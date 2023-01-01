ندوات الإنترنت عند الطلب

تحسين VMware من حيث التكلفة، والبساطة، والمرونة باستخدام IBM FlashSystem اكتشف كيفية تحويل مركز البيانات لديك باستخدام IBM FlashSystems

إدارة الامتثال التنظيمي باستخدام FlashSystem وStorage Defender استكشف المخاطر التشغيلية الحيوية، والتشريعات الجديدة، والتحديات الواقعية للحفاظ على الامتثال للوائح.

Mainline وIBM: توفير المرونة الإلكترونية للجميع شاهِد كيف يتعاونون لتقديم دفاعات تخزين البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرة على المرونة الإلكترونية للمؤسسات من جميع الأحجام.

Logicalis وIBM FlashSystem: منصة تخزين البيانات التي تجذب الأنظار يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي العديد من التحديات، منها: توقعات المستخدمين المتزايدة، وعدم التسامح مع فترات التعطل، والتهديدات الإلكترونية المتزايدة، والحاجة المستمرة لإنجاز المزيد بموارد أقل. وإليك أمثلة من الحياة الواقعية.