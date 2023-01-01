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نظام الذاكرة الوميضية

الموارد

ندوات الإنترنت عند الطلب

 ندوات الإنترنت عند الطلب
رسم توضيحي تجريدي لندوة الإنترنت عند الطلب حول السحابة الهجينة
تحسين VMware من حيث التكلفة، والبساطة، والمرونة باستخدام IBM FlashSystem

اكتشف كيفية تحويل مركز البيانات لديك باستخدام IBM FlashSystems

 إدارة الامتثال التنظيمي باستخدام FlashSystem وStorage Defender

استكشف المخاطر التشغيلية الحيوية، والتشريعات الجديدة، والتحديات الواقعية للحفاظ على الامتثال للوائح.

 Mainline وIBM: توفير المرونة الإلكترونية للجميع

شاهِد كيف يتعاونون لتقديم دفاعات تخزين البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرة على المرونة الإلكترونية للمؤسسات من جميع الأحجام.

 Logicalis وIBM FlashSystem: منصة تخزين البيانات التي تجذب الأنظار

يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي العديد من التحديات، منها: توقعات المستخدمين المتزايدة، وعدم التسامح مع فترات التعطل، والتهديدات الإلكترونية المتزايدة، والحاجة المستمرة لإنجاز المزيد بموارد أقل. وإليك أمثلة من الحياة الواقعية.

 Technologent: تحويل التحديات المتنوعة بشأن البيانات إلى فرص

من خلال مناقشة تفاعلية ومحفزة للتفكير، سيستخدم خبراء مجال التخزين من Technologent وIBM مجموعة واسعة من قصص العملاء الحقيقية وسيشاركون كيفية تمكُّنهم من مساعدة المؤسسات.
قيادة السوق

شركة رائدة في التخزين الأساسي حسب تصنيف Gartner، للمرة السابعة عشرة على التوالي

تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.
IBM Storage FlashSystem يحصد الفوز على TrustRadius

فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem

أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.
الفوز على منصة G2

بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة &quot;Users Love Us&quot;.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على المساعدة في تهيئة حل تخزين قائم على الذاكرة الوميضية فقط باستخدام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجات أعمالك.

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