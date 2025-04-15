Better Business Bureau (BBB)، وهو مؤسسة موثوقة ومحترمة لأكثر من قرن من الزمان، متخصصة في تقييم الممارسات التجارية وحماية المستهلكين. يتمثل أحد الجوانب الأساسية لعملهم في اعتماد الشركات، وهو ما يدر عليهم إيرادات كبيرة. ومع ذلك، نظرًا للأنظمة اليدوية القديمة ومتطلبات الترخيص المتنوعة المتأثرة بعوامل مثل نوع العمل وحجمه وموقعه، فإن تحديد المعلومات ذات الصلة يمثل تحديًا هائلًا لوكلاء BBB. وبالتالي، يصبح تحديد الأهلية للحصول على الاعتماد مسعى شاقًا ويستغرق وقتًا طويلًا يحد من قابلية التوسع.
ولمعالجة تعقيدات عملية الاعتماد، دخلت BBB في شراكة مع Salient Process لتنفيذ التقنيات المتقدمة، وبالتحديد IBM Operational Decision Manager، و IBM Business Automation Workflow، و IBM Robotic Process Automation، و IBM Blueworks Live، بالإضافة إلى IBM watsonx Orchestrate و IBM Watson® Discovery. لقد أحدثت هذه الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ثورة في البحث عن معلومات الترخيص، مما مكّن BBB من الوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة ودقة أكبر. وقد أدى هذا التكامل السلس عبر المنصات إلى تعزيز تجربة المستخدم لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. علاوة على ذلك، تم نشر الإصدار الأول من الحل في أسبوع واحد فقط، مما يسلط الضوء على كفاءته وقدرته على التكيف. أظهر اتباع نهج مرحلي على مدى تسعة أشهر، تضمن ورش عمل مع BBB لتحسين كل مكون، أن الأدوات المستخدمة قللت بشكل كبير من أوقات البحث، مما عزز الإنتاجية والتميز التشغيلي.
وقد أدى التحول الناتج عن دمج نظامي watsonx Orchestrate و IBM Operational Decision Manager إلى إحداث تحول عميق في BBB، مما أدى إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة بشكل كبير. من خلال تقليل الوقت الذي يقضيه الوكلاء في البحث عن المعلومات الحساسة بشكل كبير، تمكّنت المؤسسة من توفير أكثر من 1000 ساعة عمل، مما سمح للموظفين بالتركيز على مهام أكثر استراتيجية. ولا يؤدي هذا التحسين في الكفاءة إلى تحسين الإنتاجية فحسب، بل يحقق أيضًا فائدة مالية كبيرة، مع وفورات محتملة في التكاليف تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي سنويًا. كما أن النشر السريع للحل في أسبوع واحد والتحسينات المستمرة على مدار تسعة أشهر يسلط الضوء على فعاليته وتكامله السلس مع الأنظمة الحالية. يضمن ذلك قابلية التوسع والوصول الأمثل عبر المنصات، مما يعزز في النهاية تجربة كل من الفرق الداخلية والأطراف المعنية.
تأسس Better Business Bureau (BBB) في عام 1912 ومقره في الولايات المتحدة. إنه مخصص لتعزيز ثقة السوق من خلال تقييم الممارسات التجارية وحماية المستهلكين.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. تعدّ IBM وشعار IBM و IBM Watson و watsonx Orchestrate علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp. في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.