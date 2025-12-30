تستخدم شركة IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي من الجيل التالي في العمل لخدمة 300,000 موظف في 175 دولة
أدركت IBM فرصة مهمة لتحديث وتوسيع نطاق أنظمة الموارد البشرية لديها لخدمة القوى العاملة العالمية بشكل أفضل، وذلك بصفتها شركة دولية رائدة في مجال التقنية والاستشارات.
ومع امتداد عملياتها في 175 دولة، احتاجت IBM إلى حل موحد وقابل للتوسع لإدارة الموارد البشرية يمكن أن يتطور مع أعمالها ومتطلبات القوى العاملة. وكان نظام الموارد البشرية الحالي في IBM يفتقر إلى التكامل وقابلية التوسع والمرونة المطلوبة لدعم احتياجات الشركة المتطورة وخططها الطموحة للمستقبل.
تمثلت الرؤية في إنشاء نظام بنائي متكامل بسلاسة، ومستند إلى الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء مع تقديم تجربة أكثر اتساقًا للموظفين.
ومع وجود أكثر من 1,000 واجهة، أدى نظام الموارد البشرية الحالي إلى وجود صوامع، وقصور، وارتفاع نفقات الصيانة. كانت مهام سير العمل المهمة بإدارة الموارد البشرية، مثل التوظيف، واستحقاقات الموظفين، وإدارة الوقت، أكثر تفكيكًا، حيث كان الموظفون يتنقلون بين أنظمة متعددة لإنجاز المهام الروتينية.
مع وجود قوى عاملة تزيد عن 300,000 شخص في IBM، كانت الشركة بحاجة إلى حل للموارد البشرية يمكنه التوسع بسرعة مثل الذكاء الاصطناعي. لمواجهة هذا التحدي، قادت منشأتا الموارد البشرية وCIO في IBM مبادرة تحول استراتيجي مشتركة، حيث عملت ®IBM Consulting وSAP كشركاء في التنفيذ. وبتوجيه من الرؤية الاستراتيجية لنائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للموارد البشرية، Nickle LaMoreaux، كان الهدف هو إنشاء نظام بنائي للموارد البشرية متكامل بسلاسة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم لتلبية احتياجات أعمال IBM.
وضعت قيادة LaMoreaux الأتمتة الذكية، وتمكين الموظفين، والاتساق العالمي في صميم هذا التحول.
بصفتها شركة معروفة بتقدمها في البنية التحتية للموارد البشرية وشريكًا طويل الأمد، قدمت SAP لشركة IBM فرصة لإنشاء منصة مفيدة للطرفين. سيجري إعداد حل الموارد البشرية الجديد لتعزيز الأتمتة، وتبسيط مهام سير العمل، وتحسين معدلات اعتماده، وتقديم تجربة موحدة للفرق حول العالم.
على مدى عامين ونصف، قادت منشأتا IBM للموارد البشرية وCIO تصميم وإدارة منصة موارد بشرية مخصصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نفذت شركتا IBM Consulting وSAP الحل مع بنية ونماذج خدمة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركة IBM.
نفذت الفرق حلول SAP SuccessFactors الأساسية—وهي جزء من مجموعة أعمال SAP الأوسع نطاقًا—بما في ذلك مركز موظفي SAP SuccessFactors، وكشوف المرتبات المركزية للموظفين، والتعويضات، والتعاقب والتطوير، والانضمام للشركة، والأداء والأهداف، وتتبع الوقت. لم يقتصر هذا التنفيذ على تحديث النظام البنائي للموارد البشرية في IBM فحسب، بل أظهر أيضًا قدرات IBM في مجموعة أعمال SAP بأكملها. وللتحفيز على اعتماد الحل، قدمت IBM صفحة HR Zone، وهي صفحة رئيسية مركزية مبنية على SAP Build Work Zone؛ لتبسيط الاستفادة من أدوات الموارد البشرية من خلال تجارب قائمة على الأدوار. ولتوسيع نطاق العمل بشكل أكبر، دمجت IBM خمس منصات مكملة وهي: DocuSign، وSAP Analytics Cloud، وSAP Datasphere، وSAP Enable Now، وOpenText Magellan.
أسفر تطور الموارد البشرية في شركة IBM عن تأثير قابل للقياس في المؤسسة. ساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم، والأتمتة الذكية، والمنصة الموحدة في خلق تجربة موارد بشرية أكثر كفاءة واستجابة. ومع وجود أنظمة أكثر بساطة وأدوات ذكية، تصبح الفرق مجهَّزة بشكل أفضل للاستجابة لاحتياجات الأعمال المتطورة والعمل بسرعة ووضوح ومرونة أكبر.
من خلال تضمين الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتصميم لتغيير السلوك المتعمد، أنشأت شركة IBM بيئة موارد بشرية محسَّنة وسهلة الاستخدام.
وقد مكَّن الحل الناتج الموارد البشرية في شركة IBM من تقديم قيمة تجارية طويلة الأمد من خلال منصة متسقة عالميًا وقابلة للتكيف محليًا. تضمنت باكورة المكاسب تنفيذًا دقيقًا لكشوف المرتبات والانضمام السلس لأكثر من 4,000 موظف جديد.
كان حجم هذا التحول هائلاً. وقد غطى ترحيل البيانات 300,000 موظف وأكثر من 11 عامًا من سجلات المرتبات. قدمت 141 IBM عملية أتمتة لتقليل الجهد اليدوي، وتقليل الأخطاء، وتسريع العمليات، مثل انضمام الموظفين، ونقلهم، وطلبات الإجازة.
شاركت Pooja Kumar، مديرة تقنية الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي والأتمتة في IBM، رؤاها عن هذا التحول، قائلة: "صممنا واحدًا من أكثر تحولات الموارد البشرية تعقيدًا في تاريخ IBM — وهو نقل بيانات كشوف المرتبات لمدة تزيد عن 11 عامًا، ونشر 141 عملية أتمتة، وتشغيل النظام بنسبة 100٪. إن ما يجعل هذا الأمر قويًا ليس حجمه فحسب، ولكن كيف يتيح الوقت للموارد البشرية للتركيز على الأشخاص والاستراتيجية. مع وجود الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم العمل، وضعنا أساسًا سيستمر في التطور مع القوى العاملة لدى IBM في المستقبل."
إن تحول الموارد البشرية في IBM، الذي تقوده منشأتا الموارد البشرية وCIO، وتم تنفيذه بالشراكة مع IBM Consulting وSAP، وضع معيارًا جديدًا لإدارة المواهب العالمية. أدت المنصة الموحدة إلى تحديث أنظمة الموارد البشرية وتعزيز الإنتاجية والتعاون والمرونة بشكل كبير في المؤسسة.
شركة IBM، التي يقع مقرها الرئيسي في أرمونك بنيويورك، هي شركة تقنية متعددة الجنسيات ذات تاريخ عريق يعود إلى عام 1911. تخدم الشركة عملاء متنوعين حول العالم، وتقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات في مجالات مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وحوسبة Quantum، والاستشارات. تُعرف IBM بالابتكار المستمر، وتؤدي دورًا مهمًا في صياغة صناعة التكنولوجيا.
شاهد كيف طورت شركة IBM الموارد البشرية بشكل جذري للقوى العاملة العالمية التى تضم أكثر من 300,000 موظف
