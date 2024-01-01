تعرف على سبب تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي، وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".
تحديد التهديدات على الفور. الاستجابة للتهديدات الإلكترونية بسرعة. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أوقات اكتشاف التهديدات الإلكترونية.
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