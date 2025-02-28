Empoli FC & Adiacent

لطالما كان نادي Empoli لكرة القدم (FC) (الرابط موجود خارج ibm.com) معروفًا بأنه قوة دافعة لرعاية المواهب الشابة، حيث أطلق مسيرة أكثر من 50 لاعبًا في فرق من الدرجة الأولى في جميع أنحاء إيطاليا وأوروبا. اشتهر النادي باكتشاف وتدريب نجوم مثل Antonio Di Natale و Tommaso Baldanzi، وقد اكتسب سمعة طيبة كمنصة انطلاق للجيل القادم من لاعبي كرة القدم.

كواحد من الأندية الأصغر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يجب على Empoli FC التفوق على المنافسين الأكثر ثراءً من خلال اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها بشكل أسرع وأكثر فعالية.

لقد أصبح البحث عن المواهب الجديدة في كرة القدم بمثابة سباق مع الزمن. يتنافس الآلاف من اللاعبين على جذب الاهتمام، بينما تستخدم الأندية المتنافسة أدوات وشبكات متقدمة لاكتساب التطور. بالنسبة لنادي Empoli FC، أصبحت إدارة الحجم الهائل من البيانات—من تقارير المباريات المباشرة ومقاييس الأداء إلى تقييمات الكشافة الشخصية—تحدياً هائلاً. لم تعد الأساليب التقليدية كافية لمواكبة ذلك، وأي تأخير في تحليل البيانات قد يعني فقدان لاعبين نجوم.

"يقول Armando Perna، كبير الكشافين في نادي Empoli FC: "عالم كرة القدم يتحرك بسرعة، إذا لم نكن متقدمين في اكتشاف المواهب، فإننا نخاطر بفقدان أفضل الاحتماليات الذين يمكنهم تحديد نجاحنا في المستقبل."

أدركت قيادة Empoli FC أنهم لا يستطيعون الاعتماد على التقاليد والحدس وحدهما للبقاء في المنافسة. يوضح Perna: "لطالما كانت عمليات الكشافة لدينا قوية، ولكن بالنظر إلى تحديات اليوم، أردنا تعزيزها بشيء يمكن أن يتناسب مع السرعة والدقة التي نسعى جاهدين من أجلها".