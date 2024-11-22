شركة National Healthcare Group (NHG) هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العامة في سنغافورة معروفة بتقديم رعاية متميزة للمرضى من خلال نظام متكامل من عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية لرعاية الحالات الحرجة والمستشفيات المجتمعية والمراكز الوطنية المتخصصة ومراكز الرعاية الإسعافية المجتمعية. تتعاون NHG مع الممارسات العامة والخاصة ومقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية العامة والمجتمعية للحفاظ على سلامة السكان وصحتهم، وذلك بصفتها مديرة الصحة الإقليمية لحوالي 1.5 مليون مقيم في وسط سنغافورة وشمالها وأكثر من 20000 متخصص في مجال الرعاية الصحية.
تستعد لتحديث تكنولوجيا نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بها مع التخفيف من العجز العالمي المحتمل (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) البالغ 10 ملايين عامل للرعاية الصحية بحلول عام 2030. كان نظام معلومات الموارد البشرية قائمًا على المعاملات، ما يُصعِّب تنظيم البيانات من أجل اتخاذ القرارات. كما افتقر النظام إلى إدماج الهواتف المحمولة، ما أعاق وصول الموظفين إلى المعلومات الأساسية في أثناء تنقلهم.
كان من الضروري إعادة تصميم تجربة موظفي نظام معلومات الموارد البشرية لإتاحته في أي مكان وفي أي وقت لكي تتمكن NHG من بناء قوة عاملة جاهزة لتلبية احتياجات المستقبل ومُمكَّنة رقميًا. ومن شأن هذا التحول أيضًا أن يضع الأساس لشركة NHG من أجل تعزيز قدراتها التنظيمية وتحسين نوعية التعاون بين المهام.
أعاد الفريق تصور طرق جديدة للعمل من خلال الاستفادة من تصنيف العمليات من IBM مع خرائط العمليات الشاملة لتعزيز التنسيق بين الكيانات وتحدي الوضع الراهن لشركة NHG. يتكون التصنيف من أكثر من 150 خريطة للعمليات تُنظم في مجالات وظيفية تحتوي على ممارسات رائدة ومضمنة مع خطوات SAP SuccessFactors.
تعاونت IBM مع SAP وSynapxe لتنفيذ تحول الموارد البشرية - الذي أُطلق عليه اسم iConnect@NHG - على مرحلتين. ركزت المرحلة الأولى - التي أُطلقت في يناير 2023 - على إنشاء بنية تحتية قوية للموارد البشرية لتبسيط العمليات وتحسين دقة البيانات باستخدام SAP SuccessFactors. نجح البرنامج في تحقيق معدل تسجيل دخول بنسبة 95% من الموظفين خلال الأسبوعين الأولين.
في المرحلة الأولى، حرص الفريق على مواءمة رؤية الموارد البشرية للتحول من خلال عدسة Envision Studio - وهي منهجية شركة IBM تهدف إلى تحقيق التوافق بين القيادة والأطراف المعنية الرئيسية - ووضع المبدأ التوجيهي للمشروع منذ البداية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء عملية مبسطة ومنسقة من البداية إلى النهاية في جميع مؤسسات NHG للارتقاء بتجربة الموظفين. ولاختبار البرنامج، مُكِّن مكتب إدارة التغيير -المكون من 755 من رواد إحداث التغيير- لتفعيل طرق عمل جديدة.
مكنت المنصة المركزية المزودة بإمكانيات الخدمة الذاتية من SAP Workzone (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) والوحدات النمطية من SuccessFactors موظفي المجموعة الوطنية للرعاية الصحية من تخصيص مساحات العمل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الموظفين والمديرين. كما سمحت المنصة للموظفين بالوصول إلى البيانات من أجل اتخاذ القرار واسترجاع النماذج وتقديم المطالبات وتتبع المهارات اللازمة للتقدم الوظيفي. ومن خلال تبسيط عمليات الموارد البشرية الأساسية لشركة NHG وتحسينها على البنية السحابية لـ SuccessFactors، فقد أسهمت أيضًا في تعزيز دقة البيانات وخفض النفقات الإدارية. كما أن التكامل السلس لـ SuccessFactors عبر NHG جعلها مصدر الحقيقة الوحيد.
ركزت المرحلة الثانية - والتي بدأ تشغيلها تدريجيًا اعتبارًا من نوفمبر 2023 - على دمج الوظائف المتقدمة وأدوات التحليلات لتعزيز النظام البنائي للموارد البشرية في NHG باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة ووظائف إدارة المواهب الشاملة. وقد أدى تضمين لوحة معلومات للقادة إلى توفير رؤى أعمق من أجل اتخاذ قرارات أفضل. استمرت المرحلة الثانية في تحسين تجربة موظفي NHG، لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين استفادوا من هذا التحول.
باستخدام SuccessFactors من أجل الإدارة الإستراتيجية للقوى العاملة، تمكنت NHG من تحسين تجارب الموظفين حيث حصلت على تقييم إيجابي بنسبة 98% في حملة بدء التشغيل. وقد أدى ذلك إلى تمكين الموظفين من تقديم رعاية أفضل للمرضى. أدت عمليات الموارد البشرية المبسطة إلى تقليل النفقات الإدارية وتحسين دقة البيانات، حيث تم تسليم أكثر من 25000 مهمة سير عمل على iConnect@NHG شهريًا. علاوة على ذلك، مكنت قدرات الهواتف المحمولة الموظفين من العمل خارج المستشفى وفي وسط المجتمع.
أصبحت NHG المؤسسة العامة الأولى للرعاية الصحية في سنغافورة التي تطبق نظام SAP Workzone، ما يتيح التعاون بين موظفيها. إنه يزخر بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالسياسة والمزايا والأخبار وغير ذلك المزيد. كما أن NHG هي المؤسسة الأولى في مجال الرعاية الصحية العامة في سنغافورة التي تتبنى Qualtrics لدورة الحياة وتقييم النبض، وهي المؤسسة الأولى التي تطبق SAP Analytic Cloud (SAC). وبالإضافة إلى ذلك، زود التكامل بين SuccessFactors وSAC فريق الإدارة برؤى أعمق حول البيانات من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
كما مكن حل الموارد البشرية القائم على العلاقات قادة المجموعة الوطنية للرعاية الصحية من تعزيز المشاركة مع الموظفين من خلال توفير التقييمات المنتظمة، ما انعكس على وجود مراجعات أقوى لإدارة الأداء وأصبح أداة رئيسية للاحتفاظ بالمواهب.
وهكذا أصبحت إدارة القوى العاملة المعززة باستخدام iConnect@NHG حافزًا لتحسين رعاية المرضى من خلال تمكين الموظفين.
National Healthcare Group (NHG) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العامة في سنغافورة ولديها أكثر من 20000 متخصص في الرعاية الصحية. تقدم هذه المؤسسة خدمات سريرية شاملة وكلية ومبتكرة من خلال نظام متكامل من عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية لرعاية الحالات الحرجة والمستشفيات المجتمعية والمراكز الوطنية المتخصصة ومراكز الرعاية الإسعافية المجتمعية. كما ترسخ NHG مكانتها بوصفها معهدًا أكاديميًا يركز على التميز السريري والبحوث. تتعاون NHG مع العاملين في مجال الصحة المجتمعية ومقدمي الرعاية الاجتماعية و الممارسين العامين الخصوصيين، وذلك بصفتها مديرة الصحة الإقليمية لحوالي 1.5 مليون مقيم في وسط سنغافورة وشمالها.
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