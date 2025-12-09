يشهد قطاع السيارات العالمي حالة من التحوّل الهائل. فالمركبات الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة تُغيّر الصناعة بالكامل. كما تشهد توقعات العملاء وسلوكهم تغيّرًا جذريًا؛ إذ أصبح الناس يتوقعون المزيد من المزايا التقنية في سياراتهم. وفي ظل هذا التحوّل الجذري، تواجه شركة Honda Cars India Ltd. (HCIL) منافسة ليست فقط من اللاعبين التقليديين في صناعة السيارات، ولكن أيضًا من مجال التكنولوجيا، نظرًا لزيادة تطلعات العملاء لتجربة ملكية أكثر تطورًا لسياراتهم. كانت HCIL على علم بأنها بحاجة إلى مواصلة أعمالها وتطويرها في الوقت نفسه، وكان ذلك يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات العملاء الفعلية، مدعومًا بمنصة قوية لإدارة علاقات العملاء.