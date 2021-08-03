ما هي تقنية الرعاية الصحية؟

من الماسحات الضوئية التشخيصية الضخمة إلى أجهزة الاستشعار الصغيرة القابلة للارتداء، تُعد التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة. بالإضافة إلى العلاجات والإجراءات الطبية الجديدة، حسّنت التكنولوجيا العديد من عمليات الأعمال في مجال الرعاية الصحية أيضاً. لقد أصبح العديد من الأشخاص يستمتعون بوسائل الراحة المتمثلة في جدولة المواعيد عبر الإنترنت، أو الوصول إلى نتائج الاختبارات والسجلات ببضع نقرات فقط، أو إرسال الأسئلة إلى مقدمي الرعاية الصحية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المجالات التي تدعم فيها ابتكارات تقنية الرعاية الصحية الموجة التالية من التقدم في مجال الرعاية الصحية:

تشخيص المرض وعلاجه

إن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات، مثل الصور الطبية، وتطوير نماذج الأمراض يمكن أن يساعد الأطباء على تشخيص الأمراض بدقة أكبر. على سبيل المثال، أظهر عمل حديث من شركة IBM Research أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على أنماط نشاط الدماغ وتفسيرها في التصوير بالرنين المغناطيسي لتتبع تطور الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض هنتنغتون.

التصوير الطبي

تُعد أجهزة الكمبيوتر ونماذج الذكاء الاصطناعي ذات قيمة خاصة في التصوير الطبي لأنها يمكن أن تساعد في تحويل الصور إلى أرقام واكتشاف الاتجاهات السائدة. يمكن أن تساعد هذه الابتكارات أخصائيي الأشعة وغيرهم من الأطباء على إدارة الحجم الهائل من الصور التي يتعين عليهم مراجعتها من خلال تحديد النتائج عالية القيمة ولفت انتباههم إلى الحالات الشاذة.

عمليات الرعاية الصحية

بدأت العديد من المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية في الاستفادة من التحسينات التي شهدتها مع السجلات الطبية الإلكترونية وإيجاد طرق أخرى لتحسين عملياتها بشكل منهجي. تعد تقنية الحوسبة السحابية والتحليلات وتقنية الهاتف المحمول مجرد عدد قليل من التقنيات التي تستخدمها المؤسسات لتحسين البنية التحتية الرقمية الخاصة بها.

الأبحاث السريرية

تستخدم منظمات علوم الحياة التكنولوجيا لتحويل الطريقة التي يتم بها إجراء التجارب السريرية. يتم استخدام الأجهزة الذكية وزيارات الرعاية الصحية عن بُعد وأجهزة الاستشعار لدعم التجارب اللامركزية التي تجعل جمع البيانات أكثر كفاءة وملاءمة للأشخاص المشاركين.