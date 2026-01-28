Channell Commercial Corporation

تقود شركة Channell عجلة الابتكار في مجال التصنيع منذ ما يقرب من قرن من الزمان. ويدير الجيل الثالث من عائلة Channell الشركة الآن، وتوفر الشركة حاويات من البلاستيك الحراري والمعادن لبعض من أبرز شركات الاتصالات والنطاق العريض والمرافق في العالم، ما يساعد على ضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للمستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها.

تُدير شركة Channell مصنعين متطورين في مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا ومدينة روكوال بولاية تكساس، حيث تقوم الروبوتات الصناعية المتقدمة بإنتاج المكونات الدقيقة التي يحتاجها العملاء. تدير شركة Channell خمس عمليات تصنيع منفصلة داخل الموقعين: القولبة بالحقن، والقولبة بالدوران، والقولبة بالنفخ، والمعادن، ومركبات التشكيل الصفائحية.



يوضح George Sarabia، المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في شركة Channell قائلاً: "تُعد Channell شركة استثنائية لأنها شركة تصنيع حقيقية. لا نقوم بالتجميع فحسب، بل ننتقل مباشرةً من المواد الخام — الصفائح المعدنية أو حبيبات البلاستيك — إلى السلع النهائية. لذا، على الرغم من أننا شركة صغيرة نسبيًا، فإن عمليات الإنتاج لدينا معقدة مثلها مثل عمليات الإنتاج التي تقوم بها الشركات الأكبر حجمًا.



"كل مهمة ننجزها تنطوي على طبقات متعددة من التعقيد. لا يقتصر الأمر على تشغيل طرق تصنيع متعددة فحسب، بل يمكن أن يكون طلب العميل لعدة شاحنات من البضائع. وضمن هذا الطلب، يمكن أن تتطلب المكونات الفردية عدة مكونات فرعية، والتي بدورها قد تحتاج إلى أجزاء أصغر حجمًا".



ومع ورود طلبات جديدة، يقع على عاتق مخططي شركة Channell تقييم قدرة المصنع والآلات وتخصيص الموارد البشرية وإعداد التقارير التي توضح بالتفصيل الأجزاء المطلوبة لإتمام المهمة. لإكمال هذه المهام، اعتمدت الشركة في السابق جزئيًا على عمليات مرهقة تعتمد على جداول البيانات.



ويضيف George Sarabia: "لقد قضى مخططونا وقتًا طويلاً في استخراج البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لدينا، ومطابقة مخزوننا الحالي مع المواد المطلوبة لكل طلب، وتقدير المواعيد النهائية للتسليم لعملائنا."



كما أن الاعتماد على العمليات اليدوية ينطوي على مخاطر حدوث خطأ بشري. قد يعني حدوث خطأ واحد في أثناء عملية التخطيط أن الشركة ستفتقر إلى المواد اللازمة لإنهاء المهمة — ما قد يؤدي إلى تأجيل موعد التسليم.



يعلق George Sarabia: "لقد حان الوقت لوضع أدوات أكثر ذكاءً ودقة في أيدي مخططينا".

