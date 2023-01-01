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Forrester Tei Watsonx Assistant

 IBM watsonx Assistant
شكرًا لاهتمامك! يمكنك الاطلاع على تقرير Forrester TEI لعام 2023 أدناه، إلى جانب موارد أخرى ذات صلة.
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رسم توضيحي لشركة IBM لشخص يجلس أمام جهاز كمبيوتر
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استكشف ميزات مساعد watsonx Assistant سهلة الاستخدام عبر روبوت محادثة من "Lendyr"، وهو مزوِّد خدمات مالية افتراضي. تعرّف على كيفية قيام مساعد watsonx Assistant بأتمتة إجابات وإجراءات الخدمة الذاتية لبناء وكلاء افتراضيين أكثر كفاءة وتعزيز إنتاجية المؤسسات.

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تقديم تجارب عملاء متميزة

شاهد كيف تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من watsonx Assistant على تقديم إجابات دقيقة بسرعة، وإرشاد العملاء خلال تنفيذ المهام، بل وحتى إكمال العمليات الروتينية من خلال التكامل مع الأنظمة الخلفية وأتمتة العمليات الآلية.

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طوِّر أول روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعلم كيفية تطوير أول مساعد افتراضي لك باستخدام "Watsonx Assistant Actions"، وهو نهج منخفض التعليمات البرمجية لبناء محادثات الذكاء الاصطناعي الحواري—دون دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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