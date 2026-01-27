بالنسبة إلى المستهلكين، تُعَد أحداث البيع بالتجزئة مثل الجمعة البيضاء واثنين الإنترنت (Cyber Monday) فرصًا رائعة للحصول على عروض مذهلة - ولكن بالنسبة إلى شركات الخدمات اللوجستية التي تعمل خلف الكواليس، يمكن أن تكون هذه الزيادة الضخمة في الطلب تحديًا صعبًا.

للحفاظ على سير سلسلة التوريد بسلاسة، تعتمد شركات الخدمات اللوجستية على رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) -التي تحتوي على معلومات حول أوامر الشراء والفواتير والتأكيدات وغيرها- التي تتدفق بين مئات العملاء والمورِّدين وشركاء الخدمات اللوجستية. مع اقتراب الأحداث الكبرى للبيع بالتجزئة، يمكن أن يرتفع حجم رسائل EDI المرسلة إلى شركات الخدمات اللوجستية بشكل كبير، وأي تأخيرات في المعالجة تزيد من مخاطر فقدان الإيرادات وتشويه السمعة. كيف يمكن لشركات الخدمات اللوجستية الحصول على خدمات EDI عالية الأداء وموثوق بها وقابلة للتوسُّع دون إنفاق مبالغ طائلة؟

قررت CEVA Logistics -إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية- مواجهة هذا التحدي مباشرةً.

يشرح Jeff Liddicoat، مسؤول أول لتسليم خدمات نظم المعلومات والتكامل في CEVA Logistics: "لمساعدتنا على التواصل مع شبكة متنامية تضم 1,400 شريك تجاري، نستخدم 2,300 خريطة EDI لمعالجة نحو مليون معاملة يوميًا".

ويضيف: "حاليًا، تتدفق نحو ستة جيجابايت من بيانات EDI عبر أنظمتنا كل 24 ساعة، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 18 جيجابايت مع استمرارنا في كسب عملاء جُدُد خلال السنوات الخمس القادمة".

ويضيف: "في فترات محددة من السنة مثل الجمعة البيضاء واثنين الإنترنت (Cyber Monday)، نشهد طفرة كبيرة في الطلب على أنظمة EDI لدينا - وخاصةً من جانب عملائنا الكبار". على سبيل المثال، إذا أطلقت Microsoft أو Dell منتجات جديدة، يمكن أن تتضاعف أحجام المعاملات لدينا بسهولة خلال أيام قليلة.

"في السابق، كنا نعتمد على عدد من المنصات الداخلية القديمة لدعم عمليات EDI لدينا. كان توسيع البنية التحتية لخدمات EDI يتطلب تجهيز أجهزة جديدة بشكل مستهلك للوقت ومكلف، ما جعل من الصعب علينا الاستجابة بسرعة لارتفاعات الطلب".

"علاوةً على ذلك، نظرًا لاستخدامنا أنظمة متعددة ومختلفة، كان تقديم الدعم مهمة معقدة، ما أدى إلى زيادة خطر توقف الأنظمة الحيوية بشكل غير مخطط له في اللحظات الحرجة. ولتمكيننا من استيعاب عملاء جُدُد مع الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا الحاليين، بحثنا عن حل EDI حديث ومخصص للمؤسسات".