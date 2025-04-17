بنسبة 30% من الحالات، ظلت إساءة استخدام هويات المستخدمين هي نقطة الدخول المفضلة للمهاجمين في عام 2024. إن الزيادة الكبيرة في رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تحمل برامج خبيثة لسرقة المعلومات وتجري عمليات تصيد بيانات الاعتماد تغذي هذا الاتجاه، وقد يُعزى ذلك إلى استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التوزيع. مع وقوع ما يقرب من ثلث الحوادث التي تؤدي إلى سرقة بيانات الاعتماد، لا توجد نهاية في الأفق لإساءة استخدام الهوية.

ومما يزيد الأمر سوءًا هو سوق الإنترنت المظلم المزدهر الذي يتاجر ببيانات الاعتماد المسروقة. تشير التحليلات إلى وجود زيادة بنسبة 12% في بيانات اعتماد سارقي المعلومات المعروضة للبيع على الإنترنت المظلم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في عام 2024، كان لدى أكبر خمسة لصوص معلومات وحدهم أكثر من 8 ملايين إعلان على الإنترنت المظلم. وبما أن كل قائمة قد تحتوي على مئات من بيانات الاعتماد، فإن العدد الحقيقي بلا شك أعلى بكثير.