تواصل Center for BrainHealth مع Dialexa®، وهي شركة تابعة لشركة IBM، كشريك رئيسي لتطوير المنتجات والتكنولوجيا لمساعدة الشركة على توسيع قدرتها البحثية. بالإضافة إلى قابلية التوسع، ظل الحفاظ على مشاركة المشاركين الحاليين طوال مدة الدراسة أمرًا بالغ الأهمية.

عمل فريق Dialexa لهندسة المنتجات الرقمية والاستشارات بشكل وثيق مع العملاء لإجراء بحث نوعي وكمي متعمق ومقابلات للمساعدة في تطوير رؤية أساسية. استخدم الفريق بعد ذلك عمليات وورش عمل التفكير التصميمي لبناء رحلة العميل، والتي تم استضافتها على منصة AWS Cloud.

عملت الشركتان سويًا على تصميم وإنشاء تجربة مستخدم تفاعلية ثرية لمنصة وبوابة بيانات مخصصة لمشروع BrainHealth Project. هذا الحل سمح للمشاركين بالتسجيل في البرنامج البحثي لإجراء التقييمات، واستهلاك عروض المنتجات الرقمية، وتلقي التوصيات والتقارير المخصصة. باستخدام فريق متعدد التخصصات من المهندسين، ومتخصصي تجربة المستخدم، وخبراء تعلم الآلة، تم إنشاء منصة بيانات أساسية بواجهة حديثة—مما جعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات اليوم. ثم تطورت المنصة لتصبح بوابة سهلة الاستخدام للمشاركين، توفر رحلة مستخدم مخصصة ترسل وتستقبل المعلومات، وتتتبع التقدم، وتنشر مقاييس متنوعة تساعد في تتبع صحة الدماغ وتحافظ على مشاركة المشاركين بشكل عميق.

فريق Dialexa عمل بشكل وثيق مع إحصائيين من Center for BrainHealth لإنشاء خوارزميات مدعومة بالتعلم الآلي لعمليات التقييم الأولية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لتسجيل المشاركين الجدد. نظرًا لأن المشروع يهدف إلى استكشاف القدرات اللامحدودة للدماغ، فقد ساهمت أبحاث علم الأعصاب الإدراكي في فهم أعمق لكيفية تسخير قدرته على التكيف والتطور طوال الحياة.

بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها، قام الفريق بتطوير واختبار سلسلة من التكتيكات والتقنيات التدريبية للدماغ القائمة على العلم، بما في ذلك مقياس شامل خاص لصحة الدماغ وأدائه: مؤشر صحة الدماغ.