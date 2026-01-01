تحويل البيانات إلى رؤى باستخدام Machine Learning for IBM z/OS

يتيح النمو الهائل في حجم البيانات وظهور الذكاء الاصطناعي للمؤسسات فرصًا لاكتساب رؤى وتحسين الكفاءة وزيادة الأرباح. تُعد البيانات أساس الابتكار، ويجب على المؤسسات الاستفادة من القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرتها التنافسية وحماية البيانات طوال دورة حياتها، مع ضمان إمكانية الوصول إليها في الوقت الفعلي.

توفر منصة IBM Z منصة معاملات آمنة ومتعددة الأحمال تدعم العمليات التجارية الأساسية للعديد من الشركات المدرجة في قائمة "Fortune 500". إن ميزات الأمان والتوافر والموثوقية وقابلية التوسع التي تتمتع بها تجعلها بيئة قوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن المعاملات والبيانات الأساسية تنشأ على نظام IBM Z.

قامت بعض المؤسسات سابقًا بنقل البيانات الحساسة من IBM Z. يعيد الكثيرون الآن النظر في هذا الخيار بسبب النمو الهائل في حجم البيانات، وتزايد المخاطر الأمنية، والحاجة إلى الذكاء والاستعلامات في الوقت الفعلي. تتبع المؤسسات استراتيجية جاذبية البيانات للذكاء الاصطناعي: للحصول على رؤى أعمال ورؤى تشغيلية في الوقت الفعلي على نطاق واسع، يجب أن تكون أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات والبيانات التي تقود المعاملات على IBM Z.

يساعد Machine Learning for IBM z/OS المؤسسات على نشر نماذج التعلم الآلي مباشرة على IBM z/OS، بالقرب من أحمال التشغيل الأكثر حساسية. في هذه البيئة الآمنة، تعمل خدمات التقييم القائمة على الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع تطبيقات المعاملات والبيانات لدعم إنتاجية عالية، وتقليل أوقات الاستجابة إلى أدنى حد، والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) بشكل متسق.

يقدم هذا الكتاب "Machine Learning for IBM z/OS" الإصدار 3.2.0 (MLz) ويستعرض قيمته الفريدة والمزايا التجارية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z. يقدم هذا الدليل إرشادات لمساعدتك على مواءمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف عملك وحالات الاستخدام الخاصة بك. يحدد أنماط الوصول واستخدام بيانات IBM Z محليًا وفي السحابة وفي البيئات الهجينة. كما يناقش أفضل الممارسات لتطوير النماذج، والنشر، والاستنتاج، والمراقبة بعد النشر.