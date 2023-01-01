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تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.
بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".
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