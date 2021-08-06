حلول تمويل التجارة باستخدام تقنية سلسلة الكتل
استكشف حل سلسلة الكتل من IBM سجّل للحصول على آخر المستجدات في مجال الاستدامة
رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الصور التوضيحية لصورة جانبية لوجه وورقة شجر وسحابة
اكسر الحواجز غير المرئية أمام النمو

تعيق العمليات القديمة العديد من أنظمة تمويل التجارة، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتكاليف. حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة مبنية على خدمات ومنصات سلسلة الكتل الرائدة في السوق - ما يساعدك على إقامة شراكات تجارية جديدة، والكشف عن مصادر سيولة جديدة، وابتكار نماذج أعمال جديدة. يمكنك الآن الاعتماد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع، والعقود الذكية، والأمان المُحسَّن، والحوكمة المتكاملة، وقدرات التحكم الشاملة للوصول في الوقت الحقيقي إلى بيانات تمويل التجارة.
IBM Blockchain 101: دليل البدء السريع للمطورين

قم ببناء شبكة سلسلة الكتل للبدء باستخدام منصة Blockchain Platform من الجيل التالي من IBM.
محتوى ذو صلة سجل للحصول على دليل اتجاهات الاستدامة
استكشف تجربة تمويل تجارة أفضل للجميع
أكبر التحديات التي تواجه التجارة
%60

من طلبات تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة مرفوضة.¹
1.5

تريليون دولار أمريكي هي فجوة تمويل التجارة العالمية الناتجة.¹
إعادة تصور ما هو ممكن في التجارة

تتوفر تجربة تداول أفضل للمشترين والبائعين من جميع الأحجام. يمكن أن تساعدك حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة.
خفض مخاطر العمليات وتكاليف التشغيل

معالجة الاعتمادات والضمانات بسرعة بشكل إلكتروني، واكتساب رؤى متعمقة حول الوضع المالي للعملاء وتواريخ المعاملات، ومراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية.
البحث عن فرص وأسواق جديدة

اكتشف فرص الإيرادات من خلال فئة جديدة من حلول شفافة ومخففة للمخاطر وموحدة لتمويل التجارة والتأمين على الائتمان التجاري .
الريادة في حقبة جديد من التجارة

تعزيز الثقة والشفافية بشكل أكبر في التجارة عبر الحدود. استمتع بمزايا الريادة من خلال إنشاء شبكات تجارية جديدة وتأسيس مراكز تجارية جديدة.
ميزة IBM Blockchain
الريادة في تسهيل التجارة

نحن نعيد ابتكار العمليات التجارية المعقدة للمساعدة في بدء وتسريع وابتكار شبكات سلسلة الكتل - بما في ذلك تطوير we.trade بنجاح، الذي يضم الآن 15 بنكا في جميع أنحاء أوروبا.
البراعة في إنشاء الشبكات

خبرتنا التي لا تضاهى في الإستراتيجية والتطوير السريع للمنتجات والحوكمة والتنظيم تساعد شبكات سلسلة الكتل على توسيع قاعدة العضوية - وتوحيد الجهود مع الشبكات الأخرى.
الخبرة التجارية الموثوقة

تعرف شركة IBM التجارة وعمليات التجارة، وتكامل الأنظمة المعقدة، والصناعات المنظمة، ومع أكثر من 500 حالة تعامل مع العملاء حتى الآن، نحن نعرف كيفية تحقيق القيمة من سلسلة الكتل. نوفر لك المجموعة الكاملة لإدارة أعمالك.

 تعد شركة IBM رائدة في دراسة MarketScape Blockchain Services 2020 التي أجرتها IDC
تعمل We.Trade على تسريع تمويل التجارة - والتجارة

انضم إلينا في شبكة أعمال تجعل التجارة الدولية أسرع وأكثر كفاءة. we.trade هي منصة قائمة على سلسلة الكتل وتضم 15 من أكبر البنوك الأوروبية، وتتعاون مع IBM لتسريع عملية تسويقها عالميًا. تعمل منصة blockchain platform على تقليل الاحتكاك وتسهيل عملية التجارة للشركات المشاركة، ما يخلق نظامًا بنائيًا قائمًا على الثقة للتجارة العالمية. قواعدها الموحدة وخياراتها التجارية المبسطة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص التجارة للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 اقرأ مقابلة مع المؤسس المشارك لمنصة we.trade
خدمات IBM Blockchain

أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد فكرة رائعة لتحقيق النجاح في سلسلة الكتل. تعرف على كيفية الاستفادة من مبادئ تصميم الشبكات التي تركز على النتائج لتمكين تحويل شركات تمويل التجارة والشبكات والنظم البنائية.
تعرف على السبب وراء كون IBM شركة رائدة في دراسة IDC
تعرَّف على المزيد حول استشارات سلسلة الكتل
الحلول ذات الصلة المبنية على منصة IBM Blockchain Platform
سلسلة الكتل للأغذية: إنشاء نظام غذائي أكثر ذكاءً وأمانًا

يساعد IBM Food Trust المزارعين والموزعين وتجار التجزئة على بناء الثقة وجعل طعامنا أكثر أمانًا، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في كل خطوة من خطوات سلسلة إمداد الغذاء.

قم بزيارة IBM Food Trust وانضم إلى النظام
الخدمات اللوجستية للحاويات: بناء الثقة بين شركاء سلسلة التوريد

TradeLens يتيح لك الوصول إلى حقيقة واحدة عبر سلسلة التوريد من خلال منصة مفتوحة ومحايدة يتم تحديثها والتحقق من صحتها في زمن شبه حقيقي من قِبل جميع المشاركين في الشبكة.

 قم بزيارة TradeLens وانضم إلى النظام
إدارة الموردين: التحقق من الهوية الرقمية لعمليات الشراء

Trust Your Supplier هو مصدر موثوق لمعلومات الموردين والهوية الرقمية للموردين مدعوم بتقنية سلسلة الكتل يقلل من المخاطر ويبسط ويسرع عملية تأهيل الموردين وإدارتهم.

قم بزيارة Trust Your Supplier وانضم إلى النظام
الموارد
ما هي تقنية سلسلة الكتل؟

تعرف على العناصر الأساسية لسلسلة الكتل وكيف تعمل ولماذا هي قوية للغاية.
مدونات: سلسلة الكتل لتمويل التجارة

يشارك خبراؤنا المقيمون المحادثات والقصص والآراء المتعمقة للمساعدة في إعلام الجميع في مجتمع سلسلة الكتل.
تعزيز التجارة العالمية باستخدام تقنية سلسلة الكتل

تحقق من هذه الندوة عبر الإنترنت لاستكشاف المزايا التي تقدمها سلسلة الكتل من خلال توفير بيانات موثوقة يمكن مشاركتها عبر الشبكات المترابطة في الأسواق الرقمية.
المدونات: سلسلة الكتل في سلامة الأغذية

احصل على معلومات تفصيلية بشأن الطريقة التي يُتيح IBM Food Trust من خلالها تتبُّع المنتجات الغذائية؛ تتبُّع المنتجات إلى مصدرها لتعزيز مصداقية المنتجات الغذائية وسلامتها.
مركز مطوري سلسلة الكتل

تعرف على كيفية البدء في التطوير باستخدام Hyperledger Fabric مفتوح المصدر وIBM Blockchain.
حاشية

¹ https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)