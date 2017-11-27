أداة "Cracken" في الميدان: مغامرة اختراق كلمات المرور

لقد طلبنا أجهزة اختراق كلمات المرور الخاصة بنا في فبراير 2017. إذا كانت بطاقات GTX Ti قد صدرت بحلول الوقت الذي أتممنا فيه طلبنا، كنا سنختار تلك البطاقات، لأنها توفر زيادة كبيرة في معدلات التجزئة مقارنةً ببطاقات GTX 1080 العادية. ومن المرجح أن تستخدمها معداتنا القادمة.

يمكننا بسهولة تبرير تكلفة منصة التكسير هذه بناءً على التكاليف الشهرية فقط. ومع ذلك، فإن الأمر يستحق تقسيم معدلات التجزئة.

مزود السحابة 8x Nvidia Tesla K80s SHA1 وHashcat: 14.8 GH/s Bcrypt وHashcat: 15.2 kH/s NTLM وHashcat: 66.493 GH/s



أداة Cracken من X-Force Red 8x Nvidia GTX 1080s Founders Edition SHA1 وHashcat: 66.1 GH/s Bcrypt وHashcat: 118.6 kH/s NTLM وHashcat: 334 GH/s



يوفر لنا إعداد أجهزتنا الخاصة أداءً حاسوبيًا أعلى بكثير. وضع في اعتبارك أن هذه الأرقام تأتي من عقدة واحدة فقط. وعندما قمنا ببناء أداة Cracken، قمنا ببناء عقدتين، مما يعني أن لدينا ما مجموعه 16 وحدة معالجة رسومات يمكننا إلقاء مهام الاختراق عليها. واستنادًا إلى تلك الأرقام، فإن بطاقات GTX 1080 هي أسرع بكثير في اختراق التجزئة بتكلفة بسيطة.

قبل بضع سنوات، في مجموعة أخرى تعاني من مشكلة مماثلة، قمت باستبدال المعجون الحراري على مجموعة من بطاقات ATI 390X، وقد ساعد ذلك بالفعل في خفض درجة حرارة البطاقات. وكنا غالبًا ما نصل إلى الحد الأقصى لإيقاف التشغيل الحراري أثناء عمليات التشغيل. قد يؤدي فشل بطاقة واحدة إلى تعطيل كامل لناقل وخادم PCI. ولإعادة النظام إلى الاتصال بالإنترنت، يتطلب الأمر إيقاف التشغيل الفعلي للنظام. بعد وضع المعجون الحراري الجديد على بطاقات ATI، انخفضت درجة الحرارة العالية للبطاقات بمقدار 4 درجات مئوية على الأقل، مما منعها من الوصول إلى نقطة الإغلاق الحراري.

قبل تثبيت بطاقات Nvidia GX1080 FE الخاصة بنا، خطرت لي فكرة ساطعة تتمثل في تبديل المعجون الحراري على إحدى البطاقات. ولقد قمت بتفكيك البطاقات، وأزلت المعجون الحراري للمصنع، ووضعّت معجونًا خاصًا بي من أعلى جودة. فأنا متمرّد، لذلك ألغيت الضمان على واحدة من بطاقاتنا الـ 16. هل ساعد هذا الأمر؟ ليس بما يكفي لتبرير الوقت الذي يستغرقه. يبدو أن بطاقات GTX 1080 تحتوي على معجون حراري جيد، كما أن المروحة الموجودة في إصدار Founders Edition تقوم بمهمة نقل الحرارة بعيدًا عن البطاقات خارج الصندوق. كما أن وجود ثلاث مراوح كبيرة جدا في الهياكل الخارجية لتبريد الهواء لا يضر أيضًا.

مع بطاقات Nvidia GTX 1080، لم يكن الإغلاق الحراري مشكلة مع بطاقات Nvidia GTX 1080. ولكن مع هذه البطاقات، فإن الأمر يتعلق أكثر بكثير بالحصول على تدفق هواء مناسب وإمدادات طاقة قوية وموثوقة. ولقد وضعناها في علبة وحدة GPU خارجية حتى نتمكن من منع هذه البطاقات من التعطل وتسبب ذلك في تعطل المجموعة بأكملها.