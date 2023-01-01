مستودع بحيرة البيانات هو منصة بيانات تجمع بين أفضل مزايا مستودعات البيانات وبحيرات البيانات في حل موحد لإدارة البيانات.

تستند بنية مستودع بحيرة البيانات وبنية الحوكمة الخاصة بشركة IBM لبيئات السحابة الهجينة إلى منصة watsonx.data. يمكِّن مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح الشركات من توسيع النطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي، مما يوفر مخزن بيانات قويًا مبنيًا على بنية مستودع بحيرة بيانات مفتوحة. تجمع هذه البنية بين سمات أداء وسهولة استخدام مستودع البيانات ومرونة وقابلية توسع بحيرة البيانات، مما يوفر حلاً متوازنًا لإدارة البيانات ومهام التحليل.