شاهد كيف تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من watsonx Assistant على تقديم إجابات دقيقة بسرعة، وإرشاد العملاء خلال تنفيذ المهام، بل وحتى إكمال العمليات الروتينية من خلال التكامل مع الأنظمة الخلفية وأتمتة العمليات الآلية.