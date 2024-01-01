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رسم توضيحي للخطوات الأولى نحو تأمين التخزين/الخوادم وحماية البيانات.
الريادة في السوق
أحد رواد التخزين الأساسي بحسب Gartner - للمرة السادسة عشرة على التوالي

تعرف على سبب تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي، وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية في IBM Storage Virtualize.
IBM Storage FlashSystem يحصد الفوز على TrustRadius

فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem

أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
الفوز على منصة G2

بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".
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تحديد التهديدات على الفور. الاستجابة للتهديدات الإلكترونية بسرعة. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أوقات اكتشاف التهديدات الإلكترونية.

 

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