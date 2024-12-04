اسأل أي معلم: لم يكن من السهل أبدًا جذب انتباه التلاميذ والحفاظ عليه.
لكن التلاميذ اليوم، الذين اعتادوا على توفر مجموعة واسعة من المواد السمعية والبصرية في متناول أيديهم، قد يكون من الصعب جدًا جذب انتباههم.
لهذا السبب، يشعر المعلمون في فلاندرز، بلجيكا، بالحماس بشأن ، وهي منصة على الإنترنت طورتها meemoo ودعمتها IBM Cloud. يوفر هذا الحل للمعلمين في جميع أنحاء فلاندرز طريقة لدمج أجزاء أصيلة من التراث الفلمنكي في خططهم الدراسية، مما يثري تجربة التعلم ويمنح التلاميذ فهمًا أعمق لثقافتهم ومكانتهم في العالم.
تخدم المنصة أكثر من 150000 مستخدم في فلاندرز
تجمع meemoo المواد السمعية والبصرية من أكثر من 160 منظمة
Meemoo هي منظمة غير ربحية تمولها الحكومة الفلمنكية وتركز على الحفاظ على التاريخ الفلمنكي. يوضح Nico Verplancke، المدير العام: "نحن نتعاون مع نحو 160 منظمة إعلامية في فلاندرز، بما في ذلك محطات الإذاعة العامة والإقليمية، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية وغيرها من المؤسسات التراثية، لرقمنة المحتوى التاريخي. قد يشمل هذا المحتوى عروضًا مسرحية أو صور لإضراب أو لقطات من خطاب تم تقديمه في أربعينيات القرن الماضي. فهو يضم مجموعة متنوعة للغاية من المواد."
كما يضم مجموعة كبيرة جدًا من المواد. حيث يحتوي أرشيف meemoo بالفعل على حوالي 19 بيتابايت من البيانات، مع زيادة سنوية تقدر بحوالي 2 بيتابايت. تتيح Meemoo هذا المحتوى لمواطني فلاندرز لاستخدامات متنوعة، وتعمل مع المنظمات الثقافية والتراثية والإعلامية لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحفاظ على تاريخ المنطقة الغني والاحتفاء به. ويعدّ The Archive for Education أحد مشاريع Meemoo الرائدة.
يقول السيد Verplancke "إن منصة The Archive for Education هي إحدى القنوات التي نستخدمها لإحياء مواد أرشيف شركائنا في المحتوى. فنحن نؤمن بأن المواد السمعية والبصرية هي طريقة فعالة للغاية للمعلمين للتواصل مع الشباب. فهي وسيلة أكثر طبيعية للمعلمين اليوم لشرح الأفكار بدلًا من مجرد رسم شيء ما على السبورة."
"لقد حققت المنصة نجاحًا كبيرًا، حيث نشهد زيادة في عدد المعلمين والتلاميذ الذين يستخدمون The Archive for Education، في الوقت الذي تواصل فيه المواد السمعية والبصرية المتاحة في النمو". ومع ذلك، كما هو الحال غالبًا، أظهر النجاح الواضح للمنصة إلى أن بنيتها التحتية الأصلية لن تكون كافية على المدى الطويل.
يقول السيد Verplancke: "لقد كنا فعلًا بحاجة إلى بيئة مرنة ومستقرة لتشغيل المنصة عليها". «لهذا السبب قررنا نقل الأرشيف إلى منصة IBM Cloud.»
أما بخصوص Herwig Bogaert، كبير مهندسي النظم في meemoo، كان نقل The Archive for Education إلى بيئة مستضافة على IBM Cloud بمثابة نقطة تحول كبيرة. "نحن لا نمتلك فريق تكنولوجيا معلومات كبيرًا، لذلك لا يمكننا الحصول على كل المعرفة التي نحتاجها داخليا لتشغيل تطبيقاتنا. لقد أخذ فريق IBM Cloud عنا عبء إدارة البنية التحتية الأساسية."
ويتميز الحل أيضًا بتقنية Red Hat OpenShift on IBM Cloud، مما يتيح للسيد Bogaert وفريقه ببناء خطوط نشر آلية تسهّل إضافة تطبيقات جديدة إلى المنصة.
يوضح السيد Bogaert قائلاً: "مما يتيح لنا تقليل الوقت الذي نقضيه في إدارة البنية التحتية، مع توفير المزيد من الوقت للاستماع إلى احتياجات الأعمال وتطوير التطبيقات الجديدة التي تلبي هذه الاحتياجات."
يعد Frederik De Ridder، معلم فلمنكي تم تكليفه بالعمل مع فريق meemoo، أحد المستخدمين النهائيين للحل. بالنسبة له، تعتبر المنصة أداة تعليمية قيمة. يقول Frederik «يمكن لمقاطع من مؤسسات التراث والمنظمات الثقافية أن تدهش التلاميذ حقًا. فهُم يرون أشياء على المنصة ويقولون: «لم أكن أعلم أن الأمور كانت على هذا النحو في الماضي!» إنها أيضًا طريقة رائعة لإظهار جوانب مختلفة من نفس الموضوع، وأعتقد أن تنفيذه مهم جدًا في الفصل الدراسي».
لقد سرَّعت جائحة كوفيد-19 من خطط Meemoo لفتح The Archive for Education مباشرةً أمام الطلاب. ونتيجة لذلك، أصبح لدى المنصة أكثر من 150000 مستخدم، ولا يزال عدد المستخدمين في ازدياد. وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤية السيد Verplancke للمنصة. "نريد بالطبع زيادة عدد المستخدمين، لكننا نريد أيضًا زيادة وظائف النظام. نريد أن تدعم المنصة المعلمين أثناء تعليمهم للشباب كيفية التفاعل مع وسائل الإعلام، وكيفية البحث بطريقة ذكية، وكيفية تفسير وسائل الإعلام. من المهم أن يتعلم التلاميذ كيفية التعامل مع هذا النوع من المعلومات وتكوين آرائهم الخاصة. هذا هو النوع الذي نريد الاستثمار فيه مع الحكومة الفلمنكية ".
أما السيد De Ridder، فلديه أفكار لمستقبل الأرشيف. "نريد أن نتيح للتلاميذ إمكانية تصفح المنصة وبناء مجموعات سمعية وبصرية خاصة بهم لاستخدامها، على سبيل المثال، في التمارين الشفوية أو العروض التقديمية. إنهم يطلبون بالفعل طرقا جديدة للعمل مع المواد السمعية والبصرية، ونحن نساعدهم في ذلك من خلال إلهامهم بأساليب التدريس، وأيضا من خلال تطوير أدوات جديدة على المنصة".
مهما كان المستقبل يحمل لمنظمة Meemoo وThe Archive for Education، فهناك أمر واحد مؤكد: بالنسبة للتلاميذ في فلاندرز، الماضي يستحق اهتمامهم.
تأسست meemoo في عام 2020 من خلال دمج ثلاث مؤسسات فلمنكية سابقة، وهي Flemish Institute for Archives. يعمل لدى المنظمة غير الربحية أكثر من 40 موظفًا دائمًا، وتتعاون بانتظام مع المعلمين ومعاهد التراث وغيرها من المنظمات الثقافية والإعلامية والحكومية لتوسيع مجموعتها. يقع المقر الرئيسي لمنظمة meemoo في Ghent، بلجيكا، ويتم تمويلها من المنح الحكومية.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أبريل 2022.
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