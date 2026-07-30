تمكين المرونة الإلكترونية الحديثة باستخدام IBM Storage

اكتشف لماذا تُعد المرونة الإلكترونية للتخزين المستندة على الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا في ظل المشهد المتصاعد للجرائم الإلكترونية اليوم. تستعرض هذه المستندات الفنية التهديد المتزايد لهجمات برامج الفدية وقصور تدابير الأمن الإلكتروني التقليدية، ولماذا أصبحت الإستراتيجيات التي تركز على حماية البيانات ضرورية لضمان استمرارية الأعمال.

لماذا لم يعد الأمن الإلكتروني التقليدي كافيًا، ولماذا أصبحت استراتيجيات التعافي ضرورة حتمية للأعمال.

الدور المحوري للتخزين في تحقيق المرونة الإلكترونية، في ظل تزايد استهداف المخترقين للنسخ الاحتياطية والبيانات الأساسية.

كيف يوفر IBM Storage حماية متكاملة من طرف إلى طرف، تجمع بين رصد الحالات الشاذة المستند إلى الذكاء الاصطناعي، واللقطات غير القابلة للتغيير، ومهام سير العمل المنسقة للتعافي، للحد من فترة التعطل والأثر المالي.

خطوات عملية لبناء استراتيجية مرونة متعددة الطبقات تتمحور حول البيانات، وتتوافق مع أطر العمل التنظيمية مثل NIST، إلى جانب NIS2.

تعرّف على كيفية توفير IBM Storage حماية متكاملة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والكشف المبكر عن التهديدات، والتعافي السريع، لحماية أثمن أصول مؤسستك: بياناتها.