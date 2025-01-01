IBM Storage FlashSystem C200

مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.