MSMQ QueueJumper (ثغرة في RCE): تحليل فني متعمق

تُدخل ثغرة الوصول إلى الذاكرة خارج الحدود ركيزة للاستغلال تتيح

لعميل ضارّ أن يكتب OnDiskExtensionHeader خارج حدود الذاكرة

المخصصة للحزمة.

عند تقييم ثغرة تسمح بكتابة قيم عند إزاحة معيّنm،

يجب مراعاة بعض الخصائص:

هل يمكن التحكم في التعويض

هل يمكن التحكم في القيم التي تتم كتابتها

في حالة ثغرات QueueJumper، يمكن التحكم في الإزاحة بين المخزن المؤقت المخصّص وكتابة OOB، لأن هذه الإزاحة تُحسب باستخدام بيانات يتحكم فيها المهاجم. ومع ذلك ، فإن محتويات OOB الكتابة لها تحكم محدود.

وهنا، يمثل Address المؤشر التالف إلى نهاية رسالة الحزمة حيث ستُكتب ترويسة الرسالة OnDiskExtension . سلسلة العمليات التي تحدث هي كما يلي:

تُكتب القيمة 0x000000000000000C في Address

في تُكتب القيمة 0x00000000 في Address+0x2

في تُكتب القيمة 0x0000000000000000 في Address+0x12

في تُكتب القيمة 0x0000000000000000 في Address+0x1A

في تُكتب القيمة 0x00000094 في Address+0xE

في القيمة 0x0000 مكتوبة Address+0x22

مكتوبة تُكتب القيمة 0x0000 في Address+0x62

في memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

يشير Source المستخدم في استدعاء memcpy إلى كائن TA_ADDRESS. تحدد البنية TA_ADDRESS عنوان نقل واحدًا من نوع محدد (مثل NetBIOS). التعريف كما يلي:

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHort AddressT type؛ معلومات؛

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

يحدد عدد وحدات البايت في عنوان من النوع المحدد AddressType.

AddressType

يحدد نوع عنوان النقل.

Address

يحدد مصفوفة متغيرة الحجم تحتوي على عنوان النقل.

في جلسة تصحيح الأخطاء أدناه، يحتوي TA_ADDRESS على بيانات متأثرة بالمخترق في شكل عنوان IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=00000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



أعلاه، يبلغ طول الكائن TA_ADDRESS قيمة 4 ونوعه 1 ، وقيمته 0x8620a8c0 . عند تحويل كل بايت إلى ثماني بتات IPv4 ينتج العنوان 192.168.32.134 وهو عنوان مصدر IPv4 للعميل.

يتيح هذا السيناريو كتابة بيانات يتحكم فيها المهاجم من خلال عنوان المصدر إلى إزاحة محكومة انطلاقًا من موضع تخصيص الحزمة في الذاكرة. ورغم أن ذلك شديد التقييد وقد يكون غير عملي، فإنه من الناحية النظرية قد يُستخدم للتحكم بدقة في القيم المكتوبة في الذاكرة عبر إرسال طلبات متعددة من عناوين مصدر مختلفة، مع خفض إزاحات الحزم تدريجيًا.