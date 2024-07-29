من الأسئلة الشائعة التي أتلقاها حول البحث عن الثغرات الأمنية هو كيف أبدأ. في الواقع، قد يكون اختيار الهدف والالتزام به من أصعب الخطوات في عملية البحث. توجد الثغرة الأمنية التي تمت مناقشتها هنا في Microsoft Kernel Streaming Service (mskssrv.sys). راجع منشور المدونة هذا للحصول على نظرة عامة على النظام الفرعي. في ذلك المنشور، أشرت إلى بعض خصائص النظام الفرعي MSKSSRV التي قد تجعله سطحًا جيدًا للهجوم، وتحديدًا آلية الاتصالات بين العمليات (IPC) الخاصة به.

إن قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بـ MSKSSRV صغيرة إلى حد ما، كما أن آخر ثغرة اكتشفتُها في هذا النظام الفرعي كان قد تم استغلالها أيضًا بشكل مستقل في هجمات فعلية كثغرة يوم الصفر. وسمعت أيضًا عن جهود إضافية من باحثين وشركات أخرى لمراجعة برنامج التشغيل. لهذا السبب، وقعت في البداية في الفخ الشائع حيث افترضت أنه لم يعد هناك المزيد من الثغرات المتبقية لاكتشافها في سطح الهجوم هذا. لكن، لأنني كنت قد اقترحت ذلك في مدونتي السابقة، قررت أن أثق بحدسي وأستمر في البحث.