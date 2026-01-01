دليل تعريفي لنظام IBM Storage Scale System

يقدّم هذا المنشور من IBM® Redpaper نظرة عامة على IBM® Storage Scale وIBM® Storage Scale System، المعروف سابقًا باسم IBM® Elastic Storage Server (IBM ESS) وIBM® Elastic Storage System، المعروف أيضًا سابقًا باسم IBM ESS. تستند حلول إدارة البيانات والملفات هذه، القابلة للتوسع وعالية الأداء، إلى تقنية IBM Storage Scale. وتوفّر هذه الحلول الموثوقية والأداء وقابلية التوسع، ويمكن تنفيذها لتلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات.

يُعد أحدث نظام IBM Storage Scale System 6000 نظامًا مبتكرًا يوفّر حماية للاستثمار عند توسيع منصة بيانات عالمية قائمة أو بناء منصة جديدة، مع التكامل مع التخزين الحالي. يتيح النظام ترقيات محسّنة دون تعطيل، للانتقال من التخزين بالذاكرة الوميضية إلى التخزين الهجين، أو من محركات الأقراص الصلبة (HDDs) إلى التخزين الهجين. يمكن لنظام IBM Storage Scale System التوسع بزيادة سعة النظام القائم أو بإضافة موارد جديدة، باستخدام وسيطَي تخزين مختلفين في البيئة، كما أنه جاهز لتقنيات مثل اتصال Ethernet بسرعة 200 جيجابت أو اتصال InfiniBand NDR-400.

يساعدك هذا المنشور على فهم الحل وبنيته. ويوضّح كيفية طلب أفضل حل لبيئتك، والتخطيط لتثبيت الحل ودمجه في بيئتك، وصيانة الحل على بالشكل الصحيح.

يتكوّن الحل من المجموعة التالية من المكونات المادية والمنطقية:

الأجهزة

نظام التشغيل

التخزين

الشبكة

التطبيقات

تُعد معرفة مكونات IBM Storage Scale وIBM Storage Scale System عاملًا أساسيًا في التخطيط للبيئة.

تستهدف هذه الدراسة المتخصصين التقنيين، بما في ذلك الاستشاريون وموظفو الدعم الفني ومهندسو تكنولوجيا المعلومات ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات، المسؤولين عن تقديم خدمات سحابية فعّالة من حيث التكلفة وحلول للبيانات الكبيرة. يمكن أن يساعدك محتوى هذه الدراسة على استخلاص رؤى من بيانات العملاء، بما يتيح لك اتخاذ إجراءات مناسبة لتحسين نتائج الأعمال، ودعم تطوير المنتجات، وتسريع الاكتشافات العلمية.