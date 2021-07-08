لاحظ برنامج Cobalt Strike، المستخدم في محاكاة سلوك الخصوم، انتقال الفرق الحمراء من الاعتماد على أدوات PowerShell إلى C#، وذلك بسبب ازدياد قدرات الكشف المرتبطة بـ PowerShell، وفي عام 2018 قدم الإصدار 3.11 من Cobalt Strike وحدة التجميع التنفيذي. وسمح ذلك للمشغلين بالاستفادة من قوة مجموعات .NET بعد الاستغلال من خلال تنفيذها في الذاكرة دون التعرض لخطر إسقاط تلك الأدوات على القرص. وبينما لم تكن قدرة تحميل تجميعات.NET في الذاكرة عبر رمز غير مُدار جديد أو غير معروف وقت الإصدار، أود أن أقول إن Cobalt Strike أحضر هذه القدرة إلى التيار الرئيسي وساعد في تعزيز شعبية .NET في الأساليب بعد الاستغلال.

تستخدم الوحدة النمطية لتنفيذ التجميع في Cobalt Strike تقنية "fork and runل"، وهي إنشاء عملية جديدة للتضحية، وحقن الرمز الضار بعد الاستغلال في تلك العملية الجديدة، وتنفيذ الرمز البرمجي الضار، وعند الانتهاء، قم بإيقاف العملية الجديدة. وهذا له فوائده وعيوبه. إن الفائدة من طريقة fork and run هي أن التنفيذ يحدث خارج عملية زرع الإشارة لدينا. هذا يعني أنه إذا حدث خطأ ما في إجراءات ما بعد الاستغلال أو تم اكتشافه، فهناك فرصة أكبر بكثير لبقاء الزرع. وللتبسيط، فإنه يساعد حقًا في استقرار الزرع بشكل عام. ومع ذلك، نظرًا لأن بائعي الخدمات الأمنية يتعاملون مع هذا الانقسام وسلوك التشغيل، فقد أضاف الآن ما يعترف به Cobalt Strike، وهو نمط مكلف من OPSEC.

وبدءًا من الإصدار 4.1 الذي صدر في يونيو 2020، قدم Cobalt Strike ميزة جديدة لمحاولة معالجة هذه المشكلة من خلال إدخال ملفات Beacon Object Files (BOF). وتسمح ملفات BOF للمشغلين بتجنب أنماط التنفيذ المعروفة كما هو موضح أعلاه أو غيرها من حالات فشل OPSEC مثل استخدام cmd.exe/powershell.exe عن طريق تنفيذ ملفات الكائنات في الذاكرة داخل نفس العملية التي يتم فيها زرع الإشارة. وعلى الرغم من أنني لن أخوض في الأعمال الداخلية لملفات BOF، فإليك بعض المنشورات المفيدة:

إذا كنت قد قرأت المدونات أعلاه، فيجب أن ندرك الآن أن ملفات BOF لم تكن بالضبط نعمة التوفير التي كنا نأملها، وإذا كنت تحلم بإعادة كتابة كل أدوات .NET الرائعة تلك وتحويلها إلى ملفات BOF، فقد تم سحق تلك الأحلام الآن. آسف. ومع ذلك، لا يضيع الأمل لأن هناك، في رأيي، بعض الأشياء الرائعة التي يمكن أن تقدمها ملفات BOF، وقد استمتعت مؤخرًا كثيرًا (وكان هناك بعض بعض الإحباط أيضًا) بتجاوز حدود ما يمكن القيام به باستخدامها. أولاً، كان عن طريق إنشاء CredBandit الذي يقوم بإجراء تفريغ كامل في الذاكرة لعملية مثل LSASS وإرسالها مرة أخرى من خلال قناة اتصال Beacon موجودة لديك. واليوم أقوم بإصدار InlineExecute-Assembly، والذي يمكن استخدامه لتنفيذ تجميعات .NET داخل عملية الإشارة الخاصة بك دون أي تعديل على أدوات .NET المفضلة لديك. لننتقل الآن إلى أسباب كتابة ملف BOF، وأبرز ميزاته، والتنبيهات المرتبطة به، وكيف يمكن أن يكون مفيدًا عند تنفيذ محاكاة الخصوم وعمليات الفرق الحمراء.