MSMQ QueueJumper (ثغرة في RCE): تحليل فني متعمق

عالجت التحديثات الأمنية التي أصدرتها Microsoft في 11 أبريل 2023 أكثر من 90 نقطة ضعف فردية. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى CVE-2023-221554، التي يطلق عليها اسم QueueJUMP، وهي ثغرة أمنية لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد وتؤثر في خدمة Microsoft Message Queueing (MSMQ) MSMQ هو مكون اختياري لنظام Windows يمكن التطبيقات من تبادل الرسائل عبر قوائم انتظار رسائل يمكن الوصول إليها محلياً وعن بعد. تم إجراء هذا التحليل بالتعاون مع فريقي Randori وX-Force Adversary Services، بواسطة Valentina Palmiotti وFabius Watson وAaron Portnoy.
جذبت الصفات التالية لـ CVE-2023-21554 الانتباه الأولي:
لتحديد كيفية اكتشاف وجود MSMQ، تم تكوين نظام اختبار مع العنصر في بيئة معملية. عند الاتصال بنقطة نهاية MSMQ على المنفذ 1801، لم يستجب الخادم بأية بيانات. يمكن افتراض أن الخادم لن يرد دون تلقي بيانات تم تكوينها بشكل معقول. لفهم كيفية إجراء محادثة مع نقطة النهاية، كان يجب إجراء فحص أعمق للتعليمات البرمجية الأساسية.
ومن الاستشارة، لم يتضح على الفور أي ثنائي تم تصحيحه. كانت الخطوة الأولى لتحديد الرمز الذي تم تغييره هي تنزيل ملف التحديث. وقد تحقق ذلك من خلال البحث عن KB5025224 في كتالوج Microsoft Update.
نتائج البحث في كتالوج تحديثات Microsoft لـ KB5025224
وعلى وجه التحديد، ملف التحديث التراكمي
windows10.0-kb5025224-x64_3522b1b562ed44bc949541dd1c7d08e1e967d925.msu
لنظام التشغيل Windows 11 للأنظمة المستندة إلى x86 تم استرجاعه.
تم استخدام أداة استخراج 7-Zip لفك ضغط محتويات ملف MSU وملفات CAB التي يحتوي عليها. أسفر البحث عن السلسلة "msmq" عبر جميع الملفات في المجلدات الناتجة عن ملف فهرس الحاوية،
Windows11.0-KB5025239-x64/express.psf.cix.xml,
والتي تضمنت الإدخال التالي:
<File id = "21296" name = "amd64_mic Microsoft-Windows-MSmq-queuEMANAGER-core_31bf3856ad364e35_10.0.22621.1555_none_5f975f8fdb349517 \ f \ mqqm.dll" length="34811" time="133245266510000000" attr="128">
يشير هذا الإدخال إلى
لتحديد التغييرات بين الإصدار المصحح وغير المصحح من الملف
MQQM.dll
1.00
نتائج BinDiff بين ملفات MQQM.dll المصححة وغير المصححة
وكشف تحليل هذه الدوال باستخدام Hex-Rays Decompiler عن رموز للنسخة المصححة تحتوي على أسماء دوال مطولة يبدو أنها تشير إلى معرّفات الثغرات الأمنية لمركز البحث الأمني لشركة Microsoft (MSRC):
رموز علامات الميزات داخل MQQM.DLL
بعد الفحص الدقيق، تتوافق الرموز التي تحتوي على أرقام حالات MSRC مع علامات ميزات للإصلاحات. علامات الميزات هي عنصر من نظام Windows يقوم بتبديل الوظائف والتجارب المختلفة. هنا، "الميزة" المكتشفة هي في الواقع تصحيح لثغرة. إذا تم تفعيل الميزة، يتم تنفيذ مسار الرمز الآمن والمصحح. وإلا، يتم تنفيذ مسار الرمز الأصلي غير المصحح.
مقتطف من التعليمات البرمجية تم فك تشفيره يعرض علامة ميزة لإصلاح الثغرات الأمنية
كان هناك فحص للميزة لكل ثغرة تشكل CVE-2023-21554 في كل من مكونات المستخدم و مكونات النواة. كشف تحليل الملفات الثنائية المتبقية الموجودة في حزمة تحديث الأمان أن علامات الميزات تم إدخالها أيضا لمعظم أو جميع الثغرات التي تم إصلاحها في تحديث أبريل 2023 يوم الثلاثاء.
ساعدتنا الإشارة المرجعية إلى هذه العلامات على تحديد مواقع التعليمات البرمجية المصححة بسرعة. وعلى وجه الخصوص، بدت التغييرات داخل
المتعلقة بعلم
MSRC76146_MSMQ_OOBRWF
ixes الأكثر أهمية.
يتم إجراء فحص لعلامة الميزة هذه ثماني مرات داخل الوظيفة. نوضح أدناه أحد هذه الفحوصات:
مقتطف من الرمز البرمجي مفكك التجميع يُظهر إصلاح الثغرة الأمنية
في مقتطف التعليمات البرمجية المفككة الموضحة أعلاه، يحصل مسار التعليمات البرمجية المصححة على المؤشر إلى القسم التالي من رسالة MSMQ عبر استدعاء
مقتطف فك التجميع لوظيفة GetNextSectionPtrSafe
بعد فحص جميع تكرارات علامة الميزة هذه وغيرها، تم تحديد أن CVE-2023-21554 تتكون من عدة أخطاء لا تتحقق بشكل كافٍ من حجم مختلف أنواع أقسام رسائل MSMQ. وتتيح هذه الثغرات الأمنية زيادة المؤشر إلى نهاية رسالة MSMQ بإزاحة عشوائية مكونة من 32 بت إلى خارج حدود المخزن المؤقت المخصص في الأصل.
بعد معالجة الحزمة، تقوم الخطوة الأخيرة في
التحقق من وصول الذاكرة خارج الحدود لنهاية الرسالة
أثناء تقييم قابلية استغلال الثغرات، تم تحديد ثغرات إضافية في برنامج تشغيل النواة المقابل لخدمة MSMQ، وهو
. وتمت الإشارة إلى الثغرات مرة أخرى عبر رموز علم ميزات، وتشير هذه الرموز أيضًا إلى حالة MSRC رقم 76146 كما لوحظ في
رموز علامات الميزات داخل mqac.sys
كشف تحليل علم الميزات (Feature Flag)
لأداء العمليات المرتبطة، يقوم العنصر بتحليل أقسام مختلفة من مخزن الحزم في MSMQ. تم تصوير حالتين من هذه الحالات أدناه:
مقتطف الرمز البرمجي المفكك يعرض علامة ميزة لإصلاح الثغرات في برنامج تشغيل النواة mqac.sys
كما هو موضح في مقتطف التعليمات البرمجية المُفككة أعلاه، إذا تم تفعيل أعلام الميزات، يتم استدعاء الدوال "الآمنة"
توجد غالبية التعليمات البرمجية المتعلقة بتحليل البروتوكول داخل مكتبة
التي يتم تحميلها من خلال العملية
mqsvc.exe
يجب إرسال طلب MSMQ صالح من العميل. مواصفة رسائل MSMQ والبروتوكول واسعة ومعقدة. في البداية، عُثر على تعليمات برمجية متاحة علنًا لفحص خوادم MSMQ ضمن GitHub gist، وقد شكّلت أساسًا لاستكشاف أعمق لمعالجة الحزم. إضافة إلى ذلك، كانت وثائق Microsoft مفيدة لفهم تنسيق رسائل MSMQ.
تقبل التعليمات البرمجية الموجودة داخل DLL البيانات من خلال المنفذ 1801 باستخدام استدعاء وظيفة WSARecv، كما هو موضح في جلسة تصحيح الأخطاء أدناه:
0:020> bp ws2_32!wsarecv ; g
نقطة توقف 0 ضربة
WS2_32!WSARecv:
00007ffd`651115c0 48895c2408 mov qword ptr [rsp+8],rbx ss:000000aa`f07fef30=0000000000000006
0:019> k
# موقع مكالمات Child-SP Retaddr
00 000000aa`f07fef28 00007ffd`57ba9cb0 WS2_32!WSARecv
01 000000aa`f07fef30 00007ffd`57b9683d
MQQM!NoReceivePartialBuffer+0x38
02 000000aa`f07fefb0 00007ffd`57b2078e MQQM!CWinsockConnection::ReceivePartialBuffer+0x7d
03 000000aa`f07ff010 00007ffd`57b25b28
MQQM!CSockTransport::BeginReceive+0xe6
04 000000aa`f07ff060 00007ffd`57b2d40b
MQQM!CSockTransport::NewSession+0x194
05 000000aa`f07ff3f0 00007ffd`57b2d367 MQQM!CSessionMgr::AcceptSockSession+0x6f
06 000000aa`f07ff430 00007ffd`645e26bd MQQM!AcceptIPThread+0x6a7
07 000000aa`f07ff7d0 00007ffd`6650a9f8
KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x1d
08 000000aa`f07ff800 00000000`00000000 ntdll!RtlUserThreadStart+0x28
0:019> r @$t0=@rdx
0:019> pt
WS2_32!WSARecv+0x19f:
00007ffd`6511175f c3 ret
0:019> dc poi(@$t0+8) LC
000001b5`880ff490 62f06110 524f494c 00000070 5a5a5a5a .a.bLIORp…ZZZZ
000001b5`880ff4a0 0073006e 00610074 0063006e 00200065 n.s.t.a.n.c.e. .
000001b5`880ff4b0 00440049 00000000 00000000 00000000 معرف………….
0:019> ba r1 poi(@$t0+8) ; g
Breakpoint 1 hit
MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x154:
00007ffd`57b53450 7462 je
MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x1b8 (00007ffd`57b534b4) [br=1]
الدالة
مسؤولة عن تحليل بداية رسالة جديدة، والتي تبدأ ببنية BaseHeader على الصورة التالية:
بنية كائن BaseHeader
يتم التحقق من صحة حقول الرسالة الواردة بواسطة
تعليمات فك التجميع لدالة SectionIsValid ضمن MQQM.dll
بعد التحقق الأولي ، يحدث معظم تحليل البروتوكول داخل دالة المنشئ
فك الترجمة (decompilation) يبيّن ثغرة في التعامل مع EodHeader
يوضح فك الترجمة أعلاه أن المسار المصحح يستدعي الدالّة المسماة
لم يتم توثيق بنية
تعليمات فك التجميع التي تحسب الحجم الإجمالي لقسم EodHeader
في عملية التفكيك أعلاه، يشير المؤشر إلى بداية
جلسة WinDbg تُظهر انتهاك وصول عند الكتابة في نهاية رسالة MSMQ مُشوّهة
ولتقييم مدى قوة الكتابة خارج الحدود الناتجة عن هذه الثغرات، بدأنا أولًا بدراسة كيفية تخصيص الذاكرة الأساسية وإدارتها.
قبل معالجة حزمة رسائل
MSMQ
. تستدعي هذه الدالة
برنامج تشغيل النواة عبر
NtDeviceIoControl.
فك الترجمة لدالة تخصيص المخزن المؤقت للحزم
يعيد مكوّن النواة مخزنًا مؤقتًا مُقتطعًا من عرض مُعيّن (mapped view) لملف على القرص، مخزَّنًا في الدليل
تخطيط ذاكرة ProcessHacker لعملية MQSVC الذي يعرض ذاكرة المخزن المؤقت للحزم عبارة عن تعيين للملفات
يُعاد إلى مساحة المستخدم عنوان مخزن الحزمة المؤقت، إلى جانب مُعرّف حزمة عشوائي، بعد تنفيذ طلب التخصيص عبر IOCTL. ويستخدم برنامج التشغيل هذا المُعرّف لحساب عنوان مخزن الحزمة المؤقت عند معالجة الطلبات الواردة من مساحة المستخدم.
تقع الذاكرة الداعمة للمخازن المؤقتة المعرضة للثغرة داخل ملف مُعيّن (mapped file)، وبالتالي لا تكون ضمن heap الخاصة بالعملية. كما أن الذاكرة المتأثرة لا تخزّن أي كائنات. لا يتضمن تعيين الملف سوى محتوى رسائل MSMQ، إلى جانب بيانات وصفية مخزنة في
وعلاوة على ذلك، من دون معرفة مسبقة بتخطيط الذاكرة، لا يمكن تحديد الموضع النسبي لتعيين الملف ضمن heap الخاصة بالعملية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الكتابة فوق مؤشرات الكائنات. لذلك، ولتحقيق تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد بصورة عملية، نحتاج إلى طريقة لتشكيل الذاكرة بحيث تصبح في موضع يمكن التنبؤ به.
بعد تجربة إرسال رسائل MSMQ صحيحة إلى النظام المستهدف، تبيّن أنه يمكن فرض تخصيص بنية heap جديدة بمحاذاة تعيين ملف
تخطيط الذاكرة لعملية MQSVC يوضح تخصيص heap جديدة بمحاذاة تعيين ملف MQ.
ومع ذلك، يتطلب هذا أن يمتلك المهاجم صلاحية إرسال رسائل إلى قائمة انتظار واحدة على الأقل على النظام المستهدف؛ وإلا فسيتم تجاهل الرسائل والكتابة فوقها، وبالتالي لن تشغل ذاكرة الحزم بشكل دائم.
وخلال التجارب البحثية، تبيّن أنه يمكن لمستخدم بلا امتيازات إنشاء قائمة انتظار تسمح لأي شخص بإرسال رسائل إليها عن بُعد افتراضيًا. وتظل قائمة الانتظار موجودة على النظام إلى أجل غير مسمى. ورغم أن معظم استخدامات MSMQ الحديثة تأتي في صورة مكونات ومحولات اختيارية، فإن مورّدين مثل Oracle وVeritas وXerox يقدمون برمجيات مؤسسية تعتمد على MSMQ كاعتمادية أساسية. لذلك، فإن سيناريو الهجوم ليس مستبعدًا.
تُدخل ثغرة الوصول إلى الذاكرة خارج الحدود ركيزة للاستغلال تتيح
لعميل ضارّ أن يكتب
OnDiskExtensionHeader
المخصصة للحزمة.
عند تقييم ثغرة تسمح بكتابة قيم عند إزاحة معيّنm،
يجب مراعاة بعض الخصائص:
في حالة ثغرات QueueJumper، يمكن التحكم في الإزاحة بين المخزن المؤقت المخصّص وكتابة OOB، لأن هذه الإزاحة تُحسب باستخدام بيانات يتحكم فيها المهاجم. ومع ذلك ، فإن محتويات OOB الكتابة لها تحكم محدود.
وهنا، يمثل
Address
. سلسلة العمليات التي تحدث هي كما يلي:
في
0x000000000000000C
Address
0x00000000
Address+0x2
0x0000000000000000
Address+0x12
في
0x0000000000000000
Address+0x1A
في
0x00000094
Address+0xE
0x0000
Address+0x22
في
0x0000
Address+0x62
memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)
يشير
Source
memcpy
عنوان نقل واحدًا من نوع محدد (مثل NetBIOS). التعريف كما يلي:
typedef struct _TA_ADDRESS {
USHORT AddressLength;;
USHort AddressT type؛ معلومات؛
UCHAR Address[1];;
} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;
يحدد عدد وحدات البايت في عنوان من النوع المحدد AddressType.
يحدد نوع عنوان النقل.
يحدد مصفوفة متغيرة الحجم تحتوي على عنوان النقل.
في جلسة تصحيح الأخطاء أدناه، يحتوي
TA_ADDRESS
rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184
rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50
rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980
r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000
r11=00000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000
r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206
MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:
00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)
0:017> dc rcx
0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..
أعلاه، يبلغ طول الكائن
TA_ADDRESS
ونوعه
1
. عند تحويل كل بايت إلى ثماني بتات IPv4 ينتج العنوان
وهو عنوان مصدر IPv4 للعميل.
يتيح هذا السيناريو كتابة بيانات يتحكم فيها المهاجم من خلال عنوان المصدر إلى إزاحة محكومة انطلاقًا من موضع تخصيص الحزمة في الذاكرة. ورغم أن ذلك شديد التقييد وقد يكون غير عملي، فإنه من الناحية النظرية قد يُستخدم للتحكم بدقة في القيم المكتوبة في الذاكرة عبر إرسال طلبات متعددة من عناوين مصدر مختلفة، مع خفض إزاحات الحزم تدريجيًا.
ونظرًا لكثرة القيود التي واجهناها لتحقيق تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد دون رؤية، جرى بحث سيناريوهات هجومية بديلة مثل تسرب المعلومات.
ومن السيناريوهات التي جرى النظر فيها إفساد المؤشر الخاص بقسم محدد من الرسالة بحيث يشير إلى ذاكرة خارج الحدود، ثم استرجاع الرسالة لاحقًا لقراءة الذاكرة المجاورة.
ومع ذلك، فإن بداية عملية تحليل كل قسم تتضمن فحصًا لموقع القسم الحالي؛ ومن ثَمَّ لا يمكننا خداع منطق التحليل لجعله يعالج قسمًا من البيانات يقع خارج الحدود.
وسيناريو آخر محتمل هو الكتابة فوق
OnDiskExtensionHeader لرسالة أخرى لخداع مستلم الرسالة بشأن مصدر الرسالة المستلمة. وبالمثل، قد يكون من الممكن الكتابة فوق محتويات رسائل موجهة إلى قوائم انتظار لا يمتلك المخترق صلاحية الوصول إليها. وتتطلب الكتابة فوق محتوى محدد في رسالة ما أن تتوفر لدى المخترق معلومات عن الرسالة، مثل حجمها.
يوجد قسم اختياري باسم
SoapHeader وهو عُرضة لعملية وصول للبيانات خارج الحدود، بالتنسيق التالي:
تنسيق حزمة SoapHeader
لوحظ أن الذاكرة المستخدمة لتخزين بيانات حزم MSMQ لا تُصفَّر بصورة صحيحة عند تحرير المخزن المؤقت. ونتيجة لذلك، يؤدي إرسال حزمة MSMQ أصغر من الحزمة السابقة إلى تخطيط ذاكرة يضم بيانات الحزمة الحالية، تليها بيانات من حزم MSMQ تمت معالجتها سابقًا.
تبيّن أنه يمكن استخدام
وقد شكّلت محدودية التحكم في محتوى الكتابة—إلى جانب كتابات إضافية غير قابلة للتحكم تُفسد الذاكرة المجاورة، ومعرفة محدودة بتخطيط الرسالة—عائقًا كبيرًا أمام الاستغلال.
وقت التحليل، جرى تقييم الثغرات الأمنية في مساحة المستخدم المرتبطة بالمعالجة الأولية لحزمة رسائل MSMQ فقط من حيث قابلية الاستغلال. قد يكشف تحليل ثغرات متغير نواة عن مسارات إضافية للاستغلال. على سبيل المثال، قد يؤدي تضمين ترويسة مشوّهة إلى الحصول على primitive للكتابة ضمن تعيين ذاكرة نواة لملف
في بعض الحالات، تمنع عمليات التحقق ضمن معالجة مساحة المستخدم نواة من تنفيذ بعض عمليات ما بعد المعالجة.
إضافة إلى ذلك، في متغيرات نواة يمتلك المهاجم تحكمًا مباشرًا أقل في محتوى الرسائل، كما أنه يعمل على تعيين الملف نفسه المستخدم في مساحة المستخدم، وليس ضمن kernel pool (heap). كما تشكل آليات التخفيف مثل KASLR عقبات يصعب تجاوزها عند الاستغلال عن بُعد.
نظرًا لتنفيذ التعليمات البرمجية المصححة، يمكن لعميل بعيد تحديد ما إذا كان النظام قد طبّق التحديث بصورة آمنة. ويمكن القيام بذلك عبر إرسال رسالة MSMQ تستغل الثغرة، لكنها لا تتسبب فعليًا في وصول خارج النطاق، وبذلك لا تتسبب في تعطيل عملية الخدمة. إذا تم تعيين علم HTTP في UserHeader للرسالة، فمن المتوقع وجود SRMPEnvelopeHeader. في التصحيح، يُجرى فحص لتجاوز عدد صحيح على الحقل
بعد ضربه في 2. ويمكن ضبط هذا الطول بحيث يفيض ناتج الضرب إلى رقم صغير يساوي الحجم الفعلي للبيانات.
مقتطف من التعليمات البرمجية المُفككة يُظهر فحص تجاوز عدد صحيح على SRMPEnvelopeHeader DataLength
إذا كان النظام المستهدف مطبقًا عليه التصحيح، تتسبب الثغرة في إطلاق استثناء، فيوقف الخادم معالجة الرسالة، وبذلك لا تُرسل أي استجابة إلى العميل. أما إذا لم يكن مطبقًا عليه التصحيح، فسيعالج الخادم الرسالة بصورة طبيعية ويرسل استجابة.
نظرًا لموضع الذاكرة الداعمة للمخازن المؤقتة المعرّضة للثغرة، يبدو تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد أكثر قابلية للتحقق لمخترق يستطيع إرسال رسائل إلى أي قائمة انتظار على النظام المستهدف. في هذا السيناريو، يمكن تهيئة الكومة بحيث يتم تخصيص بنية heap مجاورة. يشكل التحكم المحدود للغاية في محتوى الكتابة تحديات أمام الاستغلال عن بُعد. بسبب آليات التخفيف مثل ASLR، يجب أيضًا الحصول على تسرب معلومات. قد تحقق عملية كتابة واحدة لثابت (
0xC,
0x0
وفي النهاية، نستنتج أنه رغم أن استغلال QueueJumper عن بُعد قد لا يكون مستحيلًا، فإن المتطلبات المذكورة أعلاه تجعل تحقيقه صعبًا. هذا المنشور لا يتناول سوى جانب محدود من مواصفة رسائل وخدمة وبروتوكول شديدة التعقيد. وتستلزم الحاجة إجراء مزيد من أبحاث الثغرات على عمليات كل من مكوّن مساحة المستخدم ومكوّن نواة.