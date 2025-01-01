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تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.
بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".
نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000
حل تخزين فائق الإمكانات وبأسعار معقولة يستند إلى SAS، متوافق مع محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو التكوينات الهجينة، مصمم للمؤسسات الناشئة ذات أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة التي تحتاج إلى قابلية توسع مرنة.
IBM Storage FlashSystem 5300
مدمج وفائق الإمكانات. حل تخزين NVMe قائم بالكامل على التخزين بالذاكرة الوميضية، يوفر سرعات فائقة وكثافة تخزين مذهلة للمؤسسات الناشئة. يقدم مزيجًا من الأداء المتقدم، وقابلية التوسع، والأمان للعملاء ذوي أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة.
IBM Storage FlashSystem C200
مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.
الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300
بسيط وذكي وآمن. حقق التوازن بين الأداء، والسعة، والاتصال مع حل تخزين فعال من حيث التكلفة يناسب المؤسسات الحديثة.
IBM Storage FlashSystem 9500
حل التخزين الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة، يوفر سرعة فائقة وبساطة تامة لتلبية متطلبات الأعمال.