استخدمت Anshin Life منصة IBM watsonx.ai لتصنيف ملاحظات العملاء وتحليلها، ما ساهم في تعزيز فهمها للعملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تعمل Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (وسيُشار إليها فيما يلي باسم Anshin Life) على الاستفادة من ملاحظات العملاء لتحسين العمليات وجودة الخدمات، بهدف تحقيق أعمال تتمحور بالكامل حول العميل.
تتلقى الشركة ما يصل إلى 18,000 إدخال سنويًا من ملاحظات العملاء عبر نقاط تواصل متعددة، تشمل المكالمات الهاتفية والقنوات الإلكترونية والاستطلاعات. حتى وقت قريب، كانت قراءة هذه البيانات غير المنظمة وتصنيفها يتم بصريًا وبشكل فردي، حالةً تلو الأخرى. إلى جانب استهلاكها وقتًا هائلًا، كانت هذه العملية خاضعة أيضًا لاجتهادات بشرية أدت إلى عدم اتساق في التصنيف، ما شكَّل عائقًا أمام الاستفادة السريعة من ملاحظات العملاء وعكسها في العمليات التشغيلية.
في السابق، تم النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي غير التوليدي للتصنيف، إلا إنه كان من الصعب الحفاظ على الدقة المتوقعة باستخدام التعلم الآلي التقليدي نظرًا للجهد الكبير المطلوب لإعداد كميات كبيرة من بيانات التدريب وإعادة التدريب.
استجابةً لهذه المشكلة، تعاونت Anshin مع IBM® Client Engineering وبدأت في تطوير نموذج لتصنيف وتحليل البيانات باستخدام IBM® watsonx.ai. تقدَّم المشروع من خلال التعاون بين قسم الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات، مستفيدًا من خبراتهما المتخصصة. كان قسم الأعمال مسؤولًا عن تحديد المتطلبات واختبارات المستخدم، بينما كان قسم تكنولوجيا المعلومات مسؤولًا عن إدارة المشاريع وتصميم البنية. قدمت IBM مقترحات للتنفيذ ووفرت المعرفة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. تم تحقيق المبادرات المختلفة بسرعة وكفاءة، وذلك من خلال اتِّباع نهج التطوير المرن في دورات أسبوعية.
في المرحلة الأولى التي ركزت على "كفاءة الأعمال"، تم جمع ملاحظات العملاء من المكالمات الهاتفية وغيرها من المصادر باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتصنيفها إلى نحو 40 رمزًا شائعًا عبر الصناعة. في المرحلة الثانية، بهدف "التحليل المتقدم"، تم استخراج الكلمات المفتاحية المهمة التي حددتها الشركة على شكل علامات تصنيف (هاشتاجات)، وأُجري تحليل المجموعات، ما أتاح تحليل البيانات النصية التي كان من الصعب التعامل معها سابقًا.
من حيث دقة التصنيف والتحليل، أتاح الجمع بين تقنيات معالجة اللغة الطبيعية في watsonx.ai وتقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) تحقيق مستوى عالٍ من الدقة والمرونة معًا. ونظرًا لأن watsonx.ai كانت تعمل على السحابة، تمكّنت الشركة أيضًا من التعامل مع المعلومات الشخصية بثقة واطمئنان.
دعم "نظام مالك التطبيق" سير المشروع بسلاسة، وهو إطار عمل تعمل من خلاله أقسام الأعمال وتكنولوجيا المعلومات معًا لتحديد الوظائف اللازمة وتخصيص الموارد المناسبة، بدءًا من إثبات المفهوم (PoC) ووصولًا إلى التطوير الكامل على نطاق واسع من انطلاقة صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تبنّي نهج "التجربة أولًا" مع هدف دقة يتراوح بين 70 إلى 80% بدل السعي إلى الكمال منذ البداية، تم تنشيط الجهود بشكل عام، ما ساعد المشروع على التقدم بسرعة ومرونة.
يروي Koji Imakiire، المدير المسؤول عن المشروع في مجموعة الدعم الرقمي بقسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات في Anshin Life، تجربته في تسهيل سير المشروع بسلاسة. يُعَد التحكم في التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي أمرًا أساسيًا؛ وذلك لتجنُّب الاستهانة بقدراته أو، على العكس، الثقة المفرطة بأنه "أداة شاملة تستطيع القيام بأي شيء". ولتحقيق ذلك، كان من المهم أن يشارك جميع أفراد قسم المستخدمين في المشروع بشعور من الرضا. ومن خلال إجراء التحقق من المستخدم في كل مرحلة باستخدام منتجات تعمل فعليًا ضمن التطوير الأسبوعي بالأسلوب الرشيق، استطعنا تحقيق تحسينات مستمرة.
أدّى إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحقيق تحسينات في أربعة مجالات: الكفاءة التشغيلية وتوحيد التصنيف واستغلال البيانات والصيانة.
ويضيف Imakiire: "لقد عززت هذه المبادرة التقدُّم نحو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل Anshin Life". حيث راجعت الشركة العمليات الأخرى بنشاط بعد إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر. في الواقع، تم استخدام أكثر من 200 نوع من الرموز في مرحلة إثبات المفهوم أثناء التحليل، ولكن بعد بدء التشغيل الفعلي، تم التفكير في تبسيط العمليات دون الحاجة إليها. ويختتم Imakiire قائلًا: "قبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت عملية التصنيف وحدها تستغرق وقتًا طويلًا، فلم يكن لدينا متسع للتفكير في الكفاءة. اليوم يمكننا تخصيص الوقت لمراجعة العمليات الحالية الأخرى".
يعلِّق Koji Yamamoto، مدير Anshin Life، قائلًا: "نحن الآن قادرون على رؤية التوجهات في ملاحظات العملاء التي كانت غير ملحوظة سابقًا. ونخطط لصياغة فرضيات بشأنها في المستقبل، ما يُتيح لنا اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية".
في المستقبل، تخطِّط Anshin Life لتوسيع هذا النظام ليشمل أقسامًا أخرى، ومواصلة تحدي نفسها عبر اختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات جديدة.
تعمل Anshin Life على بناء نظام قادر على قراءة احتياجات العملاء المتنوعة بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعكسها بمرونة في استراتيجيات الأعمال. من خلال نقل هذه النتائج إلى بيئة الإنتاج، تهدف الشركة إلى تحقيق قيمة جديدة في صناعة التأمين عبر تعزيز "عمليات الأعمال الموجَّهة نحو العملاء". كما ستعمل على توسيع دعم العملاء والمنتجات والخدمات من خلال هذا العرض للقيمة المضافة للعمل البشري، الذي تيسِّره عملية نقل الذكاء الاصطناعي إلى بيئة الإنتاج.
توفِّر شركة Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance راحة البال عبر التأمين على الحياة كعضو في مجموعة Tokio Marine Group. بدءًا من اعتبار ثقة العملاء كأساس لجميع أنشطة الأعمال، تقدِّم الشركة الطمأنينة عبر أعمال التأمين على الحياة، ما يساهم في تطوير مجتمع مريح ورفيع المستوى واقتصاد قوي.
