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Case Studies
Empoli FC & Adiacent
لطالما كان نادي Empoli لكرة القدم (FC) (الرابط موجود خارج ibm.com) معروفًا بأنه قوة دافعة لرعاية المواهب الشابة، حيث أطلق مسيرة أكثر من 50 لاعبًا في فرق من الدرجة الأولى في جميع أنحاء إيطاليا وأوروبا. اشتهر النادي باكتشاف وتدريب نجوم مثل Antonio Di Natale و Tommaso Baldanzi، وقد اكتسب سمعة طيبة كمنصة انطلاق للجيل القادم من لاعبي كرة القدم.
كواحد من الأندية الأصغر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يجب على Empoli FC التفوق على المنافسين الأكثر ثراءً من خلال اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها بشكل أسرع وأكثر فعالية.
لقد أصبح البحث عن المواهب الجديدة في كرة القدم بمثابة سباق مع الزمن. يتنافس الآلاف من اللاعبين على جذب الاهتمام، بينما تستخدم الأندية المتنافسة أدوات وشبكات متقدمة لاكتساب التطور. بالنسبة لنادي Empoli FC، أصبحت إدارة الحجم الهائل من البيانات—من تقارير المباريات المباشرة ومقاييس الأداء إلى تقييمات الكشافة الشخصية—تحدياً هائلاً. لم تعد الأساليب التقليدية كافية لمواكبة ذلك، وأي تأخير في تحليل البيانات قد يعني فقدان لاعبين نجوم.
"يقول Armando Perna، كبير الكشافين في نادي Empoli FC: "عالم كرة القدم يتحرك بسرعة، إذا لم نكن متقدمين في اكتشاف المواهب، فإننا نخاطر بفقدان أفضل الاحتماليات الذين يمكنهم تحديد نجاحنا في المستقبل."
أدركت قيادة Empoli FC أنهم لا يستطيعون الاعتماد على التقاليد والحدس وحدهما للبقاء في المنافسة. يوضح Perna: "لطالما كانت عمليات الكشافة لدينا قوية، ولكن بالنظر إلى تحديات اليوم، أردنا تعزيزها بشيء يمكن أن يتناسب مع السرعة والدقة التي نسعى جاهدين من أجلها".
دخل Empoli FC في شراكة مع IBM و Adiacent لتعزيز استراتيجية الكشافة. شركة Adiacent S.p.A. Benefit Corporation، وهي جزء من مجموعة SeSa Group S.p.A، هي شريك موثوق به لشركة IBM التي تجمع بين الخبرة العميقة في علم البيانات والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول رقمية تحويلية. يركز Adiacent على تحديث التطبيقات واستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. بناءً على قاعدة بيانات اللاعبين الحالية الخاصة بها والاستفادة من قوة IBM watsonx™ ، طوّر Empoli بوابة Talent Scouting—وهي بوابة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز دقة وكفاءة وسرعة تقييمات اللاعبين.
تتكامل بوابة Talent Scouting بسلاسة مع عمليات نادي Empoli لكرة القدم، وتدمج البيانات من الملاحظات المباشرة للمباريات والسجلات التاريخية ومقاييس الأداء في منصة واحدة يسهل الوصول إليها. تعمل خاصية التجميع المعززة بالذكاء الاصطناعي على تنظيم اللاعبين حسب السمات الرئيسية، وتوليد ملفات تعريفية قابلة للتنفيذ يمكن للكشافين استخدامها لإجراء تحليل أعمق دون إضاعة الوقت في جمع البيانات يدوياً. يتكيف النظام أيضاً مع إضافة بيانات جديدة، مما يساعد الكشافين على البقاء في صدارة المنافسة.
يقول Perna: "تعمل البوابة كمساعد لا يعرف الكلل، حيث تعالج كميات هائلة من المعلومات وتوجهنا نحو اللاعبين الذين يتطابقون بشكل أفضل مع ملف تعريف Empoli FC". "لقد ساعدنا ذلك في تحسين وتسريع عملية تحديد الملفات الشخصية المطلوبة بطرق لم نكن نتخيلها."
لعبت Adiacent دورًا حيويًا في تصميم الحل لـ Empoli. وقد عملت الشركة عن كثب مع IBM ونادي Empoli لكرة القدم ومركز Computer Gross Competence Center for watsonx لمواءمة الحل مع رؤية النادي للابتكار وتطوير المواهب. مكّن فهم Adiacent العميق للتحديات الفريدة التي يواجهها Empoli FC من حل المشكلات بسرعة والتنفيذ السلس.
ويشير Perna قائلًا: "لقد شاركنا رحلة طويلة مع Adiacent، وهم لا يفهمون احتياجاتنا فحسب، بل يفهمون قيمنا أيضا". "لقد ضمن دعمهم أن كل تفاصيل التنفيذ تتماشى مع أهدافنا."
مع تشغيل Talent Scouting بكامل طاقتها، تبنى نادي Empoli FC نهجاً قائماً على البيانات يمزج بين فن خبرة كرة القدم وعلم الذكاء الاصطناعي.
عزز Empoli FC عملية تقييم اللاعبين واستقطابهم من خلال Talent Scouting. ومع إزاحة تحليل البيانات الذي يستغرق وقتاً طويلاً من الطريق، يمكن للكشافين الآن التركيز على تحديد وتقييم نقاط القوة والإمكانات الفريدة للاعبين. يتصرف النادي الآن بشكل أسرع وأكثر حسماً في الساحة التنافسية لاكتساب المواهب.
يقول Perna: "من المذهل كم تساعدنا هذه الأداة في البحث عن لاعبي كرة القدم واختيارهم". "كل رؤى تساعدنا في تشكيل مستقبل فريقنا والبقاء أوفياء لفلسفتنا في تطوير المواهب."
علاوة على ذلك، يضمن التصميم البديهي للبوابة أن يتمكن الفريق من تبني النظام وتحسينه بسهولة بناءً على المتطلبات والرؤى الجديدة. ويؤكد Perna على أن "البوابة لا تحل محلنا — بل تعزز ما نقدمه بشكل أفضل". "تساعدنا الأدوات على العمل بكفاءة وفعالية أكبر. ولكن بالنسبة إلينا، تظل اللمسة البشرية مهمة بالقدر نفسه: معرفة اللاعب وفهم شخصيته ورؤيته عن قرب."
بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الكشافة، تعزز بوابة Talent Scouting سمعة Empoli FC كمبتكر في تطوير مواهب كرة القدم. بفضل هذه الأداة المتطورة، أصبح النادي مجهزًا بشكل أفضل للحفاظ على مكانته التنافسية في دوري الدرجة الأولى مع الاستمرار في تقليده المتمثل في إطلاق الجيل القادم من النجوم.
تأسس نادي Empoli لكرة القدم (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، في عام 1920، وينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ويشتهر ببرنامجه لتنمية الشباب، وله تاريخ في دفع اللاعبين إلى أعلى مستويات الرياضة. لا يزال النادي لاعباً رئيسياً في رعاية نجوم المستقبل وتعزيز التفوق التنافسي.
تعد Adiacent (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) الشريك التجاري الرقمي العالمي لشركة Total Experience. يعمل لدى الشركة أكثر من 250 موظفاً في 9 مكاتب في إيطاليا و3 مكاتب في الخارج (هونغ كونغ ومدريد وشنغهاي)، وهي بمثابة مركز للخبرات متعدد الوظائف مخصص لدفع نمو الأعمال وتعزيز القيمة للشركات. تستخدم Adiacent الحلول الرقمية لتحسين التفاعلات مع جميع الأطراف المعنية ودمج مختلف نقاط الاتصال، مما يحقق النتائج.
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