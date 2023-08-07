انتبهوا إلى قواعد البيانات: اختراق Microsoft SQL Server باستخدام SQLRecon.

على مدار مسيرتي المهنية، حظيت بفرصة مميزة للاطلاع على ما يدور خلف الكواليس في عدد من أكبر المؤسسات في العالم. وبناءً على خبرتي، تعتمد معظم المجالات على شبكات Windows الخاصة بالمؤسسات. في الواقع، يمكنني العد على أصابع اليد الواحدة عدد المرات التي رأيت فيها شبكة لامركزية ذات ثقة صفرية، أو شبكة Linux مؤسسية، أو شبكة macOS، أو بديل Active Directory (FreeIPA).

وفي أثناء استكشافي لهذه الشبكات المؤسسية الكبيرة والمعقدة في كثير من الأحيان، كان من الشائع اكتشاف خوادم Microsoft SQL Server، والتي عادةً ما تُنشر لدعم وظيفة من وظائف الأعمال. بالنسبة إلى القراء الذين لا يعرفون SQL Server، هو باختصار برنامج قاعدة بيانات علائقية عادةً ما يُجرى تثبيته على خادم Windows. الغرض الأساسي من SQL Server هو تخزين البيانات وتوفيرها للتطبيقات أو المستخدمين.