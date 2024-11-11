شركة John Lewis & Partners (JLP) هي أكبر شركة مملوكة للموظفين في المملكة المتحدة، وتدير علامتين تجاريتين من خلال 34 متجرًا لجون لويس ومئات المتاجر الأخرى وبصمة قوية للتجارة الإلكترونية من خلال موقعين على الويب. يتطلب مثل هذا الحضور البارز أنظمة متقدمة بما فيه الكفاية لإدارة الطلبات لمواكبة احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
قد أثبتت شركة البيع بالتجزئة العملاقة بالفعل كفاءتها التشغيلية، فهي مجهزة بنظام IBM Sterling® Order Management. ومع ذلك، فقد وصل الحل إلى نهاية الدعم وكان بحاجة إلى استبداله. أدركت شركة JLP التوفير المتعلق بقابلية التوسع والبنية التحتية التي سيوفرها الحل القائم على السحابة. ولتقديم جودة الخدمة والكفاءة التشغيلية التي كانت مرادفة لاسمها، أرادت شركة JLP استخدام نظام إدارة طلبات من الجيل التالي قائم على السحابة.
نظرت JLP مرة أخرى إلى نظام IBM Sterling Order Management كحل. بالتعاون مع شريك أعمال IBM، Cognizant، بدأت المؤسسة التزامًا ضخمًا بالانتقال من نظام IBM Sterling Order Management 9.4 المحلي لديها. وقد بدأت بنقل إدارة جميع الطلبات الجديدة إلى نظام البرمجيات كخدمة من الجيل التالي IBM Sterling Order Management مع الاحتفاظ بالإصدار 9.4 كمستودع للطلبات التي تم تقديمها قبل يونيو 2023.
أحدثت عملية الترحيل المعقدة والطموحة تغييرات شاملة في النظام. عدلت شركة JLP أكثر من 300 واجهة، وتحققت من صحة أكثر من 150 سمة بيانات وطلبات، وطورت حوالي 40 مفتاح ميزة و25 تكويناً لتقييد الطلبات، إلى جانب أكثر من 300 سيناريو اختبار. تم تنفيذ الترحيل في 6 مراحل شاملة مخططة بعناية مع فترة تشغيل مزدوجة مدتها 3 أشهر لضمان الانتقال السلس. عمل فريق المشروع بشكل وثيق مع 17 فريق تطبيق لاختبار وإثبات النظام الجديد وطور 3 عمليات ترحيل جديدة لدعم العمليات المستمرة أثناء الانتقال.
نظرًا للنجاح الهائل الذي حققته عملية الترحيل، شهدت شركة JLP فوائد كبيرة -مثل التحسينات في اختبار الأتمتة- حيث تم أتمتة ما يقرب من 95% من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ IBM Sterling Order Management وإدراجها في عمليات التراجع اليومية. بسَّطت مسارات إصدار البناء الآلي عملية التطوير، ما يسمح بإنشاء ترقيات مستمرة وسلسة للقدرات الوظيفية والتقنية مع تقليل وقت إصدارات الإنتاج من أربعة أسابيع إلى أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شركة JLP من زيادة الكفاءات التشغيلية وتقليل جهود صيانة البنية التحتية وتوفير قابلية أفضل للتوسع وتعزيز الإنتاجية وتحسين تغطية اختبار الأتمتة والوصول إلى الميزات المبتكرة من خلال تطوير الميزات المتوازية. ساعدت هذه التحسينات الشركة على التعامل مع متطلبات فترة الذروة وخارجها من دون عناء.
نجحت شركة JLP في ترحيل ما مجموعه 5.7 مليون طلب مغلق وحوالي 170000 طلب قيد التنفيذ عبر 6 مراحل مختلفة في غضون 3 أشهر. ساعدت هذه العملية الشركة على تحسين ما يلي بشكل أفضل:
من خلال هذا المشروع، تتجه شركة JLP إلى إيقاف تشغيل حلها القديم بالكامل ومعالجة ترحيل الطلبات عبر المكتب الخلفي على الويب، وهو ما يرتبط بإستراتيجيتها الشاملة. وتتطلع الشركة أيضًا إلى الاستفادة من الوظائف الإضافية للحل -مثل خدمة الطلب- لتوفير مصدر واحد للحقيقة لطلبات العملاء والابتعاد عن الحلول المحلية إلى الحلول المستندة إلى السحابة.
بدأت شركة John Lewis & Partners التجارة منذ أكثر من 150 عاماً في عام 1864 في شارع أكسفورد بلندن، وهي شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة متعدد القنوات في المملكة المتحدة حيث تمتلك 34 متجراً باسم John Lewis وتُعد نشاطاً تجاريا يشهد نموًا على الإنترنت.
إن شركة Cognizant ، وهي أحد شركاء أعمال IBM لأكثر من 20 عاماً، تساعد العملاء على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب للبقاء في الصدارة في عالم سريع التغير.
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