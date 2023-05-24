ما المقصود بالصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)؟

MRO هو اختصار للأحرف الأولى لكلمات الصيانة والإصلاح والعمليات باللغة الإنجليزية. وهو يصف الصيانة اليومية والصيانة طويلة الأجل للأدوات والمستلزمات ومعدات الإنتاج والمعدات اللازمة لتصنيع السلع. ويشار إليها أيضًا باسم الصيانة والإصلاح والإصلاح الشامل.
تشمل عملية الصيانة والإصلاح والعمليات الأنشطة التي تشمل إدارة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات وتلك التي تندرج ضمن استراتيجيات الصيانة التنبؤية والوقائية والتصحيحية. تعتبر عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات حلاً للحفاظ على تشغيل المصانع. ويمكنها أيضًا أن تساعد المؤسسة على تلبية مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، وإتاحة بيئات عمل أكثر أمانًا، وزيادة العمر الافتراضي والاستدامة، وتقليل أعطال المعدات وتقليل حالات نفاد المخزون.
في حين أن معظم مؤسسات التصنيع تقوم بإجراء نسخة من عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات لضمان نظافة الآلات وتحديثها وجاهزيتها لإنتاج السلع، فإن بعض الشركات الرائدة في مجال الصناعات تتبنى استراتيجية أكثر شمولاً في مجال الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). يُطلق على هذا النهج المنهجي لإدارة عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات اسم إدارة MRO.
عادةً ما تنقسم عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات إلى أربعة أنواع:
تستلزم الأدوات والعناصر المستهلكة إدارة مخزون العناصر اللازمة لإكمال عملية الإنتاج. تشتمل الأدوات على الأدوات اليدوية مثل المخارط والمثاقب وقوالب الحقن. العناصر المستهلكة هي سلع محدودة الاستخدام أو يمكن التخلص منها مثل مواد التشحيم والمواد اللاصقة والغازات والقفازات والأقنعة والأدوات مثل قضبان اللحام وأدوات اللحام.
يضمن هذا النوع من الصيانة أن يظل المرفق والأراضي المحيطة به في حالة تشغيل جيدة. يمكن أن يقوم بهذه المهام فريق صيانة داخلي أو خارجي وتشمل خدمات الحراسة وإصلاح الأسقف ومكافحة الآفات والسباكة وتنسيق الحدائق.
تتعامل مناولة المواد مع الأصول اللازمة لاستيراد المواد إلى خط الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية إلى العملاء. تركز الصيانة والإصلاح في هذا النوع من عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات على تقليل وقت الخمول. قد تشمل الأصول المعدات مثل الناقلات والرافعات الشوكية وحاويات السوائب.
يركز هذا النوع من عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات على صيانة وإصلاح الآلات والأنظمة الحساسة للإنتاج. والهدف من ذلك هو الحد من تعطل المعدات وتقليل هدر المواد الخام. يمكن أن يتضمن مزيجًا من كل من الصيانة الوقاية والصيانة التنبؤية وغالبًا ما يتطلب معظم العمل.
لإنتاج المنتجات النهائية، تعتمد المصانع على عشرات إلى آلاف الماكينات (التي تتكون من مئات الأجزاء الفردية) التي تظل تعمل بكامل طاقتها. وعلى هذا النحو، يؤثر الحفاظ على المعدات والمرفق من خلال أنشطة الصيانة والإصلاح والعمليات بشكل مباشر على المقاييس التشغيلية وأهداف الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بالمؤسسة. تتضمن هذه العمليات التحكم في التكلفة وفترة تعطل المعدات ومدة التشغيل والكفاءة وزمن التسليم.
كما ترتبط إدارة الصيانة والإصلاح والعمليات ارتباطًا وثيقًا بإدارة سلسلة التوريد (SCM) - حيث تؤثر أنشطة أحدهما على أنشطة الآخر. على سبيل المثال، إن مشاكل سلسلة التوريد في مرحلة الإنتاج مثل فقدان مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) (بداية من قطع غيار الماكينات المخصصة وحتى مفاتيح الربط والقفازات المطاطية) يمكن أن تؤدي إلى تعطل الموظفين والمعدّات. ثم تؤثر الشحنات المتأخرة اللاحقة ونقص المنتجات والعملاء غير الراضين على سلسلة التوريد في مرحلة التوزيع.
هناك العديد من الفوائد التي يتم تحقيقها من أداء أنشطة فوائد الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، بما في ذلك:
يمكن لتوقف قطعة واحدة فقط من المعدات عن العمل أن تتسبب في إحداث فوضى في خط الإنتاج بالكامل. يمكن أن يؤثر هذا التعطيل سلبًا على صافي أرباح الشركة ويخلق سيناريوهات يكون فيها الموظفون عاطلين عن العمل. يمكن للمؤسسات التي تتبنى نهج الصيانة والإصلاح والعمليات التخطيط لأعمال الصيانة الروتينية بشكل أفضل حتى تتمكن من الحفاظ على مصانعها في حالة تشغيل دائم.
إن اتباع نهج مؤتمت ودقيق في عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات يعني أن تكون المؤسسات مجهزة بشكل أفضل لمعرفة متى تحتاج جميع المعدات والأدوات والمنتجات الخاصة بنهج الصيانة والإصلاح والعمليات إلى التعويض والاستبدال أو ما إذا كان لديهم كمية كبيرة من منتج بعينه، مما يؤدي إلى وجود مخزن ممتلئ بمخزون زائد عن الحاجة.
يوجد لدى العديد من المناطق والصناعات لوائح تنظيمية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية والبيئة وصيانة المعدات والآلات. إن التأكد من أن المعدات الصناعية الثقيلة مزودة بقطع الغيار اللازمة، وأنه قد تم تنظيفها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة، يقلل من حالات عدم الامتثال. وهذا مناسب بشكل خاص للمؤسسات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة مثل شركات صناعة الطيران، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs).
يختلف مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات، أو ما يسمى مخزون قطع غيار الصيانة والإصلاح والعمليات، حسب مجال العمل. تشمل الأمثلة على لوازم الصيانة والإصلاح والعمليات عناصر البنية التحتية الكبيرة: التوربينات، وأنظمة تكييف الهواء، وأدوات تنسيق الحدائق، والمولدات الكهربائية، والعناصر الأصغر مثل التروس، ولوازم التنظيف، واللوازم المكتبية، ولوازم السلامة مثل معدات السلامة الشخصية (PPE).
تُعد إدارة عناصر الصيانة والإصلاح والعمليات من أهم مكونات استراتيجية الصيانة والإصلاح والعمليات، نظرًا لأن كلاً من النقص في المخزون والارتفاع غير الضروري في المخزون يمكن أن يخلق مشاكل. يمكن للمؤسسات التي لا تفهم مشتريات أو متطلبات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات أن تقلل بشكل كبير من تقدير تكلفة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات في إنتاج السلع، ويمكن أن يؤدي هذا التقليل من تقدير التكلفة إلى الإضرار بالربحية الإجمالية. إن الصناعات كثيفة الأصول (الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز والرعاية الصحية) تواجه مزيدًا من الضغوط لفهم وتحسين مخزون عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات في ظل إدارتها للتحول الرقمي مع توفير التكاليف والحفاظ على مستويات الخدمة أو تحسينها.
كما تختلف استراتيجيات إدارة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات أيضًا. قد تنخرط بعض المؤسسات في عملية شراء دورية منظمة لمواد الصيانة والإصلاح والعمليات لتبسيط عملية الشراء وضمان الحصول على أفضل سعر مقابل مواد الصيانة والإصلاح والعمليات عالية الجودة. وقد تلجأ مؤسسات أخرى إلى برامج إدارة المخزون لتتبع أوامر الشراء واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات. بينما قد يستمر البعض الآخر في التوجه إلى الخارج فيما يتعلق باستراتيجية مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات واستئجار بعض الأدوات والمنتجات من خلال المخازن التي يديرها البائعون.
تُعد استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية أكثر أساليب الصيانة شيوعاً:
الصيانة الوقائية هي إجراء أنشطة الصيانة الدورية للمساعدة على منع الأعطال غير المتوقعة. وتغطي مجموعة من الأنشطة الاستباقية والمهام الوقائية العامة. على سبيل المثال، يتطلب كل عنصر من عناصر الإنتاج داخل النظام صيانة منتظمة أو حتى إصلاح أو استبدال أجزاء معينة. ولكن على مستوى أعلى، تتضمن الصيانة الوقائية أيضًا صيانة المنشآت المادية نفسها. تتطلب العناصر الرئيسية للمنشأة المادية إلى صيانة في الوقت المناسب. ومثال على ذلك نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المصنع.
تستخدم الصيانة التنبؤية البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية للتنبؤ باحتمالية حدوث مشاكل في المستقبل فيما يتعلق بسلامة المعدات وتوقعها مسبقًا. ويعتمد ذلك على تقنيات مختلفة، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي (AI). تعمل الصيانة التنبؤية على تحسين الصيانة الوقائية من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الرؤى المستمرة للحالة الفعلية للمعدّات بدلاً من الحالة المتوقعة.
لا يتم تنفيذ مهام الصيانة التصحيحية، والتي تُسمى أحيانًا صيانة إعادة التفعيل، إلا بعد تعطل الأصل. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد بأن التكاليف المتكبدة خلال فترة تعطل الأصل أو بسبب الإصلاح الضروري عادة ما تكون أقل من تكاليف الحفاظ على برنامج الصيانة الشاملة. تُعد الصيانة التصحيحية هي الأنسب للمؤسسات ذات الأصول منخفضة التكلفة وغير الحساسة.
قد تختار بعض المؤسسات دمج حلول البرامج في إستراتيجية الصيانة والإصلاح والعمليات الخاصة بها، مثل:
نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو برنامج يعمل على جمع معلومات الصيانة بشكل مركزي ويسهل إجراءات عمليات الصيانة. يساعد على تحسين استخدام المعدات المادية وتوافرها. تقع قاعدة البيانات في صميم نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS). ينظم نموذج البيانات المعلومات المتعلقة بالمعدات والمواد وغيرها من الأصول اللازمة للإنتاج. تشمل المزايا الرئيسية أوامر العمل المبسّطة ونقل المعرفة ومعايير الصيانة والوصول إلى البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي المتعلقة بالأصول.
تقوم أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) بالمحافظة على الأصول والمعدات التشغيلية والتحكم فيها لتحسين جودتها واستخدامها طوال دورة حياتها، وزيادة مدة التشغيل الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية. وهي تستخدم بيانات من جميع مراحل دورة حياة الأصل، وغالباً ما تنظر إلى ما هو أبعد من الصيانة لتضمين الاعتبارات المتعلقة بالسلامة والبيئة والمخزون والعمال وغير ذلك. تتضمن المزايا الرئيسية التجميع المركزي لمعلومات الأصل، وإدارة الصيانة المتقدمة وأتمتة مهام إدارة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات.
قد تختار بعض المؤسسات نشر تحليلات أكثر قوة ذات صلة بإنترنت الأشياء (IOT) و الذكاء الاصطناعي مع حلول مثل إدارة أداء الأصول (APM) وتخطيط الاستثمار في الأصول (AIP). تقوم هذه الأنظمة بربط أرضية الإنتاج بالميزانية العمومية باستخدام بيانات في الوقت الفعلي عن سلامة الأصول ومخرجاتها. حيث تقوم باستمرار بنمذجة القيمة والمخاطر من العمليات الحالية والمخزونات ومخرجات الإنتاج. توفر هذه الأنظمة دعمًا فعالاً لاستراتيجيات الصيانة التنبؤية.
تعتمد الصيانة التنبؤية على المراقبة القائمة على الحالة لتحسين أداء المعدات وعمرها الافتراضي من خلال التقييم المستمر لسلامتها في الوقت الفعلي.
الصيانة الوقائية هي إجراء أنشطة الصيانة الدورية المجدولة للمساعدة على منع الأعطال غير المتوقعة في المستقبل.
الصيانة الوقائية والتنبئية هي استراتيجيات الصيانة الاستباقية التي تستخدم الاتصال والبيانات لمساعدة المهندسين والمخططين على إصلاح الأشياء قبل تعطلها.
نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو برنامج يعمل على جمع معلومات الصيانة بشكل مركزي ويسهل إجراءات عمليات الصيانة.
إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي مزيج من البرامج والأنظمة والخدمات التي تحافظ على الأصول التشغيلية والمعدّات وتتحكم فيها.
يعد تحقيق التوازن الصحيح عند إدارة المخزون أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في ضمان نجاح مبادرات الصيانة والإصلاح والعمليات، وتحديدًا قطع الغيار التي تدعمها.