تاريخ النشر: 1 مايو 2024
المساهمون: كيث أوبراين وأماندا داوني
الذكاء الاصطناعي (AI) هو تقنية تزداد أهميتها في قطاع الخدمات المصرفية. عند استخدامه كأداة لتشغيل العمليات الداخلية والتطبيقات الموجهة إلى العملاء، يمكنه مساعدة البنوك على تحسين خدمة العملاء والكشف عن الغش وإدارة الأموال والاستثمارات.
للبقاء في صدارة اتجاهات التكنولوجيا، وزيادة ميزتها التنافسية، وتقديم خدمات قيّمة وتجارب أفضل للعملاء، تبنت شركات الخدمات المالية مثل البنوك مبادرات التحول الرقمي.
لقد أدى ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جعل التحول الرقمي أكثر أهمية، لأنه لديه القدرة على إعادة تشكيل الصناعات وجعل الشركات تنمو.
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تاريخيًا، واجه مقدمو الخدمات المالية الحاليون صعوبة في الابتكار. توصلت دراسة أجرتها شركة McKinsey1 (يؤدي الرابط إلى خارج موقع ibm.com) إلى أن إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. أصبحت العديد من الشركات المصرفية الناشئة رائدة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يزيد أهمية أن تلحق البنوك التقليدية بالركب وتبتكر بنفسها.
لطالما استخدمت شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تمتلكها داخليًا أو التي تستخرجها من مصادر خارجية. وهم يستخدمون معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفحص مجموعات البيانات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاستثمارات الرئيسية وإدارة الثروات.
ويستفيد القطاع المصرفي، على وجه التحديد، من المزايا المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. يريد العملاء الحصول على تجارب مصرفية رقمية: تطبيقات تمكنهم من معرفة المزيد من المعلومات بشأن الخدمات المقدمة، والتفاعل مع الأشخاص أو المساعدين الافتراضيين، وإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل. تحتاج الشركات إلى تحسين تجربة المستخدمين للحفاظ على سعادة هؤلاء العملاء. ويُعد تبني حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها إحدى الطرق لتحقيق ذلك.
في حين أن الذكاء الاصطناعي فائق الإمكانات في حد ذاته، فإن الجمع بينه وبين الأتمتة يتيح المزيد من الإمكانات. تقوم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ذكاء الذكاء الاصطناعي إلى جانب تكرار الأتمتة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز أتمتة العمليات الآلية (RPA) لمعالجة تحليلات البيانات بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات التي يحددها الذكاء الاصطناعي على أنها الأفضل. أحد الأمثلة على ذلك هو البنوك التي تستخدم تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) للتحقق من صحة بيانات العملاء اللازمة لتنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) والعناية الواجبة للعملاء (CDD).
تتبنى مؤسسات الخدمات المالية الذكاء الاصطناعي لأسباب مختلفة، مثل إدارة المخاطر وتحسين تجربة العملاء والتنبؤ باتجاهات السوق.
يساعد الذكاء الاصطناعي العملاء على تحسين عملية اتخاذ القرار في الأمور المالية. من المرجح أن يبقوا مع البنوك التي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على إدارة أموالهم بشكل أفضل.
لكن نظرًا إلى اللوائح الكثيرة في هذا المجال، تحتاج البنوك ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى إلى إستراتيجية شاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي إطار عمل مدروسًا للتخفيف من المخاطر واحتمالات التعرض للخطر.
نشر معهد IBM Institute for Business Value في تقريره بعنوان التوقعات العالمية للخدمات المصرفية والأسواق المالية لعام 2024 دليلاً للبنوك التي تتطلع إلى إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي وممارساته في عملياتها. تتضمن بعض الإجراءات الرئيسية ما يلي:
يوجد العديد من المزايا الرئيسية تستفيد بها البنوك التي تتبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنشرها.
لا يخلو إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المصرفية من المخاطر والتعقيدات. توصلت دراسة معهد IBM Institute for Business Value بعنوان التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2024 إلى أن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك كانوا قلقين بشأن الثغرات الأمنية الجديدة التي أدخلها الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك:
تتعرض المؤسسات المصرفية لضغوط متزايدة من أجل التحول الرقمي. يطلب العملاء تجارب مؤتمتة مع إمكانات الخدمة الذاتية، ولكنهم يريدون أيضاً أن تكون تفاعلاتهم ذات طابع شخصي وإنساني فريد.
تواصل البنوك إعطاء الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي للبقاء في صدارة المنافسة وتقديم أدوات متطورة بشكل متزايد للعملاء لإدارة أموالهم واستثماراتهم. يواصل العملاء إعطاء الأولوية للبنوك التي يمكنها تقديم تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة تساعدهم على اكتساب رؤية حول فرصهم المالية.
ستعلن البنوك في المستقبل عن استخدامها للذكاء الاصطناعي وكيف يمكنها نشر التطورات بشكل أسرع من المنافسين. سيساعد الذكاء الاصطناعي البنوك على الانتقال إلى نماذج تشغيلية جديدة، وتبني الرقمنة والأتمتة الذكية، وتحقيق الربحية المستمرة في عصر جديد من الخدمات المصرفية للأعمال وللأفراد.
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1 لماذا تفشل أغلب عمليات التحول في مجال الخدمات المصرفية الرقمية—وكيف تنقلب الأمور رأسًا على عقب (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، McKinsey، 11 أبريل 2023.
2 الذكاء الاصطناعي يجعل الخداع المالي أسهر وأكثر تعقيدًا (تؤدي الروابط إلى خارج موقع ibm.com)، Bloomberg,2024.
3 لماذا تتعامل شركة ستاربكس مثل البنوك (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، صحيفة وول ستريت جورنال، يوتيوب، 2022.
4 قانون حقوق النشر هو ساحة معركة الذكاء الاصطناعي في عام 2024 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، Axios، بتاريخ 2 يناير 2024.
5 إذا كان الذكاء الاصطناعي بهذه الدرجة من الذكاء، فلماذا لا يستطيع فهم العلاقة بين السبب والنتيجة؟ (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com)، 9 مارس 2020.