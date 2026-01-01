حلول التوفر العالي والتعافي من الكوارث على IBM Power Virtual Server

تحتاج المؤسسات التي تنتقل من البيئات التقليدية المحلية إلى بنى السحابة الهجينة بشكل متزايد إلى استراتيجيات قوية لضمان استمرارية الأعمال. يعد التوافر العالي والتعافي بعد الكوارث أمرين أساسيين لحماية أحمال التشغيل الحيوية من أعطال الأجهزة ومشكلات البرامج وانقطاعات الخدمة على نطاق واسع. يصف هذا المنشور من IBM Redbooks حل ®IBM لتنفيذ التوافر العالي والتعافي بعد الكوارث (DR) على IBM Power Virtual Server، وذلك بالاستفادة من تقنيات التجميع على مستوى المؤسسات والأتمتة السحابية الأصلية.

يشرح هذا المنشور كيفية تصميم ونشر بنى مرنة باستخدام PowerHA SystemMirror و GLVM وخدمات النسخ المتماثل، إلى جانب إمكانيات IBM PowerVS لتحقيق التكرار الجغرافي. كما يغطي أطر العمل الخاصة بالأتمتة مثل Ansible و Terraform، مما يتيح تشغيل الأنظمة دون أي توقف وتبسيط مهام سير العمل في حالات الفشل. تم دمج الاعتبارات المتعلقة بالأمن والامتثال، بما في ذلك إدارة الهوية والتشفير والجاهزية للتدقيق، في جميع مراحل تصميم الحل.

التوجيهات المقدمة هنا موجهة للمهنيين التقنيين، والمستشارين، ومهندسي تكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين المسؤولين عن تقديم حلول عالية التوفر ومقاومة للكوارث لأحمال التشغيل AIX وIBM i وLinux في بيئات سحابة هجينة. من خلال اتباع أفضل الممارسات والمخططات الموضحة في هذا المنشور، يمكن للمؤسسات تحقيق أهداف التعافي المتوقعة (RPO/RTO)، والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة، وضمان استمرارية العمليات حتى في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة.