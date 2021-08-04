ما هي إدارة المتطلبات؟

لا يغير إنترنت الأشياء (IoT) طريقة عمل المنتجات فحسب، بل يغير تصميمها وتطويرها أيضًا. أصبحت المنتجات تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، مع المزيد من أسطر التعليمات البرمجية والبرامج الإضافية- التي يسمح بعضها باتصال أكبر. من خلال إدارة المتطلبات، يمكنك التغلب على التعقيد والترابط الموجود في دورات الحياة الهندسية الحالية، مما يسهل تطوير المنتجات ويسرع عملية النشر.

وغالبًا ما يتم اعتبار المشكلات المتعلقة بإدارة المتطلبات من الأسباب الرئيسية لفشل المشاريع.

قد يؤدي عدم تحديد المتطلبات بشكل دقيق وكافٍ إلى توسع نطاق المشروع وتأخير التنفيذ وتجاوز التكاليف وانخفاض جودة المنتج، مما يجعله غير متوافق مع احتياجات العملاء ومتطلبات السلامة.

يعد وجود خطة واضحة لإدارة المتطلبات أمرا بالغ الأهمية لنجاح المشروع، حيث إنها تمكّن الفرق الهندسية من التحكم في النطاق وتوجيه دورة حياة تطوير المنتج. يوفر برنامج إدارة المتطلبات الأدوات اللازمة لك لتنفيذ هذه الخطة، مما يساعد على تقليل التكاليف وتسريع عملية التسويق وتحسين مراقبة الجودة.