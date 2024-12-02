واجهت إدارة سلامة الطفل في أريزونا تحديًا في تصنيف نتائج الادعاءات القديمة الموجودة في سجلها المركزي، وهو قاعدة بيانات للتقارير المتعلقة بإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم. كان النظام الحالي يعتمد على مراجعة النص العادي يدويًا، ما جعل من الصعب إدارة الكم الهائل من البيانات وتحليله بكفاءة. وقد أدى التصنيف اليدوي إلى حالات تأخير في اتخاذ القرارات، كما أن عدم وجود تصنيف فرعي جعل من الصعب تحديد ادعاءات معينة ومدى خطورتها. لقد أدى إدخال تغييرات على تعريفات التصنيف الفرعي من خلال التشريعات وقضايا المحاكم والسياسات والإجراءات إلى زيادة تعقيد عملية التصنيف الشاملة.

في المرحلة الأولى من التحول، ركز الفريق المشترك بين إدارة سلامة الطفل في أريزونا وIBM Consulting على إيجاد تصنيف محسّن وفعال باستخدام قدرات Microsoft OpenAI لإعداد نظام لتصنيف الادعاءات إلى 4 فئات رئيسية.

في المرحلة الثانية، عمل الفريق على تحسين التصنيف باستخدام أدوات Microsoft Azure OpenAI لإنشاء فئات فرعية للادعاءات المصنفة بناءً على السرد وتعريفات التصنيف الفرعي. وقد ساعد هذا النجاح على تعزيز قدرة إدارة سلامة الطفل في أريزونا على التصنيف لتتماشى بشكل أفضل مع خطورة المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الأتمتة على تعزيز عملية اتخاذ القرارات البشرية في إدارة سلامة الطفل.

تشهد إدارة سلامة الطفل في أريزونا العديد من المزايا لتصنيف السجل المركزي وتصنيفه:

تساعد دقة التصنيف الجديدة لإدارة سلامة الطفل في أريزونا على تحسين قرارات فترة الاحتفاظ وتتيح اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بفترات الاحتفاظ في السجل المركزي.

تُعد خطورة المخالفات الآن عاملاً إضافيًا حاسمًا في قرارات فترة الاحتفاظ.

يتيح التصنيف المحسّن اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات مع تحسين الدقة، من أجل تحقيق نتائج أفضل للأطفال والأسر.

تُقلل التكاليف وتُحقق مكاسب إنتاجية من خلال التصنيف الصحيح مع تقليل التدخل اليدوي والمعالجة اليدوية.