شركة رائدة في التخزين الأساسي حسب تصنيف Gartner، للمرة السابعة عشرة على التوالي تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.

IBM Storage FlashSystem يحصد الفوز على TrustRadius فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.

تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.

الفوز على منصة G2 بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".