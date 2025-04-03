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Case Studies
شبكة توهوكو للطاقة الكهربائية
بصفتها شركة عامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تتبنى Tohoku Electric Power Network مهمة ضمان إمداد مستقر للطاقة الكهربائية في ست محافظات بمنطقة توهوكو، بالإضافة إلى محافظة نيغاتا. كان قسم توزيع الطاقة في الشركة يعتمد على السجلات الورقية وExcel لإدارة قطع الأشجار، لكن تحسين الكفاءة أصبح تحديًا. ولتلبية متطلبات المساءلة التي يفرضها نظام الحد الأقصى للإيرادات الجديد، كان من الضروري بشكل عاجل توحيد أساليب الإدارة وقطع الأشجار التي تختلف حسب الموقع في جميع أنحاء الشركة، وتحسين دقة خطط القطع. ولتحقيق ذلك، قررت الشركة اعتماد منصة تدمج بين أداة إدارة العملاء Salesforce وبرنامج إدارة المعلومات الجغرافية ArcGIS. بالتعاون مع IBM، عملت الشركة على تنفيذ مبادرات التحول الرقمي لإدارة عمليات قطع الأشجار، محققةً الكفاءة التشغيلية والتطور من خلال نظام متوافق مع الأجهزة المحمولة يُدير المعلومات الخاصة بالمعدات والأشجار بشكل مركزي على الخريطة.
كانت شبكة توهوكو للكهرباء تواجه تحديات في إدارة قطع الأشجار على امتداد نحو 600,000 كيلومتر من خطوط التوزيع و3.1 ملايين عمود كهربائي داخل نطاق إمدادها الواسع بالطاقة. وعلى الرغم من أن كل مكتب إقليمي كان يدير معلومات المرافق والأشجار باستخدام الخرائط الورقية والسجلات وExcel، فإن من الصعب الإلمام بتفاصيل نمو الأشجار في كل منطقة والاستجابة بسرعة في حالات الطوارئ، مثل سقوط الأشجار. بالإضافة إلى ذلك، ومع تطبيق نظام الحد الأقصى للإيرادات الذي بدأ في السنة المالية 2023، أرادت الشركة توحيد أساليب إدارة عمليات قطع الأشجار على مستوى المؤسسة لوضع خطة منظمة لذلك. كما واجهت تحديات تتعلق بكفاءة استخدام الميزانية، بما في ذلك حالات تم فيها قطع أشجار منخفضة الأولوية أثناء أعمال الإزالة. ولتحقيق ذلك، أرادت الشركة توفير أساس موضوعي وملموس لتحديد التكاليف. لمعالجة هذه المشكلات، قررت الشركة أنه من الضروري إنشاء نظام إدارة موحد على وجه السرعة استنادًا إلى إدارة التسجيل على مستوى الشركة بأكملها، وبدأت بالنظر في إدخال نظام لتحقيق هذه الغاية.
كان الهدف النهائي لشبكة TEPCO هو القدرة على عرض جميع المعلومات المتعلقة بالمرافق والأشجار والأضرار التي لحقت بالمرافق، بالإضافة إلى مواقع انقطاع التيار الكهربائي وضربات الصواعق، على خريطة واحدة. وكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، سعت الشركة إلى إدارة معلومات المرافق والأشجار مركزيًا على خريطة باستخدام نظام إدارة قطع الأشجار. بعد التشاور مع شركات تكامل الأنظمة (SIer) حول كيفية تحقيق ذلك، اعتمدوا اقتراح IBM لتنفيذ النظام على منصة تجمع بين أداة إدارة معلومات العملاء Salesforce وبرنامج إدارة المعلومات الجغرافية ArcGIS. كان الاقتراح يتمثل في دمج عمليات وبيانات توزيع الطاقة على مراحل، مع التحديث المستمر للعمليات بحيث يمكن إدارتها مركزيًا على خرائط ArcGIS. ستُتيح Salesforce التطوير منخفض الرمز خلال فترة زمنية قصيرة، ما يسمح بإجراء التعديلات والإضافات على الوظائف بسرعة ومرونة. وبدعم من IBM، أنشأت الشركة شاشات نموذجية بسرعة وعرضتها على الموظفين المسؤولين في المواقع المختلفة.
مع إدخال نظام إدارة قطع الأشجار، تحسَّنت العمليات بشكل كبير. في السابق، كان يتعين بعد إجراء المسح الأولي لأعمال قطع الأشجار في الموقع إنشاء النماذج اللازمة للعمل في المكتب، ولكن مع النظام الجديد، يمكن للموظفين تحديد مواقع الأشجار عبر تطبيق الهاتف الذكي من الموقع، وإكمال التوثيق، وإرسال التعليمات بضغطة زر. يوفِّر النظام تجربة سلسة للموظفين من خلال ربط الخرائط والبيانات بكل مهمة. يتم وضع علامات على الأشجار التي تحتاج إلى النظر في قطعها استنادًا إلى بيانات موضوعية مثل معلومات المسح الميداني وتوقعات النمو، ما يسمح باستخدام الميزانيات المخصصة لأعمال قطع الأشجار بشكل أكثر فاعلية. في المستقبل، تفكِّر شبكة توهوكو للطاقة الكهربائية في إتاحة بعض وظائف نظام إدارة قطع الأشجار لمقاولي القطع، بحيث يمكن إنجاز سلسلة المهام بالكامل على النظام، بدءًا من طلب العمل ووصولًا إلى الإبلاغ عن الإنجاز وقبول العمل بعد الفحص، ما يجعله خاليًا تمامًا من الورق.
تأسست Tohoku Electric Power Network في أبريل 2019 (وبدأت أعمالها في أبريل 2020) بعد فصل قسم نقل وتوزيع الكهرباء عن Tohoku Electric Power وفقًا لتعديل قانون أعمال الكهرباء. تحت شعار المجموعة "Yori, Sou, Chikara (القوة للعمل جنبًا إلى جنب)"، تساهم الشركة في تعزيز السلامة والأمان وتحسين جودة حياة العملاء والمجتمعات المحلية، من خلال التزامها بتوفير إمدادات كهرباء مستقرة في ست محافظات بمنطقة توهوكو ومحافظة نيغاتا.
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