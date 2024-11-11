نظرًا للنجاح الهائل الذي حققته عملية الترحيل، شهدت شركة JLP فوائد كبيرة -مثل التحسينات في اختبار الأتمتة- حيث تم أتمتة ما يقرب من 95% من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ IBM Sterling Order Management وإدراجها في عمليات التراجع اليومية. بسَّطت مسارات إصدار البناء الآلي عملية التطوير، ما يسمح بإنشاء ترقيات مستمرة وسلسة للقدرات الوظيفية والتقنية مع تقليل وقت إصدارات الإنتاج من أربعة أسابيع إلى أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شركة JLP من زيادة الكفاءات التشغيلية وتقليل جهود صيانة البنية التحتية وتوفير قابلية أفضل للتوسع وتعزيز الإنتاجية وتحسين تغطية اختبار الأتمتة والوصول إلى الميزات المبتكرة من خلال تطوير الميزات المتوازية. ساعدت هذه التحسينات الشركة على التعامل مع متطلبات فترة الذروة وخارجها من دون عناء.

نجحت شركة JLP في ترحيل ما مجموعه 5.7 مليون طلب مغلق وحوالي 170000 طلب قيد التنفيذ عبر 6 مراحل مختلفة في غضون 3 أشهر. ساعدت هذه العملية الشركة على تحسين ما يلي بشكل أفضل:

التعاون مع فرق العمليات التابعة لها

مزامنة الطلبات وسط بيئات وقت التشغيل المزدوجة

تقنيات ترحيل البيانات وضبطها بدقة

تحسين استخدام البنية التحتية على منصات البرمجيات كخدمة (SaaS)

من خلال هذا المشروع، تتجه شركة JLP إلى إيقاف تشغيل حلها القديم بالكامل ومعالجة ترحيل الطلبات عبر المكتب الخلفي على الويب، وهو ما يرتبط بإستراتيجيتها الشاملة. وتتطلع الشركة أيضًا إلى الاستفادة من الوظائف الإضافية للحل -مثل خدمة الطلب- لتوفير مصدر واحد للحقيقة لطلبات العملاء والابتعاد عن الحلول المحلية إلى الحلول المستندة إلى السحابة.