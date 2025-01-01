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ريادة السوق

شركة رائدة في التخزين الأساسي حسب تصنيف Gartner، للمرة السابعة عشرة على التوالي

تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.
IBM Storage FlashSystem يحصد الفوز على TrustRadius

فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem

أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.
الفوز على منصة G2

بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة &quot;Users Love Us&quot;.
منتجات ذات صلة تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

حل تخزين فائق الإمكانات وبأسعار معقولة يستند إلى SAS، متوافق مع محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو التكوينات الهجينة، مصمم للمؤسسات الناشئة ذات أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة التي تحتاج إلى قابلية توسع مرنة.

 نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000 تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

IBM Storage FlashSystem 5300

مدمج وفائق الإمكانات. حل تخزين NVMe قائم بالكامل على التخزين بالذاكرة الوميضية، يوفر سرعات فائقة وكثافة تخزين مذهلة للمؤسسات الناشئة. يقدم مزيجًا من الأداء المتقدم، وقابلية التوسع، والأمان للعملاء ذوي أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة.

 انظر IBM Storage FlashSystem 5300 تعرف على المزيد من خيارات السعة في المتجر

IBM Storage FlashSystem C200

مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.

 انظر IBM Storage FlashSystem C200 تعرف على المزيد من خيارات الأداء في المتجر

الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300

بسيط وذكي وآمن. حقق التوازن بين الأداء، والسعة، والاتصال مع حل تخزين فعال من حيث التكلفة يناسب المؤسسات الحديثة.

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IBM Storage FlashSystem 9500

حل التخزين الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة، يوفر سرعة فائقة وبساطة تامة لتلبية متطلبات الأعمال.

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