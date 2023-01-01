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Forrester Tei Watsonx Assistant
تعرف على سبب اختيار IBM شركةً رائدةً في منصات الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات.
استكشف ميزات مساعد watsonx Assistant سهلة الاستخدام عبر روبوت محادثة من "Lendyr"، وهو مزوِّد خدمات مالية افتراضي. تعرّف على كيفية قيام مساعد watsonx Assistant بأتمتة إجابات وإجراءات الخدمة الذاتية لبناء وكلاء افتراضيين أكثر كفاءة وتعزيز إنتاجية المؤسسات.
شاهد كيف تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من watsonx Assistant على تقديم إجابات دقيقة بسرعة، وإرشاد العملاء خلال تنفيذ المهام، بل وحتى إكمال العمليات الروتينية من خلال التكامل مع الأنظمة الخلفية وأتمتة العمليات الآلية.
تعلم كيفية تطوير أول مساعد افتراضي لك باستخدام "Watsonx Assistant Actions"، وهو نهج منخفض التعليمات البرمجية لبناء محادثات الذكاء الاصطناعي الحواري—دون دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.