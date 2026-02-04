اعتمد GMO Aozora Net Bank حل IBM Instana Observability لتحسين تتبّع المعاملات أثناء الحوادث، ولإدارة الأنظمة المتزايدة التعقيد بشكل مركزي. ونتيجة لذلك، تسارعت عملية تحديد السبب الأساسي، وانخفضت أوقات التعافي بشكل ملحوظ.
GMO Aozora Net Bank, Ltd. (يُشار إليه فيما يلي باسم GMO Aozora Net Bank) هو بنك عبر الإنترنت يقوم على مفهوم "شركات تكنولوجيا المعلومات التي تقدم وظائف مصرفية"، بدلًا من النهج التقليدي القائم على أن تتبنّى البنوك تكنولوجيا المعلومات. ويُمكّن هذا النموذج البنك من تقديم حلول مالية عالية المرونة وسريعة التطور.
ومع النمو السريع في استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، واصل GMO Aozora Net Bank—الذي يطوّر أنظمته داخليًا عبر مهندسين من داخل المؤسسة—تطوير تطبيقات جديدة للاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء المتغيرة. لكن مع اتساع القنوات الرقمية، برزت تحديات من بينها طول الوقت اللازم لتتبّع المعاملات عند وقوع المشكلات.
وكانت معالجة هذه التحديات تتطلب إطار تشغيل استباقيًا يوفّر رؤية واضحة لفترات ذروة الاستخدام وأداء الأنظمة. غير أن أدوات المراقبة التقليدية جعلت من الصعب فهم الاعتماديات وتتبع المشكلات عبر الأنظمة شديدة التكامل، ما أدى إلى إطالة زمن تحليل السبب الأساسي أثناء الحوادث.
وانعكس ذلك سلبًا على تجربة العملاء، فتسبّب في تأخر الاستجابة للخدمة وظهور أخطاء متقطعة عند تسجيل الدخول. ومع تزايد الاستفسارات بشأن حالة اكتمال المعاملات وانقطاعات المعالجة، أصبح من الصعب داخليًا تكوين صورة دقيقة عن حالة المعالجة. وأعربت الإدارة ووظيفة إدارة المخاطر عن مخاوف تتعلق بالمساءلة. ولو استمر هذا الوضع، لكان من الممكن أن يؤثر بشكل جسيم في استمرارية الأعمال، بما يشمل خطر فقدان العملاء وتلقي مطالبات بالتحسين من وكالة الخدمات المالية.
لمعالجة هذه التحديات، اعتمد GMO Aozora Net Bank حل IBM® Instana Observability (يُشار إليه فيما يلي باسم Instana)، وهو حل لإدارة أداء التطبيقات (APM)، بهدف إتاحة رؤية واضحة لسلوك الأنظمة وتمكين الإدارة المركزية عبر بيئة البنك. وقد دعمت شركة Airitech Corporation—وهي شريك أعمال لـ IBM—عملية التنفيذ. وبدأت عملية الإطلاق بنشر محدود يغطي عددًا قليلًا من التطبيقات، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل خدمات العملاء، وكذلك الأنظمة التي تستخدمها الأقسام الإدارية.
ومن أبرز نقاط قوة Instana إمكانية نشره بسرعة وبأقل قدر من الجهد. وفي GMO Aozora Net Bank، شكّلت القدرة على تنفيذ الحل وتشغيله بالكامل بواسطة مهندسين من داخل المؤسسة ميزة كبيرة من حيث التكلفة والسرعة. وفي تعليق له على التجربة، أشار Mr. Koji Sonoda، رئيس SRE في مجموعة التكنولوجيا والهندسة، إلى أن Instana أمكن تشغيله والاستفادة منه على الفور دون تعقيدات إضافية، بفضل بيئة يمكن إدارتها داخليًا.
مع اعتماد Instana، اكتسب GMO Aozora Net Bank قدرةً على مراقبة الكمّيات الكبيرة والمعقّدة من البيانات التي تعالجها كل منظومة، في الوقت الفعلي، عبر لوحة معلومات موحّدة. وقد أسفر ذلك عن خفضٍ ملموس في الجهد التشغيلي، ووقت حل المشكلات، وتكاليف الإدارة. وفيما يلي أبرز النتائج:
وقال Sonoda: "من خلال Instana، تحولت عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا من "استجابات فردية قائمة على الخبرة" إلى "نموذج تشغيلي فعّال وتعاوني"."
كما حققت Instana فوائد كبيرة للأنظمة الداخلية. ففي أنظمة SAP المستخدمة أساسًا للمحاسبة، أصبحت ظروف المعالجة—التي كان يصعب تتبّعها سابقًا—مرئية في الوقت الفعلي. ومع سهولة إعداد Instana، تحسّنت دقة المراقبة، ما أتاح رصد الحالات الشاذة بسرعة أكبر وخفّض العبء التشغيلي. ونتيجةً لذلك، تراجعت تكاليف تشغيل SAP وانخفضت أعباء التشغيل اليومية.
ومن منظور تحديث التطبيقات، تحسّنت قابلية الملاحظة في البيئات السحابية الأصلية بشكل ملحوظ، ما أرسى أساسًا متينًا للانتقال بثقة إلى المرحلة التالية من التحديث. في السابق، كان جزء كبير من الوقت يُستنزَف في الاستجابة لحوادث الأنظمة والتحقيق في الأسباب الأساسية، ما حدّ من قدرة فرق التطوير والعمليات على التفرغ لأنشطة التحسين والمبادرات الاستراتيجية. ومع تقليص هذه التحديات، أسهمت Instana كذلك في رفع إنتاجية تلك الفرق.
بالنظر إلى المستقبل، يخطط GMO Aozora Net Bank لتوسيع استخدام Instana ليشمل الخدمات والبيئات السحابية الأصلية مثل AWS وAzure، بهدف تعزيز الإدارة المتكاملة والأمان. ومن خلال توسيع قابلية الملاحظة من التطبيقات وصولًا إلى البنية التحتية، يسعى البنك إلى إرساء إطار موحّد للرؤية والإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التكامل مع IBM® Concert، يعتزم البنك تعزيز مبادرات الأمان بشكل أكبر، بما يشمل إدارة الثغرات الأمنية والتوليد المؤتمت لقائمة مكوّنات البرامج (SBOM).
تأسست GMO Aozora Net Bank Co., Ltd في يوليو 2018 كمشروع مشترك بين Aozora Bank وGMO Internet Group، وهي بنك إلكتروني يسترشد برؤية الشركة: "Everything we do is for our customers, aiming to be the No. 1 technology bank." وبعيدًا عن قيود النماذج المصرفية التقليدية، يتبنى البنك نهجًا تقوم فيه شركة تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات مصرفية متقدمة. وبالاستفادة من قوته في تطوير الأنظمة داخليًا، يواصل GMO Aozora Net Bank تقديم خدمات مالية سلسة تجمع بين السرعة والمرونة.
قابلية ملاحظة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، تتيح تسريع التحقيق في الحوادث بنسبة تصل إلى 80%.
