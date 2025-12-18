استجابةً لهذه المشكلة، تعاونت Anshin مع IBM® Client Engineering وبدأت في تطوير نموذج لتصنيف وتحليل البيانات باستخدام IBM® watsonx.ai. تقدَّم المشروع من خلال التعاون بين قسم الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات، مستفيدًا من خبراتهما المتخصصة. كان قسم الأعمال مسؤولًا عن تحديد المتطلبات واختبارات المستخدم، بينما كان قسم تكنولوجيا المعلومات مسؤولًا عن إدارة المشاريع وتصميم البنية. قدمت IBM مقترحات للتنفيذ ووفرت المعرفة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. تم تحقيق المبادرات المختلفة بسرعة وكفاءة، وذلك من خلال اتِّباع نهج التطوير المرن في دورات أسبوعية.

في المرحلة الأولى التي ركزت على "كفاءة الأعمال"، تم جمع ملاحظات العملاء من المكالمات الهاتفية وغيرها من المصادر باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتصنيفها إلى نحو 40 رمزًا شائعًا عبر الصناعة. في المرحلة الثانية، بهدف "التحليل المتقدم"، تم استخراج الكلمات المفتاحية المهمة التي حددتها الشركة على شكل علامات تصنيف (هاشتاجات)، وأُجري تحليل المجموعات، ما أتاح تحليل البيانات النصية التي كان من الصعب التعامل معها سابقًا.

من حيث دقة التصنيف والتحليل، أتاح الجمع بين تقنيات معالجة اللغة الطبيعية في watsonx.ai وتقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) تحقيق مستوى عالٍ من الدقة والمرونة معًا. ونظرًا لأن watsonx.ai كانت تعمل على السحابة، تمكّنت الشركة أيضًا من التعامل مع المعلومات الشخصية بثقة واطمئنان.

دعم "نظام مالك التطبيق" سير المشروع بسلاسة، وهو إطار عمل تعمل من خلاله أقسام الأعمال وتكنولوجيا المعلومات معًا لتحديد الوظائف اللازمة وتخصيص الموارد المناسبة، بدءًا من إثبات المفهوم (PoC) ووصولًا إلى التطوير الكامل على نطاق واسع من انطلاقة صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تبنّي نهج "التجربة أولًا" مع هدف دقة يتراوح بين 70 إلى 80% بدل السعي إلى الكمال منذ البداية، تم تنشيط الجهود بشكل عام، ما ساعد المشروع على التقدم بسرعة ومرونة.

يروي Koji Imakiire، المدير المسؤول عن المشروع في مجموعة الدعم الرقمي بقسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات في Anshin Life، تجربته في تسهيل سير المشروع بسلاسة. يُعَد التحكم في التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي أمرًا أساسيًا؛ وذلك لتجنُّب الاستهانة بقدراته أو، على العكس، الثقة المفرطة بأنه "أداة شاملة تستطيع القيام بأي شيء". ولتحقيق ذلك، كان من المهم أن يشارك جميع أفراد قسم المستخدمين في المشروع بشعور من الرضا. ومن خلال إجراء التحقق من المستخدم في كل مرحلة باستخدام منتجات تعمل فعليًا ضمن التطوير الأسبوعي بالأسلوب الرشيق، استطعنا تحقيق تحسينات مستمرة.