تشارك Trade Works في تخطيط وتطوير أنظمة المعاملات عبر الإنترنت للمؤسسات المالية وبناء منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب الأنظمة الأخرى. مع اعتماد تطوير الحِزم الداخلية والخدمات السحابية وخدمات بنية المصادقة متعددة العوامل كركائز رئيسية، دعمت الشركة منذ فترة طويلة أنظمة مستقرة ومعاملات مالية سلسة من خلال خدمات متكاملة، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى الصيانة والتشغيل.

في مجال أنظمة المعاملات المالية، الذي يُعَد الركيزة الأساسية لأعمال Trade Works، ظهر على مدى سنوات عدة عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية. كان تطوير أنظمة الفوركس وعقود الفروقات (FX/CFD) التقليدية وتنفيذ كلٍّ منها يتم بشكل فردي من قِبل كل مؤسسة، ما أدَّى حتمًا إلى فترات تطوير أطول وزيادة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تداخلت تكاليف التحديثات الناتجة عن متطلبات المستثمرين والامتثال للقوانين واللوائح، ما أدى إلى زيادة العبء الكلي للتكاليف عبر بنية النظام. ولم تؤثِّر هذه التحديات في تقليل الميزة التنافسية للمؤسسات المالية وإعاقة جذب مستثمرين جُدُد فحسب، بل جعلت أيضًا دخول اللاعبين الجُدُد إلى سوق FX/CFD أمرًا صعبًا.

كان من الضروري للمؤسسات المالية السعي إلى تحسين تجربة المستثمرين وتوسيع الخدمات من خلال تقديم خدمات شاملة لمعالجة هذه المشكلات وتشجيع الاستخدام الموسَّع.