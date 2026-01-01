ضمان استمرارية الأعمال: التكرار القائم على السياسات والتوافر العالي القائم على السياسات لأنظمة IBM Storage Virtualize.تضمن استمرارية الأعمال قدرة المؤسسة على تقديم الخدمات حتى أثناء الاضطرابات. على الرغم من أن بعض التطبيقات قد تتحمل انقطاعات مؤقتة، إلا أن الكوارث الكبرى يمكن أن تتسبب في توقف كبير عن العمل وفقدانٍ هائل للبيانات، مما يؤدي إلى تكاليف باهظة للتعافي. يجب على المؤسسات تقليل فقدان البيانات وفترات التعطل عن العمل للحد من التأثير على الأعمال والعبء المالي.