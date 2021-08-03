ما هي تقنية الرعاية الصحية؟

تقنية الرعاية الصحية هي أي تقنية، بما في ذلك الأجهزة الطبية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي (AI) والسحابة وسلسلة الكتل، المصممة لدعم مؤسسات الرعاية الصحية.
من الماسحات الضوئية التشخيصية الضخمة إلى أجهزة الاستشعار الصغيرة القابلة للارتداء، تُعد التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة. بالإضافة إلى العلاجات والإجراءات الطبية الجديدة، حسّنت التكنولوجيا العديد من عمليات الأعمال في مجال الرعاية الصحية أيضاً. لقد أصبح العديد من الأشخاص يستمتعون بوسائل الراحة المتمثلة في جدولة المواعيد عبر الإنترنت، أو الوصول إلى نتائج الاختبارات والسجلات ببضع نقرات فقط، أو إرسال الأسئلة إلى مقدمي الرعاية الصحية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المجالات التي تدعم فيها ابتكارات تقنية الرعاية الصحية الموجة التالية من التقدم في مجال الرعاية الصحية:
تشخيص المرض وعلاجه
إن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات، مثل الصور الطبية، وتطوير نماذج الأمراض يمكن أن يساعد الأطباء على تشخيص الأمراض بدقة أكبر. على سبيل المثال، أظهر عمل حديث من شركة IBM Research أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على أنماط نشاط الدماغ وتفسيرها في التصوير بالرنين المغناطيسي لتتبع تطور الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض هنتنغتون.
التصوير الطبي
تُعد أجهزة الكمبيوتر ونماذج الذكاء الاصطناعي ذات قيمة خاصة في التصوير الطبي لأنها يمكن أن تساعد في تحويل الصور إلى أرقام واكتشاف الاتجاهات السائدة. يمكن أن تساعد هذه الابتكارات أخصائيي الأشعة وغيرهم من الأطباء على إدارة الحجم الهائل من الصور التي يتعين عليهم مراجعتها من خلال تحديد النتائج عالية القيمة ولفت انتباههم إلى الحالات الشاذة.
عمليات الرعاية الصحية
بدأت العديد من المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية في الاستفادة من التحسينات التي شهدتها مع السجلات الطبية الإلكترونية وإيجاد طرق أخرى لتحسين عملياتها بشكل منهجي. تعد تقنية الحوسبة السحابية والتحليلات وتقنية الهاتف المحمول مجرد عدد قليل من التقنيات التي تستخدمها المؤسسات لتحسين البنية التحتية الرقمية الخاصة بها.
الأبحاث السريرية
تستخدم منظمات علوم الحياة التكنولوجيا لتحويل الطريقة التي يتم بها إجراء التجارب السريرية. يتم استخدام الأجهزة الذكية وزيارات الرعاية الصحية عن بُعد وأجهزة الاستشعار لدعم التجارب اللامركزية التي تجعل جمع البيانات أكثر كفاءة وملاءمة للأشخاص المشاركين.
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لقد تم تحقيق العديد من القفزات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الصحية خلال القرون التي مارس فيها الناس الطب، ولكن القليل منها كان له تأثير أو تأثير واسع النطاق مثل التكنولوجيا الرقمية. لم يقتصر أثر التحسينات الهائلة في مجال الشبكات وأجهزة الكمبيوتر على توسيع نطاق الخيارات المتاحة للعلاجات الطبية فحسب، بل أحدثت أيضاً تحولاً في كيفية أداء الأطباء لوظائفهم.
على الرغم من أن المفكرين الذين يملكون نظرة مستقبلية بدأوا مناقشة إمكانية استخدام أجهزة الكمبيوتر في الطب منذ وقت مبكر من ستينيات القرن العشرين (يوجد محتوى الرابط خارج موقع ibm.com)، إلا أن أجهزة الكمبيوتر كانت في البداية باهظة الثمن وغير موثوقة بحيث لا يمكن للممارسات الطبية الاعتماد عليها. ومع تحسن التكنولوجيا وانخفاض التكاليف، تم إنشاء سياسات ومعايير للبيانات (يوجد محتوى الرابط خارج موقع ibm.com) لتشجيع مؤسسات الرعاية الصحية على اعتماد التكنولوجيا الجديدة ليس فقط للمعدات الطبية، مثل أجهزة التصوير التشخيصي، ولكن أيضًا لحفظ السجلات اليومية. تم رقمنة السجلات الطبية الورقية واستبدالها في الغالب بالسجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) التي تساعد على تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية مثل نتائج الاختبارات أو التشخيصات بكفاءة وأمان.
أصبح الآن استخدام أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية أو غيرها من التقنيات أثناء التعامل مع المرضى ووضع خطط العلاج ممارسة قياسية. أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية شائعة في أماكن الرعاية الصحية مثل السماعات الطبية تمامًا، وهناك أدلة متزايدة على أن السجلات الصحية الإلكترونية لها تأثير إيجابي على الوصول إلى المعلومات الصحية وتبادلها.
ومع ذلك، يتمثل أحد التحديات الكبيرة التي أوجدتها السجلات الصحية الإلكترونية في تراكم كميات كبيرة من البيانات غير المتكاملة وغير الموحدة. في الوقت الحالي، تمتلك معظم مؤسسات الرعاية الصحية ثروة من البيانات التي يمكن أن تستخدمها لتحسين إجراءاتها وممارسات أعمالها، ولكنها قد لا تمتلك الأدوات أو الخبرة اللازمة للكشف عن الرؤى الموجودة في تلك البيانات. يمكن للتقنيات الحديثة، مثل السحابة وسلسلة الكتل وأدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم الآلي، أن تساعد مؤسسات الرعاية الصحية في الكشف عن الأنماط في كميات كبيرة من البيانات مع جعل تلك البيانات أكثر أمانًا وأسهل في إدارتها.
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الرعاية الصحية تحديات جديدة، تساعد الحلول التقنية القادة على تحسين الأداء وزيادة التعاون بين الأنظمة وإدارة التكاليف. مع زيادة الطلب على المؤسسات، يمكن لتقنية الرعاية الصحية تبسيط العمليات وأتمتة المهام وتحسين سير العمل على نطاق لا يمكن للبشر وحدهم القيام به. مع تبني مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات والأنظمة الصحية لنماذج السداد الصحي القائم على القيمة، تساعد هذه الحلول أخصائيي الرعاية الصحية على تحسين رعاية المرضى وخلق تجارب أفضل والحد من الإرهاق.
تقوم برامج IBM وأنظمة الذكاء الاصطناعي بتحويل رزم البيانات الصحية إلى معلومات قابلة للاستخدام للأطباء في جميع أنحاء العالم.
إن استخدام التكنولوجيا لقياس البيانات والتقاطها عبر نظام رعاية المرضى بأكمله يمنح المؤسسات الصحية رؤية شاملة لمستوى أدائها. كما تساعد التكنولوجيا أيضًا على أتمتة هذا القياس حتى تتمكن المؤسسات من مراجعة نتائجها باستمرار، واكتشاف المشكلات التي تحتاج إلى الإصلاح، واكتشاف طرق لتحسين الرعاية وتجربة المريض.
من الأطباء إلى المرضى إلى الدافعين، تحتاج العديد من المجموعات المختلفة إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى السجلات الصحية لأسباب مختلفة. قديمًا، كان على المؤسسات الاحتفاظ بسجلات مختلفة لكل مجموعة. ولكن مع التكنولوجيا الجديدة التي تجعل من السهل توحيد سجلات المرضى الرقمية وتخزينها بشكل آمن، تقوم المزيد من المؤسسات بدمج بياناتها بحيث يمكن للأشخاص المصرح لهم الوصول إلى السجلات التي يحتاجون إليها في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه.
المرضى مشغولون، ويمكن أن يكون العثور على وقت للمواعيد أمرًا صعبًا. توفر تكنولوجيا العلاج عن بُعد وبوابات المرضى المزيد من الطرق لتواصل الأشخاص مع المهنيين الصحيين. كما تتيح التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل أجهزة مراقبة القلب، للأطباء المزيد من الطرق لتقييم صحة مرضاهم وتوفر لهم المزيد من الخيارات لتسجيل الأعراض وتقييمها أثناء ممارسة المرضى لحياتهم.
تركز العديد من الجهود الحالية لدمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية على دعم القرار السريري والكشف عن رؤى مفيدة من مجموعات كبيرة من البيانات. تراكمت لدى مؤسسات الرعاية الصحية الكثير من البيانات لدرجة أنه سيكون من المستحيل تحليلها بدون الذكاء الاصطناعي.
يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدقيق وفرز مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة التي يتم إنشاؤها من السجلات الإلكترونية والملاحظات والصور وأجهزة الاستشعار والأجهزة للعثور على الاتجاهات السائدة التي يمكن أن تحسن رعاية المرضى وتساعد الباحثين على تطوير علاجات أفضل للحالات الطبية. وعلى الرغم من أن تقنية الذكاء الاصطناعي لا تزال جديدة نسبيًا، إلا أن هناك العديد من حالات الاستخدام التي يمكن أن تفيد المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية.
توفر تقنية سلسلة الكتل في مجال الرعاية الصحية طريقة تركّز على المستخدم لجمع المعلومات الصحية والتحقق منها ومشاركتها بشكل آمن. توفر معظم أنظمة سلسلة الكتل دفترًا شفافًا وموزعًا للسجلات التي لا يمكن تغييرها دون تسجيل التغييرات. يمكن استخدام هذه التقنية لإخفاء هوية بيانات المرضى وحمايتها مع توفير الشفافية الكاملة وقابلية التشغيل البيني عبر أنظمة الرعاية الصحية المتنوعة والموزعة والمجزأة للغاية.
عندما يفكر معظم الناس في التكنولوجيا السحابية، فإنهم يفكرون في السحابة كمكان لتخزين البيانات. ومع ذلك، فإن بيئات السحابة تفعل أكثر من مجرد تخزين البيانات بشكل سلبي. توفر البيئات السحابية طرقًا لمؤسسات الرعاية الصحية لبناء وتخصيص التطبيقات التي يمكنها أتمتة كيفية انتقال البيانات عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
توفر البيئات السحابية الهجينة على وجه الخصوص ميزات الأمان التي يمكن أن تساعد المؤسسات في الحفاظ على الامتثال لقانون HIPAA واللوائح التنظيمية الأخرى مع منحها المرونة التي تحتاجها لنقل البيانات إلى المكان الذي تحتاج إليها فيه. توفر هذه المرونة أيضًا لمقدمي الرعاية الصحية المزيد من الخيارات لتحديث الأنظمة القديمة ومهام سير العمل الحالية. يفتح اعتماد السحابة فرصاً للمؤسسات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضاً، والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن الأنماط والرؤى الخفية التي تحسّن من كيفية تقديم الرعاية.
خلال جائحة كورونا COVID19، تحول العديد من مقدمي الخدمات إلى تقديم المواعيد من خلال العلاج عن بُعد. كما تكيف العديد من الدافعين مع هذه التغييرات من خلال تقديم تعويضات عادلة للعلاج عن بُعد وتوفير خيارات فوترة أفضل.
حتى بعد انحسار الجائحة، من المرجح أن تستمر المنظومة التكنولوجية التي تدعم العلاج عن بُعد بسبب الراحة والمرونة التي توفرها. يقدّر المرضى، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في أماكن بعيدة أو الذين يعملون خارج ساعات العمل التقليدية، وجود المزيد من الخيارات للتواصل مع الأطباء سواء كانوا يستخدمون برنامج فيديو على الكمبيوتر أو تطبيقاً للهواتف المحمولة على هواتفهم.
تُعد قابلية التشغيل البيني، وهي التبادل السلس للبيانات عبر الأنظمة والمؤسسات، أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. فهو يحقق فوائد للمرضى ومقدمي الخدمات من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات ذات الصلة دون التضحية بالأمان أو الخصوصية. عندما يتعيّن على الأطباء القيام بعمل أقل للعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، يكون لديهم المزيد من الوقت للتركيز على اتخاذ أفضل القرارات لمرضاهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي قابلية التشغيل البيني للرعاية الصحية إلى خفض التكلفة الإجمالية للرعاية من خلال تقليل عدد الاختبارات غير الضرورية أو المتكررة بالإضافة إلى مساعدة الأطباء على إجراء التشخيص في وقت أقرب.
تعرف على سبب كون الخدمات الاستشارية أداة قيمة لأنظمة الرعاية الصحية التي ترغب في الاستفادة من التقنيات الناشئة.
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