الذكاء الاصطناعي على IBM Z: التطبيقات والأمثلة

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات المختلفة، تسعى المؤسسات إلى منصات قوية وآمنة وقابلة للتوسع لنشر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. تتمتع IBM Z، التي تشتهر بموثوقيتها وأدائها على مستوى المؤسسات، بقدرتها الفريدة على تلبية هذا الطلب.

يقدم هذا المنشور من Redbooks للقراء لمحة عن المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي على IBM Z، مقدماً نظرة شاملة على قدرات الذكاء الاصطناعي للمنصة وقيمتها الاستراتيجية. سواءً كنت تبدأ للتو رحلتك في الذكاء الاصطناعي أو تسعى لتوسيع المبادرات الحالية، فإن هذا الكتاب يوفر نقاط دخول واضحة وقابلة للتنفيذ مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك. استكشف الحلول الجاهزة من IBM وبائعي البرمجيات المستقلين (ISVs)، وتعلم كيفية دمج الذكاء الاصطناعي مع أصولك الحالية، أو اكتشف كيفية بناء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة من الصفر.

يركز هذا المنشور من سلسلة "IBM Redbooks" بشكل أساسي على نظام التشغيل IBM z/OS. إذا كنت مهتمًّا بشكل خاص بنظام Linux على منصات IBM Z وLinuxONE، يُرجى الرجوع إلى منشور IBM Redbooks بعنوان "الذكاء الاصطناعي لتطبيقات Linux on IBM Z وLinuxONE: أمثلة وتطبيقات"، REDP-5756.

من خلال أمثلة واقعية، ورؤى متعلقة بالبنية، وإرشادات عملية، يمكّن هذا الكتاب قادة تكنولوجيا المعلومات والمهندسين والمطورين من استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي على IBM Z—مما يعزز الابتكار والكفاءة والميزة التنافسية في العصر الرقمي.